La combinaison des chaînes RDS et RDS Info ainsi que leur concurrente TVA Sports ont chacune perdu 9 millions de dollars pour l’année de diffusion allant du 1 er septembre 2021 au 31 août dernier.

Des pertes de 9 millions pour RDS et TVA Sports

La télé sportive québécoise traverse une mauvaise passe sur le plan financier. L’encre rouge qui teinte la performance financière de TVA Sports depuis les débuts de la chaîne vient d’imbiber les résultats de RDS.

Ces chiffres publiés par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) couvrent une période qui coïncide avec la saison de misère du Canadien de Montréal en 2021-2022. Cette saison-là, le club de hockey montréalais a raté les séries éliminatoires après avoir récolté seulement 55 points en 82 matchs.

Il y a quelques années seulement, RDS était la chaîne télé francophone la plus rentable au Québec. En 2016, RDS et RDS Info avaient généré à elles deux des profits totalisant 22,5 millions.

De son côté, TVA Sports a toujours été fortement déficitaire. Elle a perdu de l’argent chaque année depuis sa création. En 11 ans, TVA Sports a perdu environ 220 millions.

Un problème qui touche aussi bien RDS que TVA Sports est la perte d’abonnés à coups de 5 % à 10 % par an depuis plusieurs années.

Les données du CRTC montrent que TVA Sports a perdu 9 % de ses abonnés en 2021-2022, c’est-à-dire plus de 122 000 abonnés, alors que RDS a de son côté perdu 7 % de ses abonnés, l’équivalent de près de 125 000 abonnés.

En quatre ans, le nombre d’abonnés de TVA Sports est passé de 1,7 million à 1,3 million. Chez RDS, le nombre d’abonnés est passé de 2,5 millions à 1,7 million durant la même période.

Droits de diffusion

Un autre souci pour les chaînes sportives est la hausse du coût des droits de diffusion. Aux États-Unis, même le réseau ESPN – propriété de Disney – se questionne sur son modèle d’affaires alors que des observateurs suggèrent qu’Apple devrait considérer l’acquisition d’ESPN.

À elle seule, la chaîne RDS a dégagé une perte nette de 2,1 millions en 2021-2022, alors qu’un an plus tôt ses profits avaient doublé à 16 millions. RDS Info a pour sa part perdu 7 millions en 2021-2022, une perte comparable à celles des années précédentes.

Les résultats de ces deux chaînes appartenant à Bell Média sont publiés de façon séparée parce qu’elles sont exploitées avec des licences distinctes.

Les revenus de RDS ont pourtant augmenté de 7 %, à 153,1 millions, en 2021-2022. Les revenus de publicité nationale ont notamment bondi de 14 %, à 39 millions. Les dépenses de programmation et de production ont toutefois explosé de 27 %, à 136 millions, durant la période. Cette situation a pesé lourd dans la hausse des dépenses totales et provoqué la chute de rentabilité.

Les dépenses de programmation et de production de RDS avaient reculé à 107 millions un an plus tôt, alors que la saison de hockey de la LNH écourtée par la pandémie ne comptait que 56 matchs par équipe plutôt que les 82 habituels.

TVA a déjà expliqué que le report à 2021 du début de la saison 2020-2021 de la LNH avait permis de réaliser « d’importantes économies de coûts ponctuelles » en 2020.

La rentabilité de RDS pour 2020-2021 pourrait donc également avoir bénéficié de la saison écourtée par la pandémie.

Chez TVA Sports, la perte nette de 9 millions enregistrée pour 2021-2022 se compare à une perte nette de 11 millions un an plus tôt. Les revenus de publicité ont chuté de 24 %, à 19,2 millions, en 2021-2022. Cette chute a pu être en partie amortie par une diminution des dépenses de production et de programmation de l’ordre de 13 %.

Revenus publicitaires en baisse

Appelée à commenter ces chiffres, la direction du Groupe TVA indique à La Presse par courriel que les résultats de TVA Sports ont été affectés par la décroissance des revenus publicitaires attribuable au contexte actuel de crise qui touche l’ensemble des médias.

La direction de TVA ajoute par ailleurs qu’elle poursuit le processus réglementaire dans le but d’arriver à une entente avec Bell concernant les redevances de ses chaînes spécialisées, y compris TVA Sports, afin qu’elles reflètent la « juste valeur marchande de celles-ci ».

Inscrit en Bourse, le Groupe TVA – société mère de TVA Sports – présente ses résultats financiers sur une base trimestrielle. Pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre dernier, le Groupe TVA a dégagé un bénéfice net attribuable à ses actionnaires de 3,5 millions.

Il est donc permis de croire que le Groupe TVA aurait pu dégager un profit net approximativement trois fois plus important pour ses actionnaires pendant ces 12 mois sans TVA Sports.

Il n’a pas été possible, mercredi, d’obtenir un commentaire auprès de Bell à propos de RDS.