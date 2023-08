« En tant que capitaine, je veux aller dans la communauté et que les gens me voient, apprennent à me connaître loin de la patinoire, a-t-il expliqué. […] Aider les enfants et les gens dans le besoin, c’est important pour moi. »

En tant que capitaine du Canadien, Nick Suzuki tient à avoir un impact au-delà de la patinoire. « Je ne veux pas être seulement connu comme le joueur de hockey », dit-il.

C’est un peu dans cet esprit que l’attaquant du Tricolore prenait part mardi matin au premier tournoi de golf des Héros de la Fondation Asista, dont il est l’ambassadeur depuis un an. Ce rôle est, en quelque sorte, la première étape d’une plus grande implication au sein de la communauté montréalaise pour l’athlète de 24 ans.

« En tant que capitaine, je veux aller dans la communauté et que les gens me voient, apprennent à me connaître loin de la patinoire, a-t-il expliqué. […] Aider les enfants et les gens dans le besoin, c’est important pour moi. »

Voilà bientôt un an que Suzuki a été nommé capitaine du Tricolore, un rôle d’importance dans un marché comme celui de Montréal. S’il « savait dans quoi [il] s’embarquait », l’Ontarien avoue avoir appris au contact d’autres leaders au cours des 12 derniers mois.

« Marty [Martin St-Louis] et d’autres leaders de l’équipe m’ont donné des mots de sagesse. J’essaie d’être meilleur chaque jour et chaque année. Je pense que je serai plus prêt cette année pour remplir ce rôle. »

« Il y a plusieurs décisions que je dois prendre pour l’équipe, pour les voyages ou dans les journées libres. Ces décisions, je dois m’y habituer et me familiariser avec elles au fil du temps. »

Suzuki a été aperçu dans différents évènements sportifs et culturels de la métropole tout au long de l’été. On l’a vu au stade Saputo pour un match du CF Montréal, ou encore au parc Jean-Drapeau lors du festival Lasso. Passer la période estivale au Québec lui a permis de « travailler un peu » son français, comme il l’avait promis l’an dernier lors de sa nomination.

« C’est un travail en cours, mais je connais un peu plus les bases. C’est dur pour moi d’avoir une conversation, mais j’essaie d’écouter mes coéquipiers ou les gens autour pour apprendre le plus possible. »

Signatures, arrivées, départs

Nick Suzuki a aussi profité de son été pour passer du temps avec certains coéquipiers et certaines recrues du CH. Au cours des dernières semaines, il a côtoyé des jeunes comme Joshua Roy et Riley Kidney. Entre les entraînements au Complexe du CN de Brossard, le groupe jouait au golf.

« J’ai pu apprendre à les connaître un peu plus en dehors de la patinoire », note le joueur de centre.

« C’est bien de les voir arriver à la patinoire tôt. Ils n’ont pas besoin d’être là, mais ils veulent s’entraîner dans nos installations avec moi et d’autres gars de la LNH, côtoyer notre personnel, devenir à l’aise. […] J’ai eu la chance de patiner avec eux tout au long de l’été, je pense qu’ils ont eu de bons entraînements et se sont améliorés. »

Comme tout le monde, Suzuki a suivi le travail de son directeur général au cours de la période estivale. Son partenaire de trio et bon ami Cole Caufield a signé une entente de huit ans et 62,8 millions de dollars. Les deux attaquants seront donc réunis pendant plusieurs années ; ça signifie encore plus de parties de golf et de voyages aux Bahamas.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Nick Suzuki et Cole Caufield

« J’étais vraiment content pour lui, a-t-il laissé entendre. […] Ce n’était qu’une question de temps. Je savais que ça se passerait bien pour lui. Et je sais qu’il est heureux d’être ici pour longtemps. »

Suzuki s’est dit emballé par le retour de Sean Monahan et l’arrivée d’Alex Newhook, avec qui il a passé une journée dans la métropole. « Il s’intégrera parfaitement à notre groupe », croit le capitaine.

En contrepartie, le départ de Joel Edmundson, vétéran dont l’impact était considérable, laisse inévitablement un trou dans le vestiaire bleu, blanc et rouge.

« Il y a des gars qui devront prendre plus de place, de nouveaux leaders vont émerger, note le numéro 14. C’est comme ça que ça marche quand tu perds des gars comme lui. »