Danièle Sauvageau a été nommée vendredi matin directrice générale de la franchise qui s’établira à Montréal dans la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin.

Gina Kingsbury devient directrice générale à Toronto, à l’instar de Michael Hirschfeld à Ottawa, de Pascal Daoust à New York, de Natalie Darwitz au Minnesota et de Danielle Marmer à Boston. L’embauche d’entraîneuses et d’entraîneurs devrait suivre au cours des prochaines semaines.

La candidature de Danièle Sauvageau semblait, dès le début du processus d’embauche il y a quelques semaines, une évidence. Entraîneuse-cheffe de l’équipe qui a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002, elle fait figure, depuis deux décennies, de grande sage du hockey féminin au pays. Elle avait par ailleurs participé à la ronde d’entrevues pour devenir DG du Canadien pendant l’hiver 2022, poste qui a finalement été attribué à Kent Hughes.

Mme Sauvageau est en outre la fondatrice du Centre de haute performance 21,02, qui fournit des heures de glace et des ressources tout au long de l’année à plusieurs joueuses de l’équipe nationale comme Marie-Philip Poulin et Ann-Renée Desbiens, entre autres. On peut s’attendre à ce que l’équipe montréalaise de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF, ou PWHL en anglais) s’entraîne au Centre, situé à l’auditorium de Verdun. Vu ses nouvelles fonctions, Mme Sauvageau délaisserait son poste de gestionnaire du Centre 21,02.

Celle qui a connu une longue carrière au sein du Service de police de la Ville de Montréal est également directrice générale de l’équipe féminine des Carabins de l’Université de Montréal, en plus d’être professeure associée au département de management de HEC Montréal. Elle travaille aussi comme analyste à la télévision dans différents évènements internationaux.

Les cadres de la LPHF ont été précisés plus tôt cette semaine avec le dévoilement des six marchés qui accueilleront des équipes : Montréal, Ottawa, Toronto, Boston, New York et St. Paul, au Minnesota. Sa naissance a été rendue possible par le rachat et la dissolution, fin juin, de la Premier Hockey Federation (PHF), dans laquelle évoluait la Force de Montréal. Pour l’heure, les noms des clubs et les arénas qui les hébergeront ne sont pas connus.

La saison inaugurale du nouveau circuit se mettra en branle en janvier prochain et assurera aux équipes un calendrier de 24 rencontres chacune. Dès la campagne suivante, elles en disputeront 32.

Les joueuses désireuses de se joindre à la ligue ont encore quelques jours pour signifier leurs intentions. Un repêchage aura lieu le 18 septembre prochain, mais d’ici là, le marché des joueuses autonomes, qui s’ouvre ce vendredi matin, permettra à chaque formation d’offrir des contrats à trois joueuses. On s’attend à ce que les Poulin, Desbiens, Hilary Knight et Sarah Nurse trouvent rapidement preneur.