Chaque été apporte son lot de changements dans la LNH. Comme la morte-saison coïncide avec les vacances, on se retrouve parfois surpris à l’ouverture de la saison de retrouver des têtes dans de nouvelles couleurs. Amusons-nous à faire un exercice de révision afin d’être fin prêt pour les camps d’entraînement. Aujourd’hui, dix déménagements dans l’Association de l’Est.

Tyler Toffoli, ailier

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Tyler Toffoli

Ancienne équipe : Flames de Calgary

Nouvelle équipe : Devils du New Jersey

Le Canadien l’a échangé au bon moment finalement. Malgré une saison de 34 buts, le nouveau DG des Flames a échangé Toffoli aux Devils cet été pour Yegor Sharangovich, un ailier de 25 ans qui a obtenu 30 points en 75 matchs l’an dernier, et un choix de troisième tour. Toffoli, 31 ans, aura droit à l’autonomie complète à la fin de la saison. Le CH, on le rappelle, a obtenu un choix de premier tour en 2022 (Filip Mesar), Emil Heineman et un choix de cinquième tour en 2023 (Yevgeni Volokhin) pour Toffoli.

Alex DeBrincat, ailier

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Alex DeBrincat (à droite)

Ancienne équipe : Sénateurs d’Ottawa

Nouvelle équipe : Red Wings de Detroit

Achetez bas, vendez haut ! Les Sénateurs d’Ottawa ont payé aux Blackhawks de Chicago un septième choix au total et un choix de début de deuxième tour en 2023, en plus d’un choix de troisième tour en 2024 pour Alex DeBrincat après une saison de 41 buts ; un an plus tard, les Red Wings ont cédé un choix de premier tour en 2024 (le pire entre celui des Bruins et le leur) et un choix de quatrième tour pour DeBrincat (en plus de Dominik Kubalik pour réduire leur masse salariale), décevant à Ottawa. Par contre, ils ont réussi à le retenir pour quatre ans, ce que les Sénateurs ne sont pas parvenus à faire.

Erik Karlsson, défenseur

PHOTO GODOFREDO A. VÁSQUEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Erik Karlsson

Ancienne équipe : Sharks de San Jose

Nouvelle équipe : Penguins de Pittsburgh

Les Penguins ont mis la main sur le meilleur défenseur offensif de la LNH, 101 points l’an dernier. Le prix n’est pas exorbitant : un choix de premier tour en 2024 et de deuxième tour en 2025. Le nouveau DG des Penguins a réussi en outre à larguer Jeff Petry, Mikael Granlund et Jan Rutta pour se conformer au plafond salarial. Karlsson ne viendra pas corriger les faiblesses des Penguins, qui possèdent déjà un brillant défenseur offensif droitier, Kris Letang, mais il ne saura nuire.

Blake Wheeler, ailier

PHOTO JOHN WOODS, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Blake Wheeler

Ancienne équipe : Jets de Winnipeg

Nouvelle équipe : Rangers de New York

Blake Wheeler n’était plus dans les bonnes grâces à Winnipeg depuis que l’entraîneur Rick Bowness lui a décousu la lettre de capitaine à son arrivée au début de la dernière saison. À 36 ans, il n’est plus le joueur des belles années, mais il a tout de même amassé 55 points en 72 matchs l’an dernier. Il constitue une aubaine à 800 000 $ pour seulement un an, mais il obstrue une place pour les jeunes Alexis Lafrenière et Kaapo Kakko.

Milan Lucic, ailier

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Milan Lucic

Ancienne équipe : Flames de Calgary

Nouvelle équipe : Bruins de Boston

Il ne s’agit pas d’une mise sous contrat importante puisque Lucic, 35 ans, a marqué seulement 7 buts l’an dernier, mais au plan sentimental, la nouvelle a sans doute fait plaisir aux fans des Bruins. Lucic y a connu ses plus belles années et il pourra faire un dernier tour de piste sans pression à Boston au sein d’un quatrième trio à un salaire annuel d’un million.

Dmitri Orlov, défenseur

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER DES BRUINS DE BOSTON Dmitri Orlov

Ancienne équipe : Bruins de Boston

Nouvelle équipe : Hurricanes de la Caroline

Ce nom ne soulève pas les passions, mais Orlov, 32 ans, est l’un des défenseurs les plus sous-estimés de la LNH et il viendra renforcer encore davantage cette brigade déjà redoutable en Caroline. Après son acquisition par les Bruins à la date limite des échanges en mars, Orlov a amassé 17 points en 23 matchs, avec plus de 22 minutes de temps d’utilisation en moyenne, et il a obtenu huit aides en sept rencontres de séries. Il coûte cher cependant : 7,75 millions par saison pour deux ans.

