(Los Angeles) Le Canadien est arrivé à Los Angeles en ce splendide samedi après-midi, et il s’est retrouvé face à l’équipe qu’il aimerait devenir.

« Ils ont une bonne équipe, probablement la meilleure de la ligue en ce moment, a résumé Brendan Gallagher une fois tout ça terminé. Ils sont en phase avec leur système de jeu, et ils ont beaucoup de talent… Il faut voir combien c’est difficile de les affronter. C’est ce qu’on aspire à devenir, nous aussi. »

C’est bien de viser haut, mais après environ 30 minutes de jeu samedi, il était assez clair que le Canadien est à des années-lumière de ces Kings, qui ont obtenu une cinquième victoire de suite avec ce gain sans appel de 4-0, face à un Canadien franchement débordé.

Il s’agit de l’une de ces fois où le score n’indique pas tant l’allure de la rencontre, parce que ça aurait pu être encore pire.

Pour commencer, le Canadien a tiré une seule fois en première période, et pour finir, alors que Pheonix Copley revenait pour un petit tour de gloire sur la patinoire, on se demandait ce que le gardien des Kings avait bien pu faire pour mériter cette première étoile. Sur les 18 tirs du Canadien, combien ont été vraiment dangereux ? On peut probablement compter ça sur les doigts d’une main.

PHOTO MARCIO JOSE SANCHEZ, ASSOCIATED PRESS Le centre Trevor Lewis célèbre après avoir marqué un but.

« On savait pourtant à quoi s’attendre, a expliqué Nick Suzuki, l’un des seuls à obtenir une chance de marquer de qualité samedi. Mais on n’a pas réussi les jeux qu’on avait parlé de faire. Ils arrivent avec leur système 1-3-1, et pour contrer ça, il faut être au point. On ne l’a pas été. Ils mettent tellement de pression qu’il faut qu’on sache tous savoir quoi faire ; dès qu’un gars se retrouve hors de position, ils en profitent. On avait un bon plan de match, on ne l’a pas exécuté. »

L’observateur averti aura remarqué que les joueurs du Canadien avaient paru tout aussi déboussolés contre les Kings la saison dernière au Centre Bell, et on aurait pu croire que cette fois, le club aurait été mieux outillé pour faire face à ce système de jeu, mais non, ce n’est pas arrivé.

Il sera difficile, par ailleurs, de tenter de copier ce qu’ont fait ces Kings. Il s’agit évidemment d’un club déjà couronné champion (deux fois, en 2012 et 2014), qui a conservé quelques morceaux de cette glorieuse époque, dont l’increvable Anze Kopitar, 36 ans, qui a 10 buts cette saison.

PHOTO MARCIO JOSE SANCHEZ, ASSOCIATED PRESS Jake Allen arrête la rondelle devant Phillip Danault.

Depuis leur dernier sacre, les Kings ont raté les séries à cinq reprises, mais ils ont frappé des coups de circuit à la table du repêchage, entre autres avec Adrian Kempe et Quinton Byfield, tout en prenant quelques excellentes décisions au passage, dont l’acquisition d’un certain Phillip Danault, qui serait par ailleurs plutôt utile au Canadien ces jours-ci.

Bref, il ne s’agit pas d’un modèle si facile à imiter.

Ils jouent probablement le meilleur jeu d’ensemble dans toute la Ligue nationale. Ils ne permettent pas de respirer… C’est impressionnant à voir, et c’est aussi une bonne leçon à retenir pour nous. Jake Allen

Allen était de retour devant le but du Canadien, le suivant dans ce qui ressemble à une rotation prédéterminée devant le filet montréalais, un peu comme une rotation de lanceurs au baseball. Samuel Montembeault, qui a peut-être disputé son meilleur match à titre de membre du Canadien mercredi dernier à Anaheim, devra au minimum attendre à mercredi prochain avant de pouvoir obtenir un autre départ.

Allen, au fait, n’a pas très bien paru face aux Kings, et on peut se demander si cela ne va pas un peu refroidir l’enthousiasme des Oilers d’Edmonton à son endroit, eux qui avaient encore dépêché un dépisteur.

Mais le gardien du Canadien n’aura pas été le seul à mal paraître.

« Les Kings nous ont forcés à jouer d’une manière qu’on ne veut pas, a ajouté le défenseur Mike Matheson. Leur système de jeu, on ne voit pas ça souvent… »

Ce degré d’excellence non plus, on ne voit pas ça si souvent. Le Canadien pourra-t-il l’atteindre un jour ? Samedi, en tout cas, ce jour semblait bien loin.

En hausse Mike Matheson Le vétéran défenseur n’a pas été le meilleur de son club. Il a juste été le moins pire.

En baisse Johnathan Kovacevic Il a été sur la glace pour trois des quatre buts des Kings. On appelle ça une soirée difficile.

Le chiffre 0 Le nombre de tirs au but pour Josh Anderson, dont la sécheresse offensive se poursuit.