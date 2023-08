Chaque été apporte son lot de changements dans la LNH. Comme la morte-saison coïncide avec les vacances, on se retrouve parfois surpris à l’ouverture de la saison de retrouver des têtes dans de nouvelles couleurs. Amusons-nous à faire un exercice de révision afin d’être fin prêt pour les camps d’entraînement. Aujourd’hui, l’Association de l’Ouest.

Alex Killorn, ailier

PHOTO NATHAN RAY SEEBECK, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Alex Killorn

Ancienne équipe : Lightning de Tampa Bay

Nouvelle équipe : Ducks d’Anaheim

La vie n’arrête pas à 33 ans, surtout pas après une saison de 64 points, dont 27 buts, la meilleure de sa carrière. Les Ducks sont toujours en reconstruction, ils avaient beaucoup de flexibilité salariale et voulaient compter sur un bon leader capable de produire offensivement pour aider les jeunes à progresser. Son apport sera double : sur la glace et dans le vestiaire. Il n’empêche, 6,25 millions par saison pour quatre ans à l’aube de son 34e anniversaire constituent un cadeau du ciel pour Killorn.

Matt Dumba, défenseur

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Matt Dumba

Ancienne équipe : Wild du Minnesota

Nouvelle équipe : Coyotes de l’Arizona

Il y a cinq ans à peine, Dumba était considéré comme l’un des meilleurs jeunes défenseurs de la LNH. Il venait de connaître une saison de 50 points à seulement 23 ans. Puis il s’est déchiré un muscle pectoral lors d’un combat en 2018 et n’a jamais retrouvé sa superbe. Il a obtenu seulement 14 ponts l’an dernier et a patienté six semaines avant de trouver preneur sur le marché des joueurs autonomes. Les Coyotes de l’Arizona ont néanmoins des besoins à toutes les positions et Dumba viendra solidifier la défense en compagnie d’une autre nouvelle acquisition, Sean Durzi. Dumba, 29 ans, jouait plus de 21 minutes par rencontre au Minnesota l’an dernier. L’entraîneur André Tourigny ne crachera pas sur son arrivée.

Taylor Hall, ailier

PHOTO BOB DECHIARA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Taylor Hall

Ancienne équipe : Bruins de Boston

Nouvelle équipe : Blackhawks de Chicago

En 2018, ce premier choix au total huit ans plus tôt remportait le trophée Hart remis au joueur le plus utile, après une saison de 93 points. Cinq ans plus tard, les Bruins de Boston s’en débarrassent pour libérer de la masse salariale. Hall, 32 ans en novembre, a obtenu seulement 36 points en 61 matchs l’an dernier. Chicago l’a obtenu avec un autre joueur vieillissant surpayé, Nick Foligno. Hall touchera 6 millions par année lors des deux prochaines saisons, Foligno 4 millions cet hiver, tout comme la nouvelle embauche des Hawks, Corey Perry. Ce trio trentenaire aidera Chicago à atteindre le plancher salarial et servira de mentor à Connor Bedard.

Ryan Johansen, centre

PHOTO JEROME MIRON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Ryan Johansen

Ancienne équipe : Predators de Nashville

Nouvelle équipe : Avalanche du Colorado

L’Avalanche n’a jamais pu combler la perte de son deuxième centre, Nazem Kadri. On n’a pas voulu attendre le jeune Alex Newhook, échangé au Canadien, et misé sur le jeune vétéran de 31 ans Ryan Johansen. À 8 millions par saison, Johansen était surpayé à Nashville, à 28 points en 55 matchs, 63 points l’année précédente. Mais comme les Predators, en phase de reconstruction, acceptent de retenir la moitié de salaire pour le reste de son contrat valide jusqu’en 2025, Johansen devient une solution intéressante pour le Colorado.

Matt Duchene, centre

PHOTO JEROME MIRON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Matt Duchene

Ancienne équipe : Predators de Nashville

Nouvelle équipe : Stars de Dallas

Le DG des Stars, Jim Nill, sait flairer l’aubaine. Duchene, comme Ryan Johansen, a fait partie de la purge estivale du nouveau directeur général des Predators, Barry Trotz. Nashville s’en est débarrassé en rachetant les trois dernières années de son contrat, évalué à 8 millions par saison. Nill l’obtient moyennant un contrat de seulement un an, à 3,9 millions. Duchene, 32 ans, a amassé 56 points en 71 matchs l’an dernier, 65 points au pro rata d’une année complète, et 86 points, dont 43 buts, l’année précédente. Joli coup de filet des Stars !

