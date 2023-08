Il y aura un paradoxe de taille chez le Canadien cette saison. Le club est toujours en reconstruction, mais pourrait ne compter aucune recrue dans sa formation pour entamer la saison.

Il faudra donc profiter du camp des recrues, puis des premiers matchs préparatoires, pour voir les meilleurs espoirs à l’œuvre, les David Reinbacher, Emil Heineman, Sean Farrell, Owen Beck, Filip Mesar, Logan Mailloux et compagnie, puisqu’ils ne seront probablement plus à Montréal en octobre.

Le CH ne renonce pas à la jeunesse pour autant puisque presque la moitié des membres de sa formation sera âgée de 24 ans ou moins.

Voyons, position par position, qui frappe Ă la porte et qui congestionne les postes pour lesquels ces jeunes auditionnent.

Gardiens

Cayden Primeau ne sera pas au camp des espoirs même s’il est toujours considéré comme une recrue à 24 ans. On l’a vu souvent dans l’environnement du CH ces dernières années, mais il n’a pas encore atteint le seuil des 25 matchs en carrière dans la Ligue nationale et n’a pas disputé six rencontres ou plus dans chacune des deux saisons précédentes.

Les deux gardiens réguliers du Canadien l’an dernier, Samuel Montembeault et Jake Allen, sont de retour avec l’équipe et un autre vétéran, Casey DeSmith, n’a toujours pas été échangé. Par contre, Primeau doit désormais être soumis au ballottage s’il est rétrogradé dans les mineures et l’organisation pourrait choisir de le garder à Montréal ou l’échanger s’il n’y a pas de place pour lui.

DĂ©fenseurs droitiers

L’arrivée de Gustav Lindström dans la transaction pour Jeff Petry congestionne encore plus le flanc droit en défense. On y retrouve désormais David Savard et Johnathan Kovacevic, deux réguliers l’an dernier, sans compter le vétéran Chris Wideman et le jeune Justin Barron, efficace en 39 matchs à Montréal en deuxième moitié de saison.

Le premier choix du CH en 2023, cinquième au total, David Reinbacher, peut avoir tout le talent du monde, il doit devancer cinq joueurs, doit quatre sous contrat garanti de la LNH, sans compter des gauchers qu’on pourrait envoyer du côté droit en raison d’une congestion également à cette position. Le même principe s’applique pour Logan Mailloux.

DĂ©fenseurs gauchers

Mike Matheson, Kaiden Guhle et Jordan Harris seront en principe les trois défenseurs réguliers à gauche, mais le colosse Arber Xhekaj pourrait menacer le poste de Harris, à moins qu’on n’envoie l’un des trois jeunes gauchers à droite puisque le potentiel y est moins relevé.

À moins d’une hécatombe, William Trudeau, le meilleur jeune défenseur gaucher à Laval l’an dernier, Jayden Struble, Mattias Norlinder et Nicolas Beaudin n’ont aucune chance d’entamer la saison à Montréal.

Centres

Il y a déjà surabondance au centre, malgré l’absence en début de saison de Christian Dvorak, opéré au genou cet été. Nick Suzuki demeure évidemment le premier centre et Kirby Dach devrait retrouver le centre du deuxième trio, à moins qu’on ne préfère l’envoyer à l’aile avec Suzuki et Cole Caufield. Advenant un tel scénario, Sean Monahan prendrait sa place au centre.

Acquis contre un choix de fin de premier tour et de début de deuxième tour, Alex Newhook constitue un centre lui aussi et il pourrait œuvrer à ce poste en attendant le retour de Dvorak. Newhook peut aussi évoluer à l’aile au besoin. Jake Evans est l’autre centre.

Lias Andersson, 24 ans, septième choix au total en 2017, mais incapable de mériter un poste dans la Ligue nationale jusqu’ici, espère demeurer à Montréal, après une saison prometteuse de 59 points, dont 31 buts en 67 matchs avec le club-école des Kings de Los Angeles l’an dernier. Andersson touchera 775 000 $ s’il y parvient, et 375 000 $ s’il joue dans la Ligue américaine à Laval.

