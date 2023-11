Les déboires des Flames pourraient faire le bonheur du Canadien.

La nouvelle a certainement eu écho dans les bureaux administratifs du Canadien : les Flames de Calgary auraient cessé de négocier avec leurs éventuels joueurs autonomes sans compensation Elias Lindholm et Noah Hanifin et songeraient à entamer, sinon une reconstruction, au moins une réinitialisation, nous apprend Sportsnet.

Le CH suit évidemment de près la situation des Flames, puisqu’il possède leur choix de premier tour de 2024, ou de 2025, dans l’échange pour larguer Sean Monahan et la dernière année de son contrat.

L’affreux départ des Flames, deux victoires en seulement neuf matchs, et l’avant-dernier rang dans l’Association de l’Ouest, devant les pauvres Sharks de San Jose, justifieraient cette nouvelle approche à Calgary.

Une phase de rajeunissement chez les Flames pourrait aussi signifier une chute au classement, et une position fort avantageuse au repêchage pour le Canadien avec ce choix.

L’ancien directeur général des Flames, Brad Treliving, on le rappelle, a largué Monahan au Canadien en août 2022 pour libérer 6,3 M$ sur sa masse salariale et embaucher le joueur autonome Nazem Kadri pour le remplacer, moyennant un contrat de sept ans pour 7 millions annuellement.

Un peu plus d’un an plus tard, Kadri, 33 ans, a seulement deux points en neuf matchs, et une fiche de -11, après une saison de 56 points l’an dernier.

Après une saison marquée par les blessures, Monahan, 29 ans, a huit points, dont cinq buts, en neuf matchs depuis le début de la saison, une fiche de +5 et un taux d’efficacité de 60 % lors des mises en jeu, après avoir accepté une prolongation de contrat d’un an pour 1,98 million.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS Sean Monahan

Mais que Monahan fasse mieux que Kadri pour moins cher depuis le début de la saison ne constitue pas le centre d’intérêt de l’histoire.

Non seulement Monahan pourrait-il rapporter un choix de premier tour supplémentaire au Canadien à la date limite des échanges s’il demeure productif et en santé (à moins que Montréal ne continue de surprendre et aspire aux séries), mais le choix des Flames pourrait valoir son pesant d’or.

Les nombreuses clauses dans cette transaction sont complexes. Tentons de résumer dans un langage clair. Dans un premier temps, le directeur général Kent Hughes pourrait accepter de se prévaloir de ce choix dès 2024 s’il se situe entre le 20e et le 32e rang. Vous pourriez parier votre maison contre ce scénario puisque la situation des Flames ne semble pas aller en s’améliorant.

La suite peut être déroutante si on ne reste pas concentré. Advenant l’éventualité où Hughes opte pour un choix en 2025, le choix de premier tour des Panthers de la Floride cédé aux Flames dans la transaction pour Matthew Tkachuk entre dans l’équation. Les Flames auraient ainsi le loisir de céder leur choix ou celui de la Floride au Canadien.

Si les Panthers connaissent une année difficile cette saison ou l’an prochain, le Canadien en sort très avantagé. Et c’est ici qu’il faut demeurer très attentif.

Dans un premier temps, si le choix de 2024 des Panthers (destiné aux Flyers de Philadelphie dans la transaction pour Claude Giroux) se situe dans le top dix (les Panthers, en vertu de leur fiche de 4-3-1, auraient le 15e choix aujourd’hui), la Floride aurait la prérogative de le conserver et de céder plutôt leur choix de premier tour en 2025 aux Flyers, ce qui repousserait ainsi le choix dû aux Flames à 2026.

Détenant ainsi seulement un choix de premier tour pour 2025, les Flames seraient forcés de céder le leur au Canadien. Mais une autre clause pourrait forcer Calgary à céder leur propre choix au CH. Mais un autre scénario pourrait forcer Calgary à céder au Canadien leur choix et non le moins avantageux des deux entre celui des Panthers ou le leur.

Si les Panthers connaissent une bonne saison en 2023-2024, conservent leur choix, mais piquent du nez en 2024-2025 et ne participent pas aux séries, donc possèdent un choix de premier tour qualifié pour la loterie, ils ont le loisir de céder aux Flames leur choix de premier tour de 2026 à la place, et Calgary se retrouvera forcé de céder son choix de premier tour au Canadien.

Et voilà où ça devient franchement intéressant pour Montréal. Le choix de premier tour des Flames en 2025 à la portée du CH est protégé uniquement dans l’éventualité au Calgary remportait la loterie.

Si les Flames connaissent une année de misère en 2024-2025, à la suite d’une réinitialisation, le Canadien pourrait se retrouver, dans le meilleur des scénarios, avec un deuxième ou troisième choix au total… pour avoir accepté d’aider les Flames à libérer de la masse salariale. Même un choix dans le top dix dans un tel contexte constituerait une première dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey !

Il faut cependant espérer la collaboration des Panthers. Si la Floride participe aux séries cette année et l’an prochain, il faut envisager d’autres scénarios. Si le choix des Flames se situe dans le top dix et pas celui des Panthers, le CH obtiendra le choix de ceux-ci, peu importe le rang. Mais si les choix des Panthers ET des Flames de ne situe pas dans le top dix, Montréal obtiendra le choix le plus favorable parmi les deux.

Attendons avant de rêver à un malheur chez les Panthers de la Floride. Les fans du Canadien espéraient à un certain moment obtenir un choix de loterie de leur part en 2023 dans la transaction pour Ben Chiarot, mais les succès des Panthers en deuxième moitié de saison et en séries éliminatoires ont refoulé ce choix de premier tour au 31e rang. On s’est finalement résolu chez le CH à l’échanger à l’Avalanche, avec le 37e choix au total, pour obtenir Alex Newhook. Pour l’instant, les probabilités pour les Panthers de participer aux séries cette année sont de l’ordre de 53 %.

Matthew Poitras reste à Boston

Avec cinq points en neuf matchs, au centre du troisième trio des Bruins avec Trent Frederic et Morgan Geekie et un temps d’utilisation de plus de 15 minutes par match, dont 18 lors de la dernière rencontre, la recrue Matthew Poitras, 19 ans seulement, un choix de deuxième tour en 2022, a mérité le droit de prolonger sa saison avec Boston.

PHOTO MICHAEL DWYER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Matthew Poitras

« Il a mérité de rester, a déclaré l’entraîneur Jim Montgomery aux journalistes mercredi. Nous avons confiance en lui. Il n’y a aucune garantie pour la saison au complet, mais il progresse bien et pour l’instant, il sera un Bruins. Son intelligence, ses habiletés naturelles, sa vision sont perceptibles. Mais si vous ne jouez pas avec intensité, il est difficile de s’accrocher à la LNH et il joue avec intensité. »

Seulement sept joueurs de cette cuvée 2022 jouent dans la Ligue nationale cette saison, dont seulement deux centres, Logan Cooley en Arizona et lui. Les autres sont Juraj Slafkovsky, toujours à Montréal pour l’instant, et les défenseurs Tristan Luneau, Pavel Mintyukov (tous deux à Anaheim), David Jiricek et Kevin Korchinski.