Pierre-Luc Dubois, attaquant

Ancienne équipe : Jets de Winnipeg

Nouvelle équipe : Kings de Los Angeles

Terminées les rumeurs de Pierre-Luc Dubois à Montréal. Non seulement les Kings, avides de succès à court terme, étaient disposés à payer son acquisition en joueurs, mais ils avaient aussi les moyens financiers pour l’attirer. Ils ont cédé un centre prometteur de 24 ans, Gabriel Vilardi, 41 points en 63 matchs l’an dernier, un attaquant productif de 29 ans, Alex Iaffalo, un jeune improductif de 23 ans, Rasmus Kupari, et un choix de deuxième tour pour Dubois, aussitôt mis sous contrat pour huit ans à un salaire annuel de 8,5 millions. C’est cher payé pour un joueur de 63 points en 73 matchs critiqué par son entraîneur après les séries, mais Los Angeles aura une redoutable ligne de centre avec Anze Kopitar, Dubois et Philip Danault.

Ryan O’Reilly, centre

PHOTO DAN HAMILTON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Ryan O’Reilly

Ancienne équipe : Maple Leafs de Toronto

Nouvelle équipe : Predators de Nashville

Barry Trotz préfère le leadership de Ryan O’Reilly pour ses jeunes à celui de Ryan Johansen et Matt Duchene. Même s’il a connu une saison difficile au plan offensif l’an dernier, à 32 ans, O’Reilly a obtenu 4,5 millions par année pour quatre ans. Ce héros des séries de la Coupe Stanley avec les Blues en 2019 a retrouvé sa touche après son arrivée à Toronto. Il aura coûté aux Leafs des choix de premier et troisième tour en 2023 pour 24 matchs, mais Toronto n’aurait probablement pas franchi la première ronde sans lui.

Anthony Duclair, attaquant

PHOTO LYNNE SLADKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Anthony Duclair (à l’avant-plan)

Ancienne équipe : Panthers de la Floride

Nouvelle équipe : Sharks de San Jose

Cet attaquant québécois a relancé sa carrière avec les Panthers de la Floride ces dernières années, mais il a raté presque toute la saison dernière en raison d’une blessure, et à sa grande surprise, la Floride l’a échangé aux Sharks pour alléger sa masse salariale de 3 millions. Duclair passera encore le clair de son hiver au chaud, cette fois en Californie, mais au sein d’un club médiocre qui regroupe un nombre important de joueurs rejetés par d’autres organisations : Mike Hoffman, Mikael Granlund, Filip Zadina, Jan Rutta…

Kevin Hayes, centre

PHOTO DAN HAMILTON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Kevin Hayes

Ancienne équipe : Flyers de Philadelphie

Nouvelle équipe : Blues de St. Louis

Le nouveau directeur général des Flyers de Philadelphie, Daniel Brière, a donc réussi à se départir du souffre-douleur de John Tortorella. Hayes, 31 ans, a tout de même amassé 54 points l’an dernier, mais on devine que ses efforts n’étaient pas au goût de son coach, pour soulever ainsi l’ire de celui-ci. Les Flyers ont tout de même récupéré un choix de sixième tour pour cette vente de débarras, mais ils doivent retenir la moitié du salaire annuel de 7,1 millions de Hayes pour les trois prochaines saisons. Les Blues se retrouvent donc avec un troisième centre à 3,5 millions derrière Robert Thomas et Brayden Schenn.

Kailer Yamamoto, ailier

PHOTO JASON FRANSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Kailer Yamamoto (à droite)

Ancienne équipe : Oilers d’Edmonton

Nouvelle équipe : Kraken de Seattle

Les Oilers ont longtemps rêvé de voir leur premier choix en 2017, 22e au total, devenir l’ailier droit attitré de Connor McDavid. Ils ont cessé d’espérer. Après une saison de seulement 25 points, dont 10 buts, en 58 matchs, Edmonton a échangé son petit attaquant de 5 pieds 7 pouces et 163 livres aux Red Wings de Detroit. Ceux-ci ont ensuite racheté la dernière année de son contrat à 3,1 millions. L’opération a permis à Steve Yzerman de mettre la main sur un autre attaquant des Oilers, le géant Kim Klostin. Seattle a profité de l’autonomie complète de Yamamoto pour lui offrir un contrat d’un an à 1,5 million, un pari tout à fait raisonnable.

Doit-on célébrer ce 20e anniversaire à Toronto ?

Il y a 20 ans, les Maple Leafs nommaient John Ferguson fils à titre de directeur général. Cet homme a malheureusement contribué à plus d’une décennie de misère à Toronto. Par masochisme sans doute, un confrère a rappelé ce triste anniversaire sur Twitter/X mardi matin. Sa pire décision aura été d’échanger un jeune gardien, Tuukka Rask, aux Bruins de Boston, pour en obtenir un plus expérimenté, Andrew Raycroft. Rask a remporté 308 matchs en carrière à Boston, Raycroft 39 à Toronto. Son autre bourde majeure aura été de sacrifier des choix de premier et deuxième tour en 2007 (13e et 44e au total) pour le gardien Vesa Toskala et l’attaquant Mark Bell. Sans compter cette pléiade de vétérans surpayés sur le marché des joueurs autonomes. Comme quoi un homme, un seul, peut couler une organisation…