Lisez les comptes rendus des parties disputées dans la LNH samedi.

Les Predators l’emportent 6-1 contre les Blues

Tommy Novak a inscrit un but et ajouté trois mentions d’aide et les Predators de Nashville ont battu les Blues de St. Louis 6-1, samedi.

Luke Evangelista a marqué un but et une aide, alors que Cody Glass et Colton Sissons ont aussi marqué un but. Juuse Saros a repoussé 21 tirs pour les Predators, qui ont remporté deux de leurs trois derniers matchs.

Les Predators ont gardé en vie leurs chances de participer aux séries, eux qui sont désormais trois points derrière les Jets de Winnipeg pour la huitième et dernière place donnant accès au bal printanier dans l’Association Ouest. Les Predators ont joué un match de moins que les Jets.

Calle Rosen a marqué et Thomas Greiss a réalisé 29 arrêts pour les Blues, qui avaient remporté quatre de leurs cinq derniers matchs. Cette défaite place l’équipe au bord d’une élimination mathématique officielle des séries cette année.

Novak a marqué le premier but après 4 : 46 de jeu seulement, à l’aide d’un bon tir du poignet qui a frappé le poteau et pénétré le filet par la suite. Glass, qui célébrait son 24e anniversaire, a ensuite marqué quelques minutes plus tard en redirigeant le tir de Novak en avantage numérique.

Sissons a inscrit un but en désavantage numérique après 7 : 36 de jeu en deuxième période, avant qu’Evangelista n’en ajoute pour permettre aux Predators de rentrer au vestiaire avec une avance de 4-0 après 40 minutes de jeu.

Rosen a marqué après 8 : 36 de jeu au troisième vingt pour mettre fin aux espoirs de blanchissage de Saros. Son tir s’est faufilé à travers le trafic et a battu le gardien des Predators.

Trenin a inscrit un filet sans aide et Tomasino, qui disputait un 100e match dans la LNH, a ajouté à la marque en fin de rencontre lors d’un avantage numérique.

Jim Diamond, Associated Press