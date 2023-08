Les Maple Leafs de Toronto peuvent respirer. La prolongation de contrat de quatre ans acceptée par leur vedette Auston Matthews, 25 ans, a des répercussions positives énormes pour l’organisation.

Non seulement Toronto retient-il l’un des meilleurs attaquants du hockey jusqu’en 2028, mais cette entente permet à l’équipe de prolonger son créneau favorable de succès avec le même noyau.

Il n’y a pas si longtemps, certains observateurs se demandaient s’il ne s’agissait pas de la saison de l’ultime chance chez les Leafs : Matthews en était à la dernière année de son contrat et son refus de s’engager à long terme avec l’organisation aurait pu signifier un échange dans un avenir rapproché, comme ce fut le cas avec Matthew Tkachuk chez les Flames de Calgary l’an dernier.

Dès l’entrée en vigueur de son nouveau contrat, en octobre 2024, Matthews, 85 points, dont 40 buts, en 74 matchs l’an dernier, après une saison de 106 points, dont 60 buts, deviendra le joueur le mieux payé de la LNH, avec un salaire annuel de 13,25 millions.

Il s’agit évidemment du contrat le plus important dans l’histoire des Maple Leafs de Toronto au chapitre de l’impact sur l’avenir immédiat de l’équipe. Matthews est devenu en 2022 le premier du club depuis Ted Kennedy en 1955 à remporter le trophée Hart remis au joueur le plus utile à son équipe dans la Ligue nationale.

Cette nouvelle aura sans doute un effet d’entraînement chez les Leafs. L’autre attaquant à retenir à long terme, Mitch Marner, 26 ans, est encore sous contrat pour deux ans. Le dernier membre du trio essentiel chez les Leafs, le défenseur Morgan Rielly, est lié à Toronto jusqu’en 2030.

Le prochain dossier prioritaire concerne William Nylander, 27 ans, fort de sa meilleure saison en carrière avec 87 points, dont 40 buts. Celui-ci aura droit à l’autonomie complète à la fin de la prochaine saison. Nylander a manifesté cette semaine son intention de demeurer à Toronto « le plus longtemps possible ».

S’il devait être trop gourmand, le nouveau directeur général Brad Treliving peut toujours l’échanger pour solidifier une autre position sans que le départ du Suédois n’affecte l’équipe comme la perte d’un Matthews.

Contrairement à l’avis de ses détracteurs, Toronto n’est pas dans une mauvaise position. Les Maple Leafs viennent de terminer au quatrième rang du classement général ces deux dernières saisons avec 111 et 115 points. Ils se sont situés parmi les sept meilleurs clubs en saison régulière lors de cinq des six dernières années et ont percé le top quinze chaque année depuis 2017.

Les Leafs ont enfin mis fin à leurs insuccès en séries – six participations consécutives, mais jamais de victoire au premier tour – en éliminant le Lightning de Tampa Bay en six matchs, avant de s’incliner devant les éventuels finalistes, les Panthers de la Floride, en cinq rencontres.

La phase actuelle de l’équipe, entamée par une reconstruction complète en 2016, peut donc se poursuivre plusieurs années grâce au contrat de Matthews.

Le départ probable de John Tavares à l’expiration de son contrat, dans deux ans, libérera 11 millions supplémentaire et pourra permettre à l’équipe de se renforcer à d’autres postes, et ainsi corriger les erreurs passées.

Brad Treliving s’est pointé à Toronto au moment opportun, après le désastre à Calgary. Le noyau est bien en place, il a réussi à obtenir les services de Tyler Bertuzzi, Max Domi et John Klingberg en leur offrant des contrats raisonnables d’un an seulement et l’arrivée de jeunes tels l’attaquant de puissance Matthew Knies et du gardien Joseph Woll, étonnants en séries, contribuera à renforcer encore davantage ce club.

Contrat raisonnable pour Alexis Lafrenière

Alexis Lafrenière vient de signer une prolongation de contrat modeste avec les Rangers de New York : 4,6 millions pour deux ans, soit une moyenne annuelle de 2,3 millions.

Premier choix au total en 2020, Lafrenière n’a pas produit à la hauteur des attentes à ses trois premières saisons, mais il a néanmoins progressé l’hiver dernier avec 39 points, huit de plus que la saison précédente.

Les Rangers se protègent donc avec un contrat de courte durée, et le clan Lafrenière se donne deux ans pour exploser offensivement et mériter un riche contrat. Le jeune homme a seulement 21 ans, après tout.

Tim Stützle, 3e choix au total, est le seul joueur de cette cuvée 2020 à avoir touché le gros lot jusqu’ici : 66,8 millions/huit ans. Dawson Mercer, avec sa saison de 56 points, dont 27 buts au New Jersey, et le défenseur Jake Sanderson, des Sénateurs, seront sans doute les suivants.