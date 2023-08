Le journaliste sportif Yvon Pedneault est mort à l’âge de 77 ans.

Selon ce que rapporte Le Journal de Montréal, M. Pedneault s’est éteint dans la nuit de vendredi à samedi, à l’unité des soins palliatifs de l’hôpital Charles-Lemoyne, à la suite d’un cancer fulgurant.

M. Pedneault a œuvré dans l’univers médiatique québécois pendant près de 60 ans, que ce soit à la radio, à la télévision ou dans les grands quotidiens. Il a amorcé sa carrière au Progrès-Dimanche du Saguenay–Lac-Saint-Jean en 1965, avant de couvrir le Canadien pour le Montréal-Matin et La Presse de 1969 à 1979. Il a ensuite fait un premier passage au Journal de Montréal, jusqu’en 1989. Il y publiait d’ailleurs encore des chroniques jusqu’à tout récemment.

M. Pedneault s’est aussi fait connaître à titre d’analyste des matchs du Canadien. Il s’est joint à l’équipe de diffusion de La Soirée du hockey à Radio-Canada en 1994, puis à celle de TQS en 1997, avant de retrouver Pierre Houde à RDS en 1998.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Pierre Houde et Yvon Pedneault, en 2004

Il s’est ensuite joint à TVA Sports à titre d’analyste et de commentateur dès les débuts de la chaîne. En parallèle, il tenait une chronique régulière sur les ondes de BPM Sports.

Il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1998.

« Yvon était un membre important de la grande famille de TVA Sports, et ce depuis les tout débuts de la chaîne. Étant un visage important du monde du hockey depuis plus de 50 ans, il a fait ses débuts comme journaliste sportif pour ensuite poursuite comme analyste », a indiqué le directeur général de TVA Sports, Louis-Philippe Neveu, par voie de communiqué.

La grande carrière d’Yvon lui aura permis d’être l’un des rares journalistes à mériter sa place au Temple de la renommée du hockey. Il y a très peu de mots pour exprimer la tristesse que nous éprouvons. Yvon laissera un très grand vide au sein de l’équipe. Louis-Philippe Neveu, DG de TVA Sports, dans un communiqué

« Je n’ai jamais rencontré quelqu’un aimer autant le hockey que lui, a exprimé le rédacteur en chef du Journal de Montréal, Dany Doucet, dans l’article annonçant la mort d’Yvon Pedneault. Il pouvait écouter un match entre les Blue Jackets de Columbus et les Canucks de Vancouver un mardi soir et ce n’était pas seulement pour son travail. Il connaissait tous les joueurs et toutes les organisations. C’est d’ailleurs en raison de cette passion qu’il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey. »

« BPM Sports est en deuil, a ajouté Yves Bombardier, directeur de la programmation. Un membre de notre famille vient de nous quitté. Yvon a captivé des générations. Nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille et ses amis. Nous lui rendrons hommage, en ondes, toute la journée lundi. »

Vague de témoignages

La mort d’Yvon Pedneault a évidemment valu une vague de témoignages de ses anciens collègues sur les réseaux sociaux.

« Tellement triste de lire ça, a écrit Maxim Lapierre. Yvon a été d’une grande aide pour moi à mes débuts à TVA Sports, me donnant beaucoup de conseils et surtout la confiance nécessaire pour m’amuser dans mon nouveau travail. Un vrai de vrai professionnel et surtout un gentil monsieur. Mes sympathies à la famille. »

« C’est avec une profonde tristesse que j’apprends le décès de mon grand ami Yvon Pedneault des suites d’une courte et fulgurante maladie, a publié l’animateur Jean-Charles Lajoie. Son départ laisse un vide immense, son héritage est colossal. Mes pensées vont à Éric et les siens, la famille, les amis. Repose en paix mon ami. »

« Un véritable monument du journalisme sportif nous a quitté, écrit pour sa part Michel Godbout. Mais il nous laisse sa passion inépuisable pour la couverture du sport en héritage. Merci Yvon pour tes opinions tranchantes qui étaient toujours les bienvenues, apportant le débat et souvent la rigolade. RIP mon Yvon ! »

« Celui avec qui j’ai fait mes premiers matchs pro, et quelques centaines ensuite !, a ajouté le descripteur Sébastien Goulet. Merci pour l’amitié et les conseils. Mais surtout, pour les bons moments passés avec toi. J’ai tellement de peine à croire qu’il n’y en aura plus. Mes pensées à Éric, Raphaël et toute la famille. »

Stéphane Gonzalez : « Un collègue exceptionnel qui prenait toujours le temps avec les plus jeunes. Un professionnel sur tout la ligne. Un rire contagieux et tout un raconteur. Repose en paix mon ami Yvon. »

Stéphane Leroux : « Sans mot… Décès d’un des grands du métier. Il a été mon coach de baseball quand j’avais 15 ans, j’ai travaillé avec lui sur plusieurs shows à RDS notamment la loterie Crosby en 2005, une émission mémorable. Sympathies à la famille, son fils Éric, un bon chum de balle. »