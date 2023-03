Le Canadien accueille les Devils samedi soir, dans ce qui sera le sixième match de Joel Edmundson depuis son retour au jeu.

S’il y a un retour qui était surveillé de près, c’était bien le sien. Candidat à une transaction, il avait finalement pu disputer un seul match avant l’échéance, ce qui était, convenons-en, un échantillon bien mince pour convaincre un DG adverse d’offrir un haut choix de repêchage pour ses services. Edmundson est embêté par une blessure au dos qui semble récurrente depuis quelques mois.

Sur papier, le retour du grand défenseur se déroule rondement. En cinq matchs, il montre un différentiel de +3, même si l’équipe a perdu les cinq matchs en question (dont deux en tirs de barrage). À 5 contre 5, le Canadien mène 20-17 aux chances de marquer de grande qualité quand Edmundson est sur la patinoire, selon Natural Stat Trick.

Après quelques matchs, le cardio et l’énergie sont de retour. Joel Edmundson

La donnée qui retient le plus l’attention est toutefois le temps d’utilisation, qui se chiffre à 17 min 21 s en moyenne. Avant sa plus récente blessure du 26 janvier, il jouait en moyenne 20 min 18 s par match. La différence de trois minutes n’est pas anodine.

Ces dernières semaines, les collègues de Sportsnet et de The Athletic ont laissé entendre que le Canadien avait amorcé une révision de la gestion des blessures, en raison du nombre renversant d’éclopés et de joueurs qui ont effectué de courts retours au jeu, avant de se blesser de nouveau.

Les minutes d’utilisation en baisse sont-elles justement une façon de « gérer » son retour au jeu pour prévenir une nouvelle blessure ?

« Pas vraiment. Des fois, ce sont les circonstances. Matheson a joué 32 minutes [jeudi], donc d’autres jouent moins », a répondu St-Louis vendredi.

Le fait qu’Edmundson ait pris part à l’exercice très optionnel de samedi matin laisse toutefois croire que la santé tient le coup pour le moment.

« Je n’y pense pas vraiment, j’essaie juste de faire ma part, a pour sa part répondu Edmundson, après la séance. Ça m’importe peu de jouer 12 ou 25 minutes, tant que j’aide l’équipe. Je ne pense pas que ce soit pour me réintégrer graduellement, c’est simplement comme ça que ça fonctionne en ce moment.

« Je parle toujours aux soigneurs, je vais sur la table [de massage], j’essaie d’être le plus détendu possible. Ils sont ici pour une raison et ils essaient de m’aider à me sentir le mieux possible. »

Une fin de saison convaincante d’Edmundson donnerait évidemment un coup de pouce à Kent Hughes cet été, si ce dernier souhaite accorder des occasions aux plus jeunes. Le contrat d’Edmundson, d’une valeur de 3,5 millions de dollars par année, est bon jusqu’à l’été 2024. Pour un joueur expérimenté en séries et décrit comme un grand rassembleur par ses coéquipiers, le marché pourrait être intéressant.

Dans une brigade en pleine santé, Mike Matheson et Kaiden Guhle occupent les deux premiers postes à gauche. Si Edmundson y est, ça complique la tâche à Arber Xhekaj et Jordan Harris, qui sont soit exclus de la formation, soit déplacés à droite. Comme ces deux défenseurs recrues sont actuellement blessés, le problème est repoussé, mais il sera bien réel l’automne prochain si tout ce beau monde est toujours en poste.

Avant d’en arriver là, l’équipe doit toutefois disputer les 17 derniers matchs de la saison, à commencer par cette visite des Devils. C’est un autre adversaire coriace qui attend le Tricolore samedi soir, ce qui fait bien l’affaire de St-Louis.

« Ils sont très rapides, a dit l’entraîneur-chef. La rondelle se promène vite, un peu comme la Caroline, mais les Devils le font plus en la contrôlant. C’est un défi, mais je suis content qu’on affronte de bonnes équipes. On n’a pas un calendrier facile, mais c’est le “ fun ” quand c’est “ tough ”, ça nous aide à être concentrés et à nous améliorer. »

Dach sur patins

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Kirby Dach

Par ailleurs, Kirby Dach a chaussé les patins samedi matin, pendant une vingtaine de minutes. Selon l’équipe, c’est la première fois que l’attaquant foule la patinoire depuis qu’il s’est blessé. Il n’a pas joué depuis le 14 février et jeudi soir, le CH parlait toujours d’une absence de durée indéterminée.