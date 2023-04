Les Sabres de Buffalo, les Red Wings de Detroit, les Sénateurs d’Ottawa et le Canadien ont quelques traits en commun : ils évoluent dans la section Atlantique et sont en reconstruction. Nous avons fait état des forces en présence chez les Sabres et les Red Wings la semaine dernière et les Sénateurs lundi. Aujourd’hui, au tour du Canadien de Montréal.

Le Canadien a commencé sa reconstruction après les trois autres. Au cœur de la phase de rajeunissement des Red Wings, des Sabres et des Sénateurs, il atteignait la finale de la Coupe Stanley en 2021.

Cet été-là, par exemple, Montréal a repêché le défenseur Logan Mailloux au 31e et avant-dernier rang du premier tour. Buffalo détenait le premier choix, Detroit le sixième et Ottawa le dixième.

Mais le CH et son directeur général Marc Bergevin avaient néanmoins entamé une réinitialisation — une reconstruction déguisée — en 2018, de sorte qu’une partie du travail était réalisée à l’arrivée de Kent Hughes en 2022.

Bergevin a non seulement accumulé les choix au repêchage, il a acquis un éventuel centre numéro un, Nick Suzuki, pour son capitaine Max Pacioretty en septembre 2018.

Choix dans les trois premiers tours entre 2018 et 2020 Detroit 18

Ottawa 13

Montréal 13

Buffalo 7

L’organisation a aussi frappé des coups de circuit en 2019 et 2020 en repêchant Cole Caufield et Kaiden Guhle avec des choix situés au milieu du premier tour, aux 15e et 16e rangs respectivement.

Caufield est déjà le deuxième buteur de sa cuvée même s’il a disputé le moins de matchs parmi les dix premiers buteurs du groupe.

Guhle est parmi les meilleurs défenseurs de son groupe avec Jamie Drysdale et Jake Sanderson. Si le repêchage était à refaire ces années-là, Caufield serait sélectionné dans le top cinq, ou tout près dans le cas de Guhle.

Cela étant dit, il manque encore des ingrédients au Canadien pour aspirer au statut de puissance à long terme. Ils ont pigé beaucoup moins souvent dans le top cinq que leurs trois rivaux de sections ces dernières années.

Choix dans le top dix entre 2017 et 2021 Detroit 5

Buffalo 5

Ottawa 4

Montréal 1

Guhle s’est vite imposé cette saison malgré ses 20 ans. On voit en lui un éventuel défenseur de première paire. Il est robuste à souhait, mobile, intelligent, et n’est pas dénudé d’un certain flair à l’attaque. Mais il n’a pas le profil d’un Seider à Detroit, d’un Dahlin ou d’un Power à Buffalo, en bref, on ne voit pas en lui un futur Hedman ou Makar.

Peut-être Lane Hutson, malgré sa petite taille, deviendra-t-il éventuellement la pierre d’assise en supériorité numérique, après sa saison extraordinaire de 48 points en 39 matchs à Boston University.

Justin Barron manque encore de constance, mais il est encore jeune à 21 ans, de la même cuvée que Guhle, et pourrait devenir un solide numéro quatre à long terme.

Arber Xhekaj et Jordan Harris, chacun à leur manière, et sans prétendre à un rôle prépondérant, ont prouvé qu’ils appartenaient à la LNH.

Après de solides séries éliminatoires à Rögle, en première division suédoise (SHL), où il a terminé en tête des compteurs de son club avec cinq points en neuf matchs, le défenseur gaucher Adam Engström vient d’aider la formation junior de Rögle à remporter le championnat suédois. Voyons ce que l’avenir lui réserve. Engström, comme Hutson, ne fera pas le saut à Montréal avant au moins un an.

De bons centres

Nick Suzuki, 23 ans, a amassé 64 points cette saison avec encore deux matchs à disputer. Qui sait s’il n’en aurait pas obtenu au moins 70 avec un Caufield en santé ?

Kirby Dach, 22 ans, obtenu pour un 13e choix au total en 2022 (acquis pour Alexander Romanov au préalable) et un choix de troisième tour la même année, produisait à un rythme de 54 points avant sa blessure, mais a amassé 14 points à ses 17 derniers matchs avant de tomber au combat, un rythme de 68 points sur une saison complète.

Il y a longtemps que le Canadien n’avait pas compté sur deux jeunes centres aussi doués. On ne parle pas cependant de l’explosivité offensive d’un Tim Stützle à Ottawa, 88 points en 77 matchs à seulement 21 ans, ou d’un Tage Thompson à Buffalo, 93 points, dont 46 buts, en 76 matchs, mais deux ans de plus que Suzuki.

