(Montréal) Le Canadien a apporté les ajustements nécessaires pour vaincre l’une de ses bêtes noires, mardi soir au Centre Bell.

Kirby Dach a marqué à son retour au jeu, Nick Suzuki a amassé deux aides et le club montréalais a défait le Lightning de Tampa Bay 3-2.

Le Tricolore avait perdu ses trois premiers matchs de la campagne contre le Lightning, encaissant notamment un revers de 5-3 à Tampa, samedi.

« C’est amusant de rejouer contre la même équipe, a affirmé l’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis. Nous avions beaucoup d’exemples pour démontrer des choses à améliorer.

« J’ai aimé notre match », a-t-il ajouté.

Le Lightning avait amassé au moins un point à ses 10 dernières rencontres face au Tricolore (9-0-1). Pour sa part, le gardien Andrei Vasilevskiy avait triomphé à ses 11 sorties précédentes face au Canadien.

« C’est bon pour la confiance du groupe et même du personnel, a souligné St-Louis. Mon métier est de convaincre les joueurs de faire les choses d’une certaine manière. Une victoire comme celle-là rend ça beaucoup plus facile. »

Samuel Montembeault effectuait un quatrième départ d’affilée et il a été brillant devant le filet du Canadien. Il a réalisé 31 arrêts.

Jonathan Drouin et Mike Matheson ont aussi touché la cible pour le Canadien (28-37-6), qui avait gagné un seul de ses 10 matchs précédents (1-7-2).

Brayden Point et Pat Maroon ont été les buteurs du Lightning (42-24-6). Vasilevskiy a stoppé 17 tirs.

Dach (bas du corps) et Brendan Gallagher (pied droit) étaient de retour au jeu pour le Canadien. Dach avait raté les 16 derniers matchs du Canadien et Gallagher, 45 des 48 dernières rencontres.

Jesse Ylönen (maladie) a été laissé de côté, tandis qu’Anthony Richard a été cédé au Rocket de Laval.

Josh Anderson a semblé se blesser à la jambe droite en fin de rencontre, quand il a perdu l’équilibre avant de glisser dans un filet désert. L’équipe a indiqué qu’il n’accompagnera pas ses coéquipiers à Boston pour un duel face aux Bruins, jeudi.

Le Canadien a également annoncé que la saison du défenseur Kaiden Guhle est terminée en raison d’une entorse à la cheville gauche subie le 16 mars face aux Panthers de la Floride.

Même s’il n’a pas marqué lors d’un avantage numérique en début de rencontre, le Tricolore en a profité pour prendre son élan en générant quelques occasions de marquer.

Dach a finalement ouvert le pointage après 8 : 27 de jeu, quelques secondes après que Suzuki eut intercepté une passe de Darren Raddysh.

Drouin a creusé l’écart à 14 : 00 du premier vingt. Il a profité d’une passe de Denis Gurianov, puis a battu Vasilevskiy grâce à un tir précis du côté du bouclier.

Montembeault s’est signalé avant la fin du premier vingt. Il a stoppé un tir à bout portant de Point lors d’un avantage numérique du Lightning.

Les visiteurs ont dominé la deuxième période, mais ils ont malgré tout retraité au vestiaire avec un déficit de deux buts.

Point a fait mouche à 8 : 58 lors d’un autre avantage numérique, mais Matheson a répliqué à 16 : 58 grâce à un long tir qui a surpris Vasilevskiy.

Montembeault a permis au Canadien de survivre aux assauts du Lightning. Le gardien québécois a été spectaculaire quand il a étiré la jambière droite pour frustrer Nick Perbix pendant que les équipes évoluaient à quatre contre quatre.

Le Lightning a aussi manqué de chance à quelques reprises, notamment quand Ross Colton a raté la cible après une remise parfaite de Corey Perry.

Le Canadien a bousillé de nombreuses occasions de marquer en troisième période, puis Maroon a finalement réduit l’écart à un seul but avec 5 : 06 à écouler au cadran.

Cependant, le Tricolore a été en mesure d’étouffer l’attaque du Lightning par la suite.

Jonathan Drouin était content d’avoir pris la décision de tirer sur son but.

