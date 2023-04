Le Canadien de Montréal a résolument l’intention de tout faire pour aider son club-école à atteindre les séries éliminatoires de la Ligue américaine. L’organisation a annoncé, ce dimanche matin, avoir cédé les attaquants Jesse Ylönen et Rafaël Harvey-Pinard au Rocket de Laval.

Le gardien Cayden Primeau et le défenseur Corey Schueneman ont eux aussi pris le chemin de l’île Jésus, ce qui était plutôt prévisible puisqu’ils avaient fait l’objet de rappels d’urgence la veille.

Avec trois matchs à disputer, le Rocket est au cœur d’une course à trois équipes pour la dernière place disponible dans la division Nord du circuit. La victoire de samedi contre les Monsters de Cleveland, l’un de ses poursuivants, lui a donné un coup de pouce afin de se maintenir, pour l’instant, dans le siège du meneur de cette course. Les Monsters, un point derrière, ont toutefois un match de plus à disputer.

Autant Ylönen qu’Harvey-Pinard ont passé tout l’hiver à Montréal. Le Finlandais a fait la navette du premier au quatrième trio, mais le Québécois a consolidé sa place comme l’une des valeurs sûres d’une équipe décimée.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jesse Ylönen

Depuis qu’il a rejoint le Canadien en janvier dernier, Harvey-Pinard a amassé 20 points, dont 14 buts, en 34 matchs. Il est désormais l’ailier gauche permanent sur le premier trio piloté par Nick Suzuki. Ylönen, dans un rôle plus effacé, a trouvé le moyen de récolter 16 points en 37 rencontres depuis le début de la saison dans la LNH, mais traîne un différentiel embêtant de -11.

Leur renvoi dans les mineures ne constitue pas un désaveu, mais bien une bouée de sauvetage pour le Rocket, qui affrontera les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton lundi soir à Laval. Le Tricolore, pour sa part, ne joue pas avant mercredi à Long Island.

On verra ensuite ce que l’organisation fera avec les quatre joueurs touchés par la transaction de dimanche, car elle pourrait bien avoir besoin de trois d’entre eux contre les Islanders. À moins d’un retour en santé rapide du gardien Jake Allen et du défenseur Jordan Harris, combiné à une réapparition surprise de Kirby Dach, on peut d’emblée s’attendre à ce que Primeau, Schueneman et un attaquant soient rappelés. La présence de Sean Farrell dans l’entourage du CH représente la seule marge de manœuvre de l’entraîneur-chef Martin St-Louis pour jongler avec sa formation.