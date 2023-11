(Boston) Brendan Gallagher entend bien se racheter pour sa soirée de jeudi. Ça adonne bien ; il aura la chance de jouer dans son amphithéâtre préféré sur la route.

Le Canadien et les Bruins renouent en ce samedi soir à Boston. Samedi dernier, les deux vieux rivaux s’étaient livré une bataille de tous les instants, remportée par le CH. Bataille dont Gallagher avait été un acteur principal en dérangeant le gardien adverse, Jeremy Swayman.

« On les a affrontés tellement souvent, il y a un historique qui nous précède et on veut y ajouter. On le sent de la part des fans, des équipes. Quand on les affronte, ce sont toujours de bons matchs, entre deux équipes fières de leurs traditions », a raconté Gallagher samedi matin, lors d’une rencontre avec les médias à l’hôtel où loge le Tricolore.

Aucun doute que l’ambiance toujours survoltée du TD Garden fera ressortir la fibre compétitive de Gallagher. Mais ce dernier a une autre raison de vouloir en jouer « une grosse ». Jeudi, il a connu sa pire sortie de la saison. Il présentait déjà un différentiel de -2 quand il a écopé d’une pénalité de quatre minutes en fin de match, avec un pointage de 4-4. Les Golden Knights ont inscrit deux buts pendant l’avantage numérique subséquent pour se sauver avec la victoire.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Pavel Dorofeyev (16) a été atteint au visage par le bâton de Brendan Gallagher en fin de pério, jeudi soir.

Il arrive à Gallagher de pester contre le travail des officiels, mais pas cette fois. « Je l’ai atteint. Je ne peux pas me plaindre. Je dois être plus intelligent avec mon bâton », a-t-il reconnu.

Pour ajouter à son malheur, ce match a eu lieu sous les yeux de son père, et des pères de ses coéquipiers, puisque les paternels ont été invités au match de jeudi au Centre Bell, et maintenant sur la route à Boston.

« C’était une dure soirée pour moi. [Mon père] m’a dit que ça arrive, mais de m’assurer que ça ne m’arrive plus. Je suis dans la ligue depuis assez longtemps, je comprends que ce genre de soirée peut survenir. L’idée est de s’assurer que ça ne déborde pas sur les autres matchs. »

Je connais une assez bonne saison jusqu’ici, je ne veux pas qu’un match fasse dérailler tout ça. Brendan Gallagher

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Brendan Gallagher

Critique de Gallagher après le match (« Ça ne peut pas arriver »), Martin St-Louis a cherché à calmer le jeu. « Il a fait un jeu pour essayer d’aider l’équipe à ce moment-là. Mais la punition n’est pas toute sa faute, il essayait de corriger ce qui s’était passé avant. Il y a trop d’emphase là-dessus, a plaidé l’entraîneur-chef.

« Il ne prend pas de pénalités de paresse. Ce sont des pénalités d’un gars qui compétitionne. Ce soir, je veux qu’on compétitionne, et j’aimerais qu’on ne prenne pas de pénalité. Mais c’est une ligne très mince. Comme entraîneur, tu dois faire attention de ne pas trop retenir les gars, sinon, vas-tu avoir assez de compétition ? C’est un samedi à Boston, il y aura de l’émotion, mais il faut être un thermostat, pas un thermomètre. »

Défense peu costaude

Jake Allen défendra le filet de Montréal, et en défense, Jordan Harris et Arber Xhekaj vont inverser de rôles. Harris reviendra dans la formation après une absence de deux matchs pour soigner une blessure, et Xhekaj le remplace à l’infirmerie, possiblement touché à une épaule.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Arber Xhekaj (72) a quitté la rencontre de jeudi après avoir été frappé par Ivan Barbashev (49).

En l’absence de Xhekaj et de David Savard, le CH sera donc privé de ses deux défenseurs les plus costauds, à 240 et 238 lb, respectivement. Johnathan Kovacevic, à 223 lb, sera donc le plus costaud d’un sextuor qui affichera un poids moyen de 201 lb. À titre comparatif, la brigade déployée pour le premier match de la saison montrait un poids moyen de 214,5 lb.

« Tu dois te défendre avec de la structure, avec ta lecture du jeu, avec tes pieds, a énuméré St-Louis. Tu dois gagner tes batailles. Nos joueurs moins robustes gagnent leurs batailles différemment. La stratégie de Jordan sera différente de la stratégie de Xhekaj, mais le résultat doit être le même, tu dois gagner ta bataille. »

Quoi qu’il en soit, le Canadien cherchera à rebondir après une défaite de jeudi certes serrée (6-5), mais dont le pointage illustrait mal la domination de Vegas. La tâche n’est pas mince face à des Bruins qui n’ont toujours pas perdu en 60 minutes à la maison (6-0-1).

« C’est une occasion de se corriger, contre une vraie bonne équipe qui joue à la maison, et faire quelque chose que personne n’a encore fait cette année, les battre à la maison », a martelé le coach.