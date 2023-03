(Tampa) Kaiden Guhle ne jouera pas samedi soir à Tampa, et Jonathan Drouin va jouer, peut-être un peu parce que Martin St-Louis n’a pas vraiment le choix.

Drouin, suspendu de l’entraînement de la veille après avoir raté une rencontre d’équipe, a pris part à l’entraînement de samedi à Tampa, et il a fait du temps supplémentaire à la fin avec le gardien Jake Allen.

Martin St-Louis a confirmé sa présence, mais du bout des lèvres, et pas non plus avec un grand enthousiasme. La blessure de Guhle a possiblement joué un rôle dans cette décision. « C’est une bonne question… probablement », a répondu l’entraîneur à ce sujet.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jonathan Drouin

Un peu plus tôt, St-Louis s’était contenté de dire que Drouin allait être en uniforme face au Lightning. « Il va être habillé… on va parler du match maintenant », a répondu le coach, ce qui n’est sans doute pas une grande marque de confiance. On peut présumer que le temps de jeu du joueur québécois ne sera pas énorme samedi soir.

Drouin, lui, ne s’est pas adressé aux médias samedi matin, mais le Canadien a précisé qu’il allait le faire après le match en fin de soirée.

Le cas de Guhle est également complexe. Le Canadien a fait savoir que le jeune défenseur ne jouera pas à Tampa face au Lightning, lui qui s’est blessé au genou gauche lors d’une collision, jeudi soir à Sunrise. Il avait subi une blessure au même genou (et aussi à Sunrise) le 29 décembre, un mauvais coup du sort qui l’avait forcé à l’inactivité jusqu’à son retour le 28 février.

Après la collision de jeudi soir, Guhle est tout de même revenu sur la glace le temps de quatre autres présences, dans un match de 9-5 en faveur des Panthers, et dans un match sans enjeu véritable pour le Canadien.

« Je ne sais pas si c’était sa décision (de revenir au jeu jeudi soir), je ne sais pas ce qui se passe en arrière, a répondu Martin St-Louis. Moi, je suis en train de diriger un match, j’ai pas le temps de savoir qui prend la décision. »

C’est Samuel Montembeault qui sera devant le filet montréalais à Tampa.