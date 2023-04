On dit souvent que dans les grands moments, les grands joueurs se lèvent. Non seulement les gros canons du Rocket de Laval ont fait le travail dans la dernière ligne droite de la saison, mais ceux qui jouent les seconds violons aussi.

Un joueur qui a compris la nature de la rencontre et qui s’est montré décisif, c’est Pierrick Dubé. Son doublé a permis au club lavallois de prendre la mesure du Crunch de Syracuse 4-3, vendredi soir en rideaux de saison et ainsi qualifier le Rocket pour les séries éliminatoires.

« J’aime la pression. En fait, je m’en nourris. Veux, veux pas, c’était un match spécial et je suis content de ma performance », a affirmé Dubé, qui en sera à une première présence en séries avec le Rocket. L’entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle a abondé dans le même sens mentionnant que Dubé est non seulement un joueur « clutch », mais « super important » au succès du club.

À l’image de sa formation qui a signé un huitième gain à ses neuf dernières sorties, Dubé a été tout feu et toute flamme lors du sprint final du club-école du Canadien. Le natif de Lyon a inscrit 14 buts et a récolté 11 aides à ses 26 derniers matchs et a fait honneur à sa réputation de joueur des grandes occasions.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Pierrick Dubé (92)

Le petit ailier droit a été décisif tout au long de la conquête de la Coupe du Président en 2022 pour les Cataractes de Shawinigan. Il a notamment marqué le but gagnant en prolongation et a ensuite décroché un contrat d’essai professionnel avec les Lions de Trois-Rivières. Le voilà prêt à pourvoir un rôle primordial pour les séries éliminatoires.

Si au début de la saison tu m’avais dit que j’aurais marqué 16 buts, je ne t’aurais pas cru. Je suis vraiment fier de ma progression. J’ai eu la confiance de l’entraîneur et j’ai été dans la bonne chaise. Pierrick Dubé

Le Rocket pourra également remercier les Comets de Utica puisqu’ils ont défait les Monsters de Cleveland, plus proche poursuivant du club lavallois. Si les Comets remportaient les trois derniers duels, ils se qualifiaient pour les séries éliminatoires. Les Comets ont donc offert le coup de pouce nécessaire au Rocket.

L’aval de Laval

Pour l’occasion, le Rocket a battu sa marque de la plus grande foule avec 10 295 partisans pour la rencontre. Pour répondre à la demande des partisans, il a dû ajouter des chaises pliantes, mais encore les billets ont tous trouvé preneur.

Et cette foule excitée, tendue et toujours prête à acclamer ou huer les décisions des officiels a été au rendez-vous. Dès le début de la rencontre, les partisans ont hurlé le nom de leur équipe favorite au moment approprié dans The Star Spangled Banner. Ç’a donné le ton.

Lors de chaque mise à jour du score entre les Monsters et les Comets, les partisans ont chaudement acclamé la nouvelle. En fait, ils n’ont même pas eu besoin de la confirmation sur l’écran géant pour s’époumoner de nouveau et les salves d’applaudissements ont rapidement enterré le bruit de l’action.

« Ç’a aidé de voir le résultat et surtout la réaction des partisans, dixit le pilote lavallois. On s’est dit : “c’est à nous de faire notre job”. »

Si la fièvre des séries a déferlé sur Laval lors du printemps dernier, le Rocket aura une autre chance d’offrir un baume pour les partisans du Tricolore. Les troupiers de Jean-François Houle ont terminé au cinquième échelon de la section Nord et affronteront l’une des trois formations suivantes : les Comets, les Americans de Rochester ou le Crunch, lors d’une série au meilleur de trois matchs qui s’entamera mercredi.

« Les séries sont folles ici. Je sais que le Whiteout reviendra et j’ai tellement hâte » a lancé Anthony Richard qui a inscrit son 30e filet de la campagne contre son ancienne équipe, le Crunch.

Le premier match des Lavallois sera à la Place Bell. Ensuite le deuxième match et le troisième, si nécessaire, seront sur la route. Disputer le premier match à domicile est « énorme avantage » selon Houle.

Calme et nervosité

Le Rocket n’a perdu qu’une seule de ses neuf dernières parties et c’était lorsqu’il a plié l’échine contre les Monsters. Un de ces fameux matchs de quatre points dans le jargon du sport.

Alors le même scénario s’est présenté vendredi soir. À l’instar du duel contre les Monsters, le Rocket a pris les devants 4-2 avant de commencer à encaisser les vagues d’attaques rivales.

« On était aussi nerveux que lors du match contre Cleveland, a admis Houle. Nous sommes une jeune équipe avec beaucoup de jeunes défenseurs et c’est stressant pour eux. […] C’est pour ça que ces matchs-là sont importants pour eux. Ils jouent des matchs importants, à intensité élevée et physique. Ces dernières semaines et les séries auront été bonnes pour leur apprentissage. »

Un joueur qui a été épargné par cette pression additionnelle, c’est Cayden Primeau, selon l’instructeur du Rocket.

« Il a été très bon », a noté Houle au sujet de Primeau, qui a connu trois matchs avec plus de 40 arrêts cette semaine. « Il doit être crevé. Je crois qu’il va dormir lors des deux prochains jours. Il a beaucoup voyagé et avait beaucoup de pression cette semaine, mais je suis fier de lui. Il a livré la marchandise. »

Et commande il y a aura pour Primeau dans les prochains jours. Celui qui a connu une saison en demi-teinte souhaitera retrouver le succès qu’il a connu lors des séries 2022.