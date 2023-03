(Sunrise) Brandon Montour a fait mouche à 2 : 43 de la prolongation et les Panthers de la Floride ont vaincu les Blackhawks de Chicago 4-3, vendredi soir.

George Richards Associated Press

Eetu Luostarinen a récolté un but et une mention d’aide alors que Sam Bennett et Sam Reinhart ont tous deux ajouté un but pour les Panthers, qui ont signé un troisième gain de suite.

Dans la victoire, Matthew Tkachuk a participé à trois buts de la troupe floridienne. Sergei Bobrovsky a terminé le match avec 21 arrêts.

Caleb Jones, Cole Guttman et Boris Katchouk ont enfilé l’aiguille pour les Blackhawks, qui ont subi une sixième défaite à leurs sept dernières sorties.

Jujhar Khaira a mis la table pour deux buts des Blackhawks, qui ont vu le gardien Petr Mrazek repousser 39 rondelles.

En prolongation, la rondelle s’est retrouvée sur la lame de bâton de Montour, qui a pivoté rapidement pour la lancer du revers. Ce tir a surpris Mrