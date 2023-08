On ne sait pas encore avec certitude si le nom de la Force de Montréal fera partie du projet.

Montréal aura bel et bien son équipe

Il y aura bel et bien une équipe établie à Montréal dans la nouvelle ligue professionnelle de hockey féminin, la Professional Women’s Hockey League (PWHL).

La nouvelle sera confirmée ce mardi lors d’une annonce officielle, mais des indices transmis sur les réseaux sociaux lundi soir ont officiellement vendu la mèche. C’est le compte Twitter de la PWHL qui a lui-même créé les comptes des six équipes « originales » qui composeront la ligue sur la plateforme X, anciennement nommée Twitter.

« Excitant et rapide, avec une once de finesse », peut-on lire dans la description du compte de la future équipe de Montréal. On ne sait pas encore avec certitude si le nom de la Force de Montréal fera partie du projet.

Chose certaine : outre Montréal, cinq autres équipes seront donc établies à Toronto, à Ottawa, à New York, à Boston et au Minnesota. Comme prévu, la ligue commencera donc par trois équipes aux États-Unis et trois au Canada.

Selon des informateurs, dont le journaliste Jeff Marek, de Sportsnet, le repêchage devrait avoir lieu le 18 septembre à Toronto. Une période de 10 jours, du 1er au 10 septembre, sera aussi offerte aux équipes pour embaucher jusqu’à trois joueuses avant ce repêchage.

C’est d’abord à la fin du mois de juin que des organisateurs et investisseurs avaient annoncé leur intention de lancer une nouvelle ligue professionnelle de hockey féminin qui, espèrent-ils, offrira aux meilleures joueuses un environnement stable et économiquement durable pour les années à venir.

L’annonce avait été saluée par beaucoup, d’autant plus que le projet bénéficie d’un soutien financier important. D’après le modèle qui avait d’abord été présenté, Mark Walter, copropriétaire des Dodgers de Los Angeles, et son épouse Kimbra, Stan Kasten, président de l’équipe, et Billie Jean King, légende du tennis, participeront à la gestion de la ligue.

Mais surtout, la venue de cette nouvelle ligue devrait mettre fin à une longue impasse qui persistait entre la Premier Hockey Federation (PHF), qui compte sept équipes, et l’Association des joueuses de hockey professionnel (PWHPA).

En juillet, la joueuse étoile québécoise Marie-Philip Poulin, qui est aujourd’hui consultante au développement des joueurs du Canadien de Montréal, s’était dite « très excitée » par ce nouveau circuit. « Ça fait plusieurs fois qu’on se fait demander quand ça arrive. Je ne sais pas combien de fois j’ai dit que ça va arriver. Là, je peux enfin vous le dire, ce sera en janvier, une seule ligue pour le hockey féminin. Ça fait plusieurs années qu’on travaille pour ce moment-là », s’était-elle réjouie.

Rappelons que le hockey professionnel féminin nord-américain a vu des ligues se succéder au fil du temps, la Ligue canadienne de hockey féminin (CWHL) fermant ses portes en 2019 après 12 saisons au cours desquelles certaines des meilleures joueuses du monde ont pu démontrer leur savoir-faire.

Dani Rylan Kearney avait de son côté lancé la Ligue nationale de hockey féminin en 2015 en tant que ligue à quatre équipes financée par des investisseurs, mais elle a connu des difficultés à certains moments et a ensuite été rebaptisée PHF.

Avec La Presse Canadienne et Guillaume Lefrançois, La Presse