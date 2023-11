(Syracuse) Le Rocket de Laval s’est rendu en bris d’égalité pour un troisième match de suite sur la route, samedi, et encore une fois, il s’est retrouvé du mauvais côté de l’histoire.

La Presse Canadienne

Joe Carroll a été l’unique buteur de la séance de tirs de barrage et le Crunch de Syracuse a triomphé 4-3, alors que le Rocket a subi un cinquième revers consécutif.

« Je pense qu’on voit quand même du progrès dans notre jeu, a dit le défenseur Olivier Galipeau, qui est optimiste quant à un retour en force du Rocket. On a joué 60 minutes d’efforts constants, ce soir 65 avec la prolongation.

« Tout le monde parle au gars assis à côté de lui. On a une bonne chimie. Il s’agit juste de continuer à progresser, et d’éliminer les petites erreurs mentales comme les revirements. »

Après avoir vaincu le Crunch six fois en huit matchs la saison dernière, le club-école du Canadien de Montréal a perdu ses deux rencontres face au Crunch cette saison. Il avait été blanchi 5-0 plus tôt cet automne.

« Ça fait du bien de voir qu’on est capable de compétitionner, a dit l’arrière. La dernière fois, ça avait été une catastrophe. Donc de voir où on est rendus aujourd’hui, ça montre [notre progrès]. »

Malgré une performance de 32 arrêts, Jakub Dobes a perdu un quatrième match de suite. À l’autre bout de la patinoire, Matt Tomkins a été mis à l’épreuve à 24 reprises.

Un mauvais départ

Le match a bien mal débuté pour le Rocket, qui s’est retrouvé en infériorité numérique après seulement 32 secondes de jeu.

Tobie Paquette-Bisson s’est retrouvé au banc des punitions après avoir accroché Gabriel Fortier. Ce dernier était bien situé dans l’enclave pour placer la rondelle derrière Jakub Dobes lorsqu’un retour de lancer s’est retrouvé près de son bâton.

Félix Robert, qui avait également touché la cible dans le premier duel entre les deux clubs, a profité de l’avantage numérique qui en a découlé pour mettre la touche finale à un tic-tac-toe amorcé par Gage Goncalves et Gabriel Dumont.

Les visiteurs ont répliqué avec deux buts avant la fin du premier engagement, gracieuseté de Riley Kidney et de Brandon Gignac.

Pour Kidney, qui dispute une première saison chez les professionnels, il s’agissait de son troisième but de la saison en 15 rencontres, tous survenus lors de ses cinq dernières sorties.

Âgé de 20 ans, Kidney a été une sélection de deuxième ronde du Canadien de Montréal en 2021. Il a récolté 28 buts et 110 points en 60 matchs à se dernière saison dans la LHJMQ.

Le scénario s’est répété en deuxième période. Mitchell Chaffee a redonné l’avance au club-école du Lightning de Tampa Bay avec l’aide de Goncalves, mais Jan Mysak a répondu avec son troisième filet de la campagne.

Goncalves a ensuite ramené les deux équipes sur un pied d’égalité lors d’une séquence en supériorité numérique au troisième tiers.

Le Crunch a ensuite obtenu une courte séquence de 19 secondes à cinq contre trois sans être en mesure de faire scintiller la lumière rouge.

Le défenseur du Rocket William Trudeau a semblé se blesser avec moins de quatre minutes à jouer.

C’était le dernier match du Rocket au mois de novembre, puisque l’équipe profitera de cinq jours sans rencontre. Elle reprendra l’action avec un programme double contre les Canucks à Abbotsford, vendredi et samedi.

« C’est pas facile. On arrive à notre nouvelle destination à 2 ou 3 h du matin, a expliqué Paquette-Bisson, qui compte bien se reposer cette semaine. Les gens ne le voient pas, mais on se couche tard et on se lève tôt en voyageant »