« Je regarde souvent pour la passe, mais cette fois-là, il n’y avait personne. J’ai pris mon tir et j’ai atteint l’endroit que je visais. »

Nick Suzuki a admis qu’il était difficile de battre Andrei Vasilevskiy.

« Il est probablement le meilleur gardien au monde. C’est difficile de le battre. C’était bien de marquer tôt contre lui. Ça nous a donné confiance. »

Samuel Montembeault a souligné le bon travail de ses coéquipiers en fin de rencontre.

« Surtout lors des quatre dernières minutes, nous avons été en possession de la rondelle et nous l’avons bien gérée. Nous n’avons pas forcé les jeux. Nous avons eu de bonnes batailles dans le coin pour écouler des secondes. »

Dans le détail

Saison terminée pour Guhle

La première saison de Kaiden Guhle dans la LNH est terminée. Le défenseur souffre officiellement d’une entorse au haut de la cheville. L’organisation a indiqué que sa blessure ne nécessiterait pas d’opération, mais qu’il raterait les 11 derniers matchs de son équipe. Guhle conclut ainsi sur une triste note une campagne qui se sera limitée à 44 rencontres, mais au cours de laquelle il s’est révélé comme une valeur sûre. Une blessure à un genou l’a d’abord privé de huit semaines d’activités. Trois matchs après son retour, il s’absentait pour une blessure au « haut du corps ». Son ultime retour aura duré cinq rencontres. Même en ayant joué considérablement moins que ses opposants, Guhle se retrouve au cinquième rang chez les défenseurs recrues du circuit avec 18 points. Puisqu’on parle du département médical, notons que Josh Anderson n’accompagnera pas son équipe à Boston, lui qui s’est blessé dans la dernière minute du match de mardi en se faisant renverser dans son propre but par Mikhail Sergachev.

Le Drouin qu’on n’attendait pas

Jonathan Drouin s’est invité là où on ne l’attendait pas, mardi. D’abord, il a marqué un but, ce qui n’arrive pas souvent, comme on le sait, et il l’a en plus fait avec panache. Fonçant sur le flanc gauche, il a accepté une passe de Denis Gurianov et a surpris Andrei Vasilevskiy d’un tir vif. Puis, en toute fin de troisième période, il s’est vu confier la responsabilité d’écouler une partie de la dernière minute du match. Drouin a lui-même fait remarquer que c’était la deuxième fois en une semaine qu’il se retrouvait en action en fin de parcours. « J’adore ça. C’est dans ces moments-là que tu veux être sur la glace. Tu veux avoir la confiance de ton coach. Il commence à m’en donner plus, et c’est à moi de prouver que je peux rester là », a commenté l’attaquant en fin de soirée. Le gardien Samuel Montembeault a pour sa part souligné le « beau jeu » de son coéquipier qui, « au lieu de paniquer » en zone défensive, « a levé la tête et envoyé la rondelle » vers Josh Anderson, qui s’était élancé en zone neutre.

Généreux Vasilevskiy

L’entraîneur-chef du Lightning, Jon Cooper, a souligné à juste titre que Samuel Montembeault avait été « le meilleur joueur » du Canadien. « On a vu ça de notre côté souvent avec Vasi », a-t-il ajouté. Vasi, c’est évidemment Andrei Vasilevskiy, membre de la courte liste des meilleurs gardiens de la LNH. Le Russe excelle évidemment contre toutes les équipes, mais il se fait particulièrement intraitable contre le Tricolore. Sa dernière défaite à Montréal – et contre le Canadien tout court – remontait en effet au 4 janvier 2018. Or, celui qui a souvent été le meilleur joueur de son équipe a fait une exception, mardi. Sur le premier but du match, celui de Kirby Dach, il n’a pas été en mesure de maîtriser le disque, qui a doucement roulé derrière lui. Sur le suivant, celui de Drouin, le tir était certes précis, mais si c’était à refaire, ce colosse de 6 pi 4 po aurait sans doute préféré ne pas lui donner aussi généreusement l’accès à la partie supérieure du filet. À classer sous la rubrique « peut faire mieux ».

Simon-Olivier Lorange, La Presse