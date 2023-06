(Sunrise) Quand les Panthers de la Floride doivent jouer en prolongation, la discussion dans le vestiaire porte sur une seule chose : qui aura la chance de réussir le but gagnant.

Tim Reynolds Associated Press

Dans les faits, l’identité du héros importe peu, en autant qu’il y en ait un. Et depuis le début des séries, c’est le cas.

La fiche des Panthers en prolongation dans ce bal printanier est 7-0. Ça inclut la victoire de jeudi, 3-2, qui a réduit l’avance des Golden Knights de Vegas à 2-1 en finale de la coupe Stanley.

Les victoires en prolongation donnent une satisfaction de plus. Nous en avons eu un paquet. Paul Maurice, entraîneur-chef des Panthers

« Gagner en temps régulier c’est bien, juste moins trépidant. Si c’est en prolongation, nous nous permettons de célébrer (davantage). »

Le quatrième match aura lieu samedi soir, une fois de plus en Floride.

Sergei Bobrovsky a eu son grand mot en dire dans le dossier de 7-0, stoppant 56 tirs.

Jeudi, Carter Verhaeghe a réussi un deuxième but en prolongation lors des séries en cours ; il a aussi enfilé deux buts en temps additionnel lors des séries de 2022.

« Si on lui refile le disque, de bonnes choses risquent d’arriver, a dit Nick Cousins, des Panthers. Je ne saurais pas l’expliquer (la fiche parfaite). C’est vraiment quelque chose de spécial. »

Matthew Tkachuk a mis fin au suspense trois fois lors des séries actuelles. Lui et Verhaeghe sont les premiers coéquipiers avec plus d’un but gagnant en prolongation en séries depuis 1993, quand Guy Carbonneau, John Leclair et Kirk Muller l’ont réussi avec le Canadien.

Cousins et Sam Reinhart ont aussi fait mouche au-delà des 60 minutes ce printemps, pour les Félins.

« Nous avons des gars qui sont à l’aise quand ils doivent livrer la marchandise, a dit le vétéran Eric Staal, des Panthers. Nous avons des gars qui sont faits pour ce genre de moments-là. »

Ce n’est pas si nouveau pour la Floride, comme l’ont montré les ralliements et les dénouements des rondes précédentes face aux Bruins, aux Leafs et aux Hurricanes.

Depuis le début de la saison 2019-20 (et en incluant les séries), les Panthers dominent la LNH avec 91 gains par remontée, à égalité avec le Lightning de Tampa Bay.

La victoire de jeudi était la première victoire des Panthers en finale, le club ayant été balayé en 1996, par l’Avalanche du Colorado.

Il y a encore une pente à surmonter pour triompher, mais le club est convaincu d’avoir ce qu’il faut pour y arriver.

« Nous y croyons, tout simplement, a dit le capitaine Aleksander Barkov. Nous jouons de la bonne façon et si nous continuons de le faire, il y aura des opportunités. »