Owen Beck, 19 ans, étonnant au camp d’entraînement l’an dernier quelques mois après avoir été repêché au début du deuxième tour, est destiné à disputer une autre saison dans les rangs juniors, tout comme Riley Kidney, 20 ans, 110 points dans les rangs juniors à Gatineau et Acadie-Bathurst l’hiver dernier, et Jan Mysak.

Ailiers

Montréal compte déjà huit ailiers réguliers en prévision de la saison prochaine, sans compter le centre excédentaire qu’il faudra envoyer à l’aile, à moins de blessures évidemment.

Parmi eux, Cole Caufield, Josh Anderson, Brendan Gallagher, Juraj Slafkovsky, Joel Armia, Rafaël Harvey-Pinard, Jesse Ylonen et Michael Pezzetta. Ils sont tous sous contrat garanti de la LNH, sauf Slafkovsky.

On comprend désormais mieux pourquoi Kent Hughes tenait tant à se départir de Mike Hoffman et Rem Pitlick. Imaginez la congestion s’ils y étaient toujours…

On peut chérir Sean Farrell, Filip Mesar, Emil Heineman, Joshua Roy, Xavier Simoneau et la nouvelle acquisition des Penguins Nathan Légaré, mais seul un nombre important de blessures leur permettra de commencer la saison avec le Canadien.

Destinations probables en raison de leur statut

Sean Farrell (Laval/Ligue américaine)

Filip Mesar

David Reinbacher

Logan Mailloux (Laval/Ligue américaine)

Emil Heineman (Laval/Ligue américaine)

Owen Beck (Peterborough, Ligue junior de l’Ontario)

Joshua Roy (Laval/Ligue américaine)

Riley Kidney (Laval/Ligue américaine)

Vinzenz Rohrer (Zurich, Ligue nationale suisse)

Nathan Légaré (Laval/Ligue américaine)

Jan Mysak (Laval/Ligue américaine)

Xavier Simoneau (Laval/Ligue américaine)

Jayden Struble (Laval/Ligue américaine)

William Trudeau (Laval/Ligue américaine)

Mattias Norlinder (Laval/Ligue américaine)

Cayden Primeau (Laval/Ligue américaine ou LNH)

Jakub Dobes (Laval/Ligue américaine)

Lane Hutson (NCAA, absent du camp)

Jacob Fowler (NCAA, absent du camp)

Luke Tuch (NCAA, absent du camp)

Ty Smilanic (NCAA, absent du camp)

Oliver Kapanen (Kalpa, Finlande, absent du camp)

Adam Engström (Rögle, Suède, absent du camp)

Le recruteur en chef des Oilers congédié

Tyler Wright n’était pas à Edmonton depuis si longtemps. Le complice du directeur général des Oilers, Ken Holland, à l’époque à Detroit, a eu les cuvées 2020, 2021, 2022 et 2023 pour faire ses preuves.

Les joueurs mettent généralement au moins cinq ans et plus à se développer, à moins d’être exceptionnels. Quelques semaines à peine après son arrivée, le nouveau président des opérations hockey, Jeff Jackson, un agent de joueurs ces dernières années, a pourtant dégommé Wright pour le remplacer par l’ancien directeur du recrutement de l’Avalanche, Rick Pracey.

Il n’est pas permis de savoir si le congédiement de Wright a été pris en parfaite harmonie avec Holland ou si la décision fragilise le pouvoir de celui-ci.

À son premier repêchage, en 2020, Wright a repêché Dylan Holloway au 14e rang. Holloway, coéquipier de Cole Caufield à l’Université du Wisconsin, a obtenu 9 points, dont 3 buts, en 51 matchs à sa première saison dans la LNH l’hiver dernier.

On reproche à Wright de l’avoir préféré à Dawson Mercer, 56 points, dont 27 buts, en 2022-2023 à New Jersey. Mercer a été repêché au 18e rang. Les détracteurs de Wright auraient pu aussi mentionner Kaiden Guhle et Lukas Reichel, mais à 21 ans, et éprouvé par une grave blessure il y a deux ans, Holloway a encore le temps de se développer.