Suzuki et Dach compensent aussi par un sens des responsabilités défensives supérieures à la moyenne. Ils seront aussi mieux entourés éventuellement avec des coéquipiers en santé, plus matures, comme Slafkovsky par exemple et/ou l’arrivée d’un Hutson en défense.

Un taux d’efficacité de 16,4 % en supériorité numérique, pour le 28e rang dans la LNH, n’aide pas à engraisser une fiche personnelle.

À l’aile, Montréal possède enfin un as buteur, Caufield, le premier depuis des décennies. Le jeune homme de 21 ans s’acheminait vers une saison de 46 buts avant de se blesser.

Premier choix au total en 2022, Juraj Slafkovsky avait seulement 10 points en 39 matchs à sa fiche, mais il était aussi le seul de sa cuvée établi à temps plein dans la LNH cet hiver. Les gabarits de 6 pieds 3 pouces et 238 livres avec un flair offensif ne courent pas les rues.

Sean Farrell vient de connaitre une saison sensationnelle à Harvard avec 53 points en 34 matchs, mais il aura besoin de temps pour s’adapter à la LNH, surtout avec son gabarit. Rafaël Harvey-Pinard, Jesse Ylönen, Emil Heineman et quelques autres pourront apporter une belle profondeur à long terme, mais un autre ailier de premier plan obtenu avec l’un des choix de 2023 ne sera pas à dédaigner.

On évoque beaucoup les statistiques individuelles ici, mais bien jouer collectivement, permettre à ses joueurs de croître avec une bonne pédagogie fait aussi une grande différence.

Thompson, Dahlin et compagnie se seraient-ils épanouis de la même façon à Buffalo sans l’arrivée du nouvel entraîneur Don Granato, par exemple ?

En 2020-2021, à 23 ans, l’âge de Suzuki, Thompson avait 14 points en 38 matchs. Dahlin était encore mêlé sur la glace à sa troisième saison complète et montrait une fiche de -36, la pire de la Ligue nationale, et de loin.

Devant le filet, on ne connait pas l’identité du successeur de Carey Price. À 26 ans, Samuel Montembeault a montré beaucoup de résilience. On verra s’il continue à progresser au rythme de l’amélioration de l’équipe devant lui.

Cayden Primeau est encore considéré comme un très jeune gardien à 23 ans. Il a été fumant pour le Rocket lundi dans un match crucial pour l’obtention d’une qualification en séries. Il avait été brillant également dans les séries éliminatoires de la Ligue américaine le printemps dernier. Il faudra trancher cet été dans son cas en raison des règles de ballottage, auxquelles il sera désormais soumis à compter de la prochaine saison.

Jakub Dobes vient d’accéder aux rangs professionnels, dans un rôle de réserviste à Laval, après une deuxième saison concluante à Ohio State, dans la NCAA. Il progressera à son rythme ces prochains hivers.

En bref, le Canadien n’est pas mal positionné dans sa reconstruction, au contraire, même s’il concède quelques années de retard à ses trois rivaux, mais on comprend Kent Hughes d’implorer encore de la patience pour deux ou trois ans.

Un coup de chance à la loterie le 8 mai changerait évidemment la donne…

Terminé pour les Flames

PHOTO SERGEI BELSKI, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Les Flames de Calgary seront exclus des séries éliminatoires.

Les Flames de Calgary seront donc exclus des séries éliminatoires, après une saison de 111 points la saison précédente.

Leur défaite en tirs de barrage aux mains des Predators de Nashville, lundi, combinée à la victoire des Jets de Winnipeg contre San Jose, a sonné leur glas. Ils pourraient même être devancé au classement par les Predators, pourtant vendeurs à la date limite des transactions.

Le contrat du directeur général Brad Treliving arrive à échéance à la fin de la saison et il aura besoin de bons arguments pour rester en poste.

Treliving a investi 183 millions dans trois joueurs de 29 ans ou plus, Nazem Kadri, Jonathan Huberdeau et MacKenzie Weegar afin de pallier la perte de Johnny Gaudreau et Matthew Tkachuk. Il a même cédé un choix de premier tour au Canadien pour se libérer du contrat de Sean Monahan et ainsi accueillir Kadri.

Huberdeau et Kadri ont tous deux amassé 55 points cette saison, une chute de production dramatique. Kadri jouait au sein du troisième trio lors du match crucial contre Nashville lundi.

Darryl Sutter voulait sans doute équilibrer ses trios, mais il pouvait difficilement fournir à Kadri ses meilleurs ailiers, avec une mince production de seulement six points à ses treize dernières rencontres.