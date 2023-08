(Québec) Il n’y a pas que les partisans qui ont été pris de court par le plus récent échange du Canadien. Les joueurs de la formation ont vécu la même stupéfaction.

Dimanche dernier, le CH s’est invité dans la mégatransaction à trois équipes qui a fait passer Erik Karlsson des Sharks de San Jose aux Penguins de Pittsburgh. Rem Pitlick et Mike Hoffman sont partis sous d’autres cieux, mais c’est surtout l’acquisition du défenseur Jeff Petry et du gardien Casey DeSmith par le Tricolore qui a retenu l’attention.

Tout indique que la direction du club tente de les échanger tous les deux, mais il n’est pas exclu qu’ils soient du prochain camp d’entraînement en septembre.

L’arrivée de DeSmith crée une immédiate congestion au poste de gardien, puisqu’il rejoint Samuel Montembeault et Jake Allen qui, jusqu’à nouvel ordre, ne s’en vont nulle part.

« Je ne m’attendais pas à ça ! », a avoué Montembeault, jeudi, en marge du ProAm Gagné-Bergeron, évènement caritatif présidé par Simon Gagné et Patrice Bergeron au Centre Vidéotron de Québec.

« J’avais vu, le matin, que San Jose et Pittsburgh cherchaient une troisième équipe, mais je ne pensais pas que ce serait le Canadien ! », s’est-il exclamé.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Samuel Montembeault

C’est un bel échange, j’ai confiance dans le plan de Kent [Hughes], on s’en va dans la bonne direction. Samuel Montembeault

Si Montembeault s’exprimait avec autant de candeur, c’est peut-être bien parce que son directeur général, peu de temps après avoir conclu l’échange, a communiqué avec son agent afin de lui dire que le gardien québécois ne devait « pas s’inquiéter ».

« Il a été super correct. J’ai hâte de voir ce qui va arriver », a poursuivi le portier de 26 ans, qui amorcera en 2023-2024 la dernière saison de son contrat. Les discussions avec l’organisation en vue d’une nouvelle entente ne sont toujours pas encore amorcées, a-t-il d’ailleurs confirmé.

En défense

DeSmith n’est pas le seul dont la présence bouleverserait l’organigramme. Jeff Petry, si son retour se concrétisait, se joindrait à une escouade défensive qui affiche déjà complet. Présent à Québec, Stéphane Robidas, entraîneur des défenseurs du CH, a justement rappelé que le récent départ de Joel Edmundson devait donner du temps de glace aux nombreux jeunes gauchers du club.

Sans parler négativement de Petry, au contraire, Kaiden Guhle et Jordan Harris ont néanmoins semblé intrigués par l’enchaînement des évènements.

« Je ne m’attendais certainement pas à ça ! », a avoué Guhle.

C’est sûr que je suis un peu curieux, mais c’est hors de mon contrôle. Ce serait plaisant de compter sur eux [Petry et DeSmith], on verra ce qui arrivera. Jordan Harris

Après la transaction, David Savard a communiqué avec Petry. Sans surprise, il ne s’est pas étendu sur les détails de leurs échanges, et a lui aussi souligné, avec amusement, qu’« on ne sait pas s’il va arriver autre chose [en lien] avec cet échange-là ! ».

Il a toutefois parlé positivement de l’éventualité d’un retour de Petry dans l’uniforme bleu-blanc-rouge.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jeff Petry

Rappelons que le séjour de huit saisons de l’Américain à Montréal s’est terminé en queue de poisson. Celui qui avait été un pilier en défense dans l’accession du Tricolore à la finale de la Coupe Stanley, en 2021, a par la suite connu une campagne pitoyable, au cours de laquelle il a notamment critiqué l’entraîneur-chef Dominique Ducharme et demandé une transaction, invoquant entre autres des motifs familiaux. Il a été échangé aux Penguins de Pittsburgh pendant l’été 2022 avec Ryan Poehling en retour de Mike Matheson.

« Ç’a fini un peu bizarre, mais après un nouveau départ [à Pittsburgh], peut-être qu’il reviendrait ici avec une vision différente, a fait valoir Savard. On a une équipe différente, aussi : on a construit de bonnes fondations la saison dernière, et on va continuer dans la même direction. »

« On a perdu Edmundson, aussi, a poursuivi le défenseur québécois. Si [Petry] commence l’année avec nous, ça nous donnerait la présence d’un vétéran. […] Le ravoir pourrait être bénéfique. »

En attaque

Un des rares joueurs à véritablement bénéficier de cette transaction pourrait être Rafaël Harvey-Pinard.

Les départs de Mike Hoffman et de Rem Pitlick ont eu pour effet de soulager la congestion qui se profilait en attaque. Même s’il a désormais en poche un contrat exclusif de la LNH, Harvey-Pinard pourrait encore être renvoyé au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine, sans passer par le ballottage.

Hoffman parti, sa place se consolide… sans être acquise pour autant.

« Ça ne change pas ma mentalité, a assuré l’ailier de 24 ans. Je veux arriver au camp d’entraînement et prouver que je mérite ma place, peu importe le nombre d’attaquants. Il y aura peut-être d’autres échanges, on ne sait pas. »