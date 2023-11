Isak Rosen a marqué avec sept secondes à faire en prolongation pour permettre aux Americans de battre le Rocket de Laval 3-2, vendredi soir à Rochester.

La Presse Canadienne

Jeremy Davies et Mason Jobst ont inscrit les autres buts des Americans, et Devin Cooley, qui a été solide devant le filet, a repoussé 32 lancers.

Jan Myšák et Riley Kidney ont touché la cible pour le Rocket. Strauss Mann a terminé le match avec 32 arrêts également.

Le Rocket a mis de la pression en zone des Americans lors des cinq premières minutes du match. Toutefois, peu des tirs tentés ont atteint la cible et les défenseurs des Americans ont bloqué plusieurs jeux pour conserver le score à 0-0 en début de rencontre.

Avec un peu plus de neuf minutes d’écoulées au premier vingt, l’attaquant du Rocket Nathan Légaré a obtenu une autre belle occasion à partir de l’enclave. Cooley a une fois de plus fermé la porte.

La troupe de Jean-François Houle a obtenu un avantage numérique dans les dernières minutes du premier engagement, mais la meilleure chance de marquer a été créée par les attaquants des Americans Brandon Biro et Linus Weissbach.

Davies a marqué le premier but du match avec une seule seconde à jouer au premier vingt. Zach Metsa et Jiri Kulich ont préparé le but de Davies.

Myšák a créé l’égalité pour le Rocket à 7 : 48 du deuxième engagement en récupérant une rondelle libre près du gardien. Trois joueurs du Rocket étaient près du demi-cercle de Cooley pour tenter de nuire à son travail.

Jobst a redonné les devants aux Americans avec son septième de la campagne à 14 : 52, en avantage numérique, lorsqu’il a sauté sur une rondelle libre à la gauche de Mann. Kulich a récolté sa deuxième aide de la soirée sur le but.

Seulement 1 : 28 de jeu plus tard, Kidney a porté la marque à 2-2 en inscrivant son deuxième but de la saison. L’attaquant a profité du défenseur devant lui pour y aller d’un tir voilé et déjouer le gardien.

Le Rocket menait 26-17 au chapitre des tirs après 40 minutes de jeu.

Brandon Gignac a écopé d’une pénalité pour avoir fait trébucher à 7 : 29 du troisième engagement, mais ses coéquipiers ont bloqué plusieurs tirs et passes pour écouler les deux minutes de supériorité numérique de l’adversaire et conserver le score à 2-2.

Légaré a obtenu la meilleure chance du match en s’échappant dans la dernière minute de temps réglementaire, mais son tir a raté la cible et les deux équipes se sont dirigées en prolongation.

Après quelques chances similaires dans la minute précédente, Rosen s’est amené seul devant Mann, qui a d’abord sorti le bâton pour harponner le disque, avant de voir l’attaquant lui servir une belle feinte et donner la victoire aux Americans.