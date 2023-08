Petry de retour avec le CH, Hoffman et Pitlick partent, Karlsson à Pittsburgh

Pour un deuxième été de suite, Kent Hughes s’est chargé d’animer le spectacle dans la LNH. Et pour un deuxième été de suite, ça implique Jeff Petry.

Après les transactions de Mike Matheson et Sean Monahan l’été dernier, Hughes a de nouveau profité de la saison estivale pour remodeler son équipe, cette fois à titre de partenaire des Penguins et des Sharks afin de faciliter la transaction d’Erik Karlsson.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Erik Karlsson

Hughes a cédé les attaquants Mike Hoffman et Rem Pitlick aux Penguins de Pittsburgh, en retour du défenseur Jeff Petry, du gardien Casey DeSmith, de l’attaquant Nathan Légaré et d’un choix de 2e tour en 2025.

Petry revient donc — sur papier — à Montréal, mais à un salaire de 4,688 millions de dollars, puisque les Penguins ont accepté de payer 25 % de son salaire de 6,25 millions. Il reste deux ans à son entente. On précise « sur papier », car rien n’empêche Hughes de tenter d’échanger de nouveau Petry, maintenant que son contrat est moins onéreux. Le directeur général du Canadien pourrait même retenir une portion supplémentaire de 50 % de son salaire, si bien qu’il pourrait l’échanger à un salaire de 2,3 millions.

Il est en effet pertinent de se demander si Petry aboutira bel et bien à Montréal, car il avait demandé de quitter la ville pour des raisons familiales, souhait qui a été exaucé à l’été 2022 quand il a été échangé contre Matheson.

En 61 matchs avec les Penguins, Petry a amassé 31 points (5 buts, 26 passes) et a montré un différentiel de +2. L’homme de 35 ans jouait en moyenne 22 minutes par match, le deuxième total chez les défenseurs de l’équipe derrière Kris Letang.

L’arrivée de DeSmith ajoute une couche d’intrigue à la situation du CH devant le filet, puisque l’équipe compte déjà sur Jake Allen et Samuel Montembeault. DeSmith a disputé 38 matchs la saison dernière, à titre de gardien numéro 2 des Penguins. L’Américain de 31 ans — il en aura 32 la semaine prochaine — a montré une fiche de 15-16-4, une moyenne de 3,17 et une efficacité de ,905. Il reste un an à écouler à son contrat, qui compte pour 1,8 million de dollars sous le plafond.

Si jamais DeSmith ne déloge pas Allen ou Montembeault, il pourrait toujours être cédé à Laval, mais devrait d’abord passer par le ballottage, tout comme Cayden Primeau. On peut toutefois croire que ce dernier, plus jeune (bientôt 24 ans), aurait davantage de chances d’y être réclamé.

Légaré, 22 ans, devra visiblement passer par Laval pour commencer. Choix de 3e tour (7⁠4e au total) en 2019, il n’a toujours pas joué dans la LNH et compte deux ans d’expérience dans la Ligue américaine. Il a inscrit 19 points (8 buts, 11 passes) en 68 matchs la saison dernière.

Quant au choix de 2e tour en 2025, il faudra attendre deux ans avant de connaître son identité, selon les principes du calendrier grégorien.

Hoffman à San José

De son côté, Hoffman a seulement été de passage sur papier à Pittsburgh, puisqu’il a aussitôt été échangé aux Sharks dans la transaction de Karlsson.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Mike Hoffman

Hoffman écoulera en 2023-2024 la dernière année de son contrat, à 4,5 millions de dollars. Il a connu deux saisons relativement semblables à Montréal, soit 15 buts et 20 passes en 2021-2022 et 14 buts et 20 passes la saison dernière. Il a joué 67 matchs dans chacune des deux saisons. Hughes a donc réussi ce qui semblait peu probable : échanger Hoffman sans retenir de salaire. Il a toutefois dû accepter le contrat de Petry.

Pitlick reste quant à lui avec les Penguins. En cinq ans dans les rangs professionnels, il en est déjà à une quatrième organisation.

Le départ de Hoffman et Pitlick viendra atténuer la pression sur la direction du CH, prise avec un surplus d’attaquants. L’équipe compte maintenant sur 12 attaquants qui détiennent des contrats à un volet en vue de la saison prochaine. À eux s’ajoutent Juraj Slafkovsky et Sean Farrell, qui ont disputé des matchs avec le Tricolore la saison dernière, sans oublier Emil Heineman, qui se devrait se battre pour un poste.