(Anaheim) Anaheim est bien connu pour son parc de Disney et la magie qui vient avec, et puis maintenant, c’est ici que le Canadien va tenter de créer sa propre magie.

Comment ? Ça, c’est le bout compliqué.

Car il n’y aura aucun superhéros de Marvel pour voler au secours de ce club, pas plus qu’une fée clochette qui va débarquer ici avec une baguette magique à cinq contre quatre, mais en attendant, il y aura un nouveau premier trio qui tentera d’arriver à quelque chose d’aussi spectaculaire qu’un film de Disney. Ou presque.

Ainsi, c’est Nick Suzuki, Brendan Gallagher et Alex Newhook qui formeront ce nouveau premier trio au moment où le Canadien va visiter les Ducks, mercredi soir à Anaheim.

« On n’a pas bien joué récemment, ce n’est pas un secret, a commencé par dire Gallagher dans le petit vestiaire des visiteurs au Centre Honda. On a oublié pourquoi on avait obtenu du succès plus tôt cette saison lors des derniers matchs. Il faut être responsables envers nous-mêmes, avec le personnel d’entraîneurs aussi. Tout le monde doit se présenter et faire son travail. Si on revient à ça, on reverra de bons résultats, et l’ambiance par ici sera un peu meilleure ! »

Parce que c’est un peu tendu. Mardi, les joueurs ont goûté à un entraînement quelque peu intense, où Martin St-Louis a senti le besoin de s’exprimer très clairement quand ça ne fonctionnait pas à son goût. Mais les joueurs ont pu finir ça avec un petit concours d’échappées, comme s’ils étaient de retour dans les rangs pee-wee.

L’idée étant bien sûr de redonner confiance à cette bande qui vient de perdre ses quatre derniers matchs.

« C’est une belle occasion pour nous, a ajouté Gallagher. On est dans une position où l’équipe doit trouver une façon de gagner, alors on ressent un peu ce sentiment d’urgence, très certainement.

« Nick [Suzuki] et Alex [Newhook] sont deux joueurs spéciaux, alors mon travail sera assez évident : les aider tant que je peux, essayer d’être efficace en échec avant, et tenter de mettre la rondelle sur leur bâton le plus souvent possible. On va espérer qu’on pourra obtenir du succès. »

Pendant ce temps, Cole Caufield n’est toujours pas revenu sur ce premier trio, et il cherche encore à faire mieux que ce qu’il a fait jusqu’ici, c’est-à-dire un seul but à cinq contre cinq en 18 matchs cette saison.

D’ailleurs, il insiste pour dire qu’il n’est pas du tout affecté par cette rétrogradation prolongée sur le deuxième trio.

« C’est une saison de 82 matchs, et parfois, il faut brasser les cartes un peu, a-t-il constaté mardi midi à Anaheim. Je suis encore en confiance même si je ne suis pas sur le premier trio. »

Martin St-Louis tente donc de revenir à la base, comme il aime le dire, en poussant ses joueurs à peaufiner les moindres détails lors des entraînements. « Des choses qui sont pas nécessairement le fun, mais faut que tu les fasses comme si t’étais en amour », a-t-il imagé avec son enthousiasme habituel.

L’entraîneur a aussi parlé des « standards » auxquels son club doit revenir.

Pas demain. Tout de suite.

« Les standards ont baissé récemment… c’est notre travail que de ramener les joueurs à ces standards-là », a-t-il expliqué.

Deux autres blessés s’ajoutent

À peine arrivé sous le soleil de la Californie, le Canadien s’est vu confronté aux mauvaises nouvelles. Ainsi, il a été confirmé que Rafaël Harvey-Pinard et Jordan Harris devront s’absenter du jeu, le premier pendant une période de six à huit semaines, le second pendant une durée qui n’est pas déterminée. Harvey-Pinard a subi une possible blessure à une cheville le 2 novembre en Arizona, et il a raté les trois matchs suivants, avant de revenir le 11 novembre contre Boston. Harris, lui, avait subi une première blessure le 11 novembre, mais il est revenu au jeu à Boston samedi dernier, et il a subi une nouvelle blessure lors de cette rencontre. Est-ce que ces deux joueurs sont revenus trop vite ? On ne le saura peut-être jamais. « Mais c’est dans la nature des joueurs de hockey de ne jamais vouloir abandonner, a rappelé le défenseur Johnathan Kovacevic. C’est dans notre ADN de vouloir jouer, de ne pas vouloir prendre un seul congé. »

Norlinder rappelé

Puisque le Canadien est maintenant privé de trois défenseurs réguliers – en plus de Harris, Arber Xhekaj et David Savard sont eux aussi à l’écart pour des raisons de santé –, un autre défenseur a été rappelé de Laval en fin de journée. Ainsi, c’est Mattias Norlinder qui a été l’heureux élu. En 14 matchs avec le Rocket de Laval cette saison, le Suédois a récolté un but et une passe.

La formation du Canadien à l’entraînement de mardi :

Newhook-Suzuki-Gallagher

Caufield-Dvorak-Slafkovsky

Pearson-Monahan-Anderson

Pezzetta-Evans-Ylönen

Matheson-Barron

Guhle-Kovacevic

Struble-Lindström