Ivan Provorov, défenseur

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ivan Provorov

Ancienne équipe : Flyers de Philadelphie

Nouvelle équipe : Blue Jackets de Columbus

Les Flyers voulaient accélérer leur reconstruction et les Blue Jackets accélérer leur relance. Le DG de Columbus, Jarmo Kekalainen, a donc cédé un choix de premier tour en 2023 (22e au total, Oliver Bonk) et un choix de deuxième tour en 2024 pour ce défenseur de 26 ans, jadis considéré comme l’un des meilleurs de sa génération à cette position, mais en stagnation selon plusieurs. Il demeure néanmoins un défenseur de première paire capable de jouer entre 22 et 25 minutes et son salaire occupera moins de 5 millions sur la masse des Blue Jackets puisqu’une troisième équipe, les Kings de Los Angeles, absorbent 2 millions sur sa masse.

Vladimir Tarasenko, ailier

PHOTO PERRY NELSON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Vladimir Tarasenko

Ancienne équipe : Rangers de New York

Nouvelle équipe : Sénateurs d’Ottawa

Tarasenko n’a pas été vilain l’an dernier, 29 points en 38 matchs à St. Louis, 21 points en 31 rencontres à New York, mais pas transcendant non plus. Voilà sans doute pourquoi il a attendu presque un mois, et signé un contrat de seulement un an, pour 5 millions, avec les Sénateurs. Cet ailier de 31 ans avait connu sa meilleure saison en carrière un an plus tôt, 82 points, dont 34 buts, en seulement 75 parties. Pierre Dorion, le DG des Sénateurs, espère évidemment avoir mis la main sur l’attaquant de 2021-2022…

Tyler Bertuzzi, ailier

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Tyler Bertuzzi

Ancienne équipe : Bruins de Boston

Nouvelle équipe : Maple Leafs de Toronto

Les Bruins auraient bien aimé retenir ses services, surtout après les prouesses de Bertuzzi en séries : dix points, dont cinq buts, en sept matchs. Bertuzzi, 28 ans seulement, 62 points, dont 30 buts, en seulement 68 matchs l’année précédente, coûtera 5,5 millions aux Leafs, mais pour seulement un an. Il remplace Michael Bunting, désormais avec les Hurricanes. Max Domi et le défenseur John Klingberg ont eux aussi accepté un contrat d’une seule saison et permettent aux Leafs une plus grande flexibilité salariale.

Max Pacioretty, ailier

PHOTO JOHN LOCHER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Max Pacioretty

Ancienne équipe : Hurricanes de la Caroline

Nouvelle équipe : Capitals de Washington

Après une année marquée par les blessures, au cours de laquelle il a disputé seulement cinq matchs, mais marqué trois buts, l’ancien as buteur du Canadien, 35 ans en novembre, touchera 2 millions pour un an, mais doublera son salaire s’il dispute au moins vingt rencontres. Il avait tout de même obtenu 37 points en 39 rencontres il y a deux ans à peine à Vegas, avant de tomber au combat, mais il ne rajeunit pas non plus.

La citation du jour

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE L’ex-joueur du Canadien Jonathan Drouin

En arrivant [en 2017], j’ai eu un peu de misère avec ça, mais pas à la fin. Je pensais être prêt pour ça, mais tu n’es pas prêt tant que tu ne le vis pas toi-même. C’est un peu différent en tant que joueur québécois ; il y a d’autres joueurs qui font parler d’eux dans l’équipe, mais ils ne sont pas québécois, ils n’ont pas la pression qui vient avec.

J’ai quand même vécu de super belles saisons. Au Colorado, ça va être plus relaxe, ce n’est pas le même rythme. Il y a un peu moins de médias, un peu moins de choses qui se passent. L’Avalanche a gagné la Coupe il y a deux ans… alors je m’en vais jouer avec une super bonne équipe, et je pense que ça va me faire du bien aussi de jouer avec une équipe qui a une chance de participer aux séries, peut-être plus. Jonathan Drouin

Peut-on vraiment le contredire ? Richard Labbé a plus de détails.