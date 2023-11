PHOTO CHARLES KRUPA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

L’attaquant des Bruins de Boston Milan Lucic a été arrêté tôt samedi matin à la suite d’un « incident domestique » selon ce qu’ont rapporté plusieurs médias américains.

Les détails de cet incident n’ont pas encore été révélés. L’équipe a fait savoir que le vétéran prendrait congé pour une durée indéterminée.

Dans une déclaration écrite rapportée par la chaîne WCVB, l’organisation dit prendre « très au sérieux » l’incident et ajoute travailler « avec la famille Lucic pour lui apporter tout le soutien et l’assistance dont elle pourrait avoir besoin ».

Les Bruins ont déclaré qu’ils ne feraient « aucun autre commentaire » pour le moment.

En conférence de presse à quelques heures d’un match contre le Canadien de Montréal à Boston samedi soir, l'entraîneuf-chef de l’équipe, Jim Montgomery, a déclaré qu’il avait été informé de la situation.

En tant qu’organisation, c’est quelque chose que nous prenons très au sérieux. Jim Montgomery, entraîneuf-chef des Bruins

« Le plus important pour nous, c’est que nous nous soucions beaucoup de leur famille. […] Nous sommes tous très proches, donc nous sommes évidemment inquiets et bouleversés pour eux et ce qu’ils traversent », a déclaré pour sa part le capitaine de l’équipe, Brad Marchand.

Repêché par l’équipe de Boston en 2007, Milan Lucic y a joué pendant huit saisons, participant à la conquête de la Coupe Stanley par les Bruins en 2011.

Après avoir échangé aux Kings de Los Angeles, puis avoir signé en tant que joueur autonome avec les Oilers d’Edmonton, d’où il a encore été échangé, cette fois aux Flames de Calgary, il est finalement revenu au bercail cet automne en signant un contrat d’un an et d’une valeur de 1 million.

Blessé à une cheville depuis le 22 octobre, il n’a pris part qu’à quatre matchs jusqu’ici cette saison.