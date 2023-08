(Toronto) Depuis le temps que l’on en parlait, le hockey féminin aura enfin une ligue professionnelle unique qui comptera six équipes, dont une à Montréal, qui amorcera ses activités avec un calendrier de 24 matchs, en janvier 2024.

La Presse Canadienne

La Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) — l’appellation de ce circuit — a été officiellement lancée mardi matin lors d’une visioconférence.

La ligue comptera deux autres formations en terre canadienne, soit à Ottawa et à Toronto. Les trois autres seront établies aux États-Unis, soit une dans la région de New York, une à Boston, et une dernière dans le secteur de Minneapolis-St. Paul, dans l’État du Minnesota.

Dans un communiqué de presse, les responsables de la LPHF précisent que les équipes commenceront à bâtir leur formation au cours d’une période initiale de recrutement d’agentes libres qui s’ouvrira le 1er septembre — donc, ce vendredi — et qui s’échelonnera jusqu’au 10 septembre.

La majorité des « joueuses pionnières » de la ligue seront sélectionnées lors d’un repêchage qui doit avoir lieu le 18 septembre. Par ailleurs, toute joueuse désireuse de participer à la saison 2023-2024 de la LPHF devra déclarer sa candidature au repêchage avant le 3 septembre.

Chaque formation aura la possibilité de signer au maximum 20 contrats type de joueuse avant le début des camps d’entraînement de la saison 2023-24, qui doivent commencer en novembre.

Selon le communiqué officiel, la ligue est commanditée par les chefs d’entreprise et philanthropes Mark et Kimbra Walter, et est dirigée par un conseil d’administration sur lequel siègent, entre autres, l’ancienne joueuse de tennis Billie Jean King et Stan Kasten, président et chef de la direction des Dodgers de Los Angeles. Walter est propriétaire et président du conseil d’administration des Dodgers.

« Aujourd’hui, nous envisageons un avenir radieux pour la LPHF, a déclaré Jayna Hefford, vice-présidente principale des opérations hockey de la LPHF, dans le communiqué officiel.

« Jamais le sport féminin n’aura suscité autant d’enthousiasme et d’attente, et grâce au lancement de cette ligue, les meilleures joueuses du monde auront la possibilité d’atteindre des sommets », a ajouté Hefford, gagnante de quatre médailles d’or olympique avec la formation du Canada, entre 2002 et 2014.