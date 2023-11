(San Jose) Ce n’était peut-être pas voulu, mais Martin St-Louis a cru bon de citer la Compagnie créole au moment de quitter San Jose.

« C’est bon pour le moral, a résumé l’entraîneur du Canadien vendredi en fin de journée. Ça n’est rien de parfait, mais on va continuer à corriger les erreurs en essayant de s’améliorer. »

Une victoire de 3-2 en tirs de barrage, même si c’est chez les pauvres Sharks, c’est bon pour le moral, en effet. Surtout que ça en fait deux de suite, alors que le Canadien tentait de se remettre d’une série de quatre défaites au moment de débarquer en Californie, en début de semaine.

Non, Josh Anderson n’a pas marqué, mais il y a quelques membres de cette équipe qui ont offert des performances bonnes pour le moral : Cole Caufield, qui a marqué son deuxième but de la saison à cinq contre cinq, et son sixième tout court, et Juraj Slafkovsky, qui a obtenu une aide et qui est en train de devenir le joueur qu’il veut être (« ç’a été l’un de ses meilleurs matchs », a dit Caufield à son sujet). Et c’est sans compter Cayden Primeau, la troisième roue du carrosse, qui a reçu 33 tirs, et qui a connu une autre bonne sortie devant le filet.

Et puisqu’on est dans les bonnes nouvelles, c’est Jesse Ylönen, forcé de sauter des tours en troisième période, ces jours-ci, quand l’entraîneur décide de réduire sa formation, qui a signé le but de la victoire en tirs de barrage. « Il a des mains fatigantes pour un gardien… ça bouge vite ! », a résumé Martin St-Louis à son propos.

Il serait sans doute tentant ici de faire remarquer que le Canadien a eu toutes les misères du monde à battre le pire club de la LNH, mais ce serait oublier que ce Canadien ne fait pas exactement partie de l’élite de la ligue. D’un autre côté, les Sharks ont pris une avance de 2-0 (ça inclut un but de… Mike Hoffman !), et le club montréalais a été capable de combler ce retard pour ensuite arracher la victoire.

PHOTO JEFF CHIU, ASSOCIATED PRESS Johnathan Kovacevic (26) et Christian Dvorak (28)

On créait des chances, mais on ne les convertissait pas. Il nous fallait être patients, on savait qu’on allait pouvoir égaler la marque si on était patients. Ensuite, en tirs de barrage, ça peut aller d’un bord comme de l’autre… alors on est contents d’obtenir la victoire. Johnathan Kovacevic

« Je ne sais pas si on les a pris à la légère… On essaie de retrouver de notre superbe et aussi de notre confiance, surtout après les matchs contre Vegas et Boston, qui nous ont fait mal un peu… Je ne pense pas qu’on les a pris à la légère. Dans cette ligue, tout le monde peut battre tout le monde. C’est juste qu’il fallait retrouver notre jeu. »

PHOTO JEFF CHIU, ASSOCIATED PRESS Tomas Hertl et Cayden Primeau

Est-ce que tout cela a pu être récupéré le temps d’un bel après-midi ici à San Jose ? Peut-être. Il fallait voir les joueurs sortir de la glace après le but de la victoire. Il fallait voir les sourires et entendre les cris de joie au moment où tout ce beau monde marchait sur le tapis en direction du vestiaire.

Il fallait voir un peu tout ça pour comprendre que chaque victoire est prétexte à des célébrations et des tapes dans le dos, ce qui est normal pour un club qui est sur le chemin de la respectabilité.

Ça aussi, c’est bon pour le moral.

« C’est ce qu’il faut faire, a ajouté Martin St-Louis. Il faut revenir à ce qu’on fait de bien… »

En hausse : Juraj Slafkovsky PHOTO JEFF CHIU, ASSOCIATED PRESS Juraj Slafkovsky et Cole Caufield Il a récolté une aide dans ce match, et il a lancé trois fois au filet, en plus d’être très engagé.

En baisse : Tanner Pearson PHOTO STAN SZETO, USA TODAY SPORTS Tanner Pearson Un joueur qui est rarement visible sur la glace, et qui n’apporte pas grand-chose à l’équipe en ce moment.

Le chiffre : 6 PHOTO JEFF CHIU, ASSOCIATED PRESS Cole Caufield et Nico Sturm Le nombre de tirs au but pour Cole Caufield, qui a fini le match avec un but et une passe.