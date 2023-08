L’équipe de football de La Nouvelle-Orléans a toujours eu une fleur de lys sur ses casques, alors il fallait bien qu’un jour, elle fasse aussi parler d’elle en français !

C’est maintenant chose faite. Télé-Louisiane, « le média du peuple louisianais », selon sa propre description sur le site Twitter/X, devient le « média francophone exclusif » des Saints, et couvrira en français le quotidien du club.

À moyen terme, l’objectif est encore plus grand : diffuser, un jour, des matchs des Saints en entier dans la langue de Zachary Richard.

Il s’agirait d’une première, évidemment, puisqu’aucune équipe de la NFL n’a déjà diffusé des matchs en français dans son propre marché.

« Nous n’en sommes pas là encore, parce qu’il va falloir obtenir les droits de la NFL à cet effet », explique au bout de l’écran Will McGrew, président et fondateur de Télé-Louisiane.

« Pour le moment, on va diffuser des reportages sur l’équipe avant et après les matchs. Mais on sait qu’il y a de plus en plus de gens qui s’intéressent à la langue française en Louisiane. »

On aimerait pouvoir diffuser les matchs des Saints en français en 2024. La NFL encourage ses équipes à le faire avec son programme Global Markets, où chaque équipe peut cibler un marché international à conquérir. Will McGrew, président et fondateur de Télé-Louisiane

C’est ainsi que les Saints ont choisi de courtiser la France et, par le fait même, la francophonie. En Louisiane, on dénombre de nos jours quelque 250 000 francophones, selon le Centre de la francophonie des Amériques.

Pas le fruit du hasard

Ce flirt avec notre langue n’est pas le fruit du hasard, au-delà de la fleur de lys et de la légende de Bobby Hébert. Il y a aussi que les Saints ont une personne très haut placée qui est sympathique à la cause : Gayle Benson, la propriétaire du club, qui était une LaJaunie avant le mariage, précise Will McGrew.

PHOTO TYLER KAUFMAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Gayle Benson

« Elle est d’origine franco-louisianaise, et elle, comme beaucoup de Louisianais ici, a un attachement à la France. Comme on est le seul média francophone en Louisiane, on est entré en contact avec les Saints, qui ont des racines francophones et qui sont impliqués dans la communauté francophone ici. Ils ont choisi la France dans le cadre de ce programme, mais ce serait logique ensuite pour eux que de s’intéresser au Canada et au Québec. On verra. »

Nous, on commence petit cette saison, et s’il y a de l’intérêt, qui sait ? Will McGrew, président et fondateur de Télé-Louisiane

À cet effet, Will McGrew est déjà bien au courant de l’amour du Québec pour le football à quatre essais. Le jeune homme de 28 ans est aussi bien au courant que le Québec est déjà bien en avance sur le reste de la francophonie quant à son lexique de ballon ovale. On ne dit pas « touchdown » parce qu’on peut dire touché, on ne dit pas « running back » parce qu’on peut dire porteur de ballon, et ainsi de suite.

Les bonnes gens de Télé-Louisiane prennent des notes, paraît-il…

« Tout à fait ! répond Will McGrew. Ici, on adore les Québécois, on vous admire, parce qu’il y a 40 ou 50 ans, la Louisiane et le Québec étaient plus ou moins dans la même situation, et ce que vous avez fait que nous n’avons pas fait, votre défense de la langue, la Révolution tranquille et le Maîtres chez nous, tout ça, c’est important.

« Pour nous, les anglicismes, c’est normalisé, mais on pense que c’est important de faire les choses en français… On a d’ailleurs déjà beaucoup de Québécois qui nous écrivent pour nous suggérer des traductions ! »