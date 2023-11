Deux éléments ont principalement aidé le Canadien à connaître un bon début de saison. Les gardiens de but, surtout. Mais aussi le trio de Sean Monahan.

Cette unité, complétée par Tanner Pearson et Brendan Gallagher, est la seule qui est restée pratiquement inchangée : les trois vétérans ont été jumelés dans 14 des 15 matchs jusqu’ici.

Pendant 10 rencontres, la magie a opéré. Au cours des cinq dernières… c’était moins ça.

Gallagher a certes inscrit un but important contre les Bruins de Boston samedi dernier, mais Monahan n’était pas sur la glace à ce moment.

Au cours de cette séquence amorcée par une défaite contre les Blues de St-Louis, donc, ce trio a inscrit un but à cinq contre cinq, mais s’est retrouvé sur la patinoire pour six filets de l’adversaire. La combinaison est aussi déficitaire sur les plans des tirs au but, des chances de marquer et des buts attendus. Une tendance à l’inverse de la première dizaine.

Si Gallagher et Monahan continuent de connaître du succès sur le plan offensif, c’est surtout en raison de leur utilisation en avantage numérique. Pearson, lui, est en panne sèche : aucun but et une mention d’aide à ses 10 dernières sorties, après un départ canon de cinq points en cinq matchs.

« Ça m’est déjà arrivé, et ça va m’arriver encore, a doucement souligné le numéro 70, mardi matin, après l’entraînement matinal de son équipe. J’ai appris, au cours des années, à ne pas m’en formaliser. Évidemment que j’aimerais marquer davantage, mais il y a plusieurs manières d’aider son équipe à gagner. Ça va plus loin que de mettre des points sur le tableau. »

Sans en faire de cas, Pearson a néanmoins avoué que ses deux partenaires et lui étaient pleinement conscients de la situation, sans toutefois en avoir parlé formellement.

« Certains soirs, ce n’est pas ton soir, a enchaîné Monahan. On veut être des gars qui produisent offensivement. »

L’adversaire serait-il mieux préparé à affronter ce trio ?

« C’est dur à dire, a poursuivi le joueur de centre. Après 15 matchs, les équipes s’ajustent à la structure de leurs adversaires. Pour nous, il suffit de bien gérer le match et de prendre des risques calculés au bon moment. »

Martin St-Louis ne semble pas, lui non plus, avoir perdu le sommeil en raison du passage à vide de cette unité. Toute son équipe a connu des ennuis contre les Blues et contre le Lightning de Tampa Bay, a-t-il rappelé.

« Même quand ils aidaient l’équipe à gagner des matchs en début d’années, ils n’étaient pas parfaits, a encore dit l’entraîneur de ses trois vétérans. Mais en général, ils ont de bonnes intentions. Des fois, ça va baisser un peu, alors il faut serrer la vis et en demander plus. Mais j’aime où on est, comme équipe, présentement, et ils font partie de ça.

Le Tricolore affrontera les Flames de Calgary au Centre Bell, ce mardi soir. Samuel Montembeault défendra le filet montréalais. En attaque, Jesse Ylönen remplacera Michael Pezzetta, tandis qu’en défense, Gustav Lindström sera appelé en relève à Jordan Harris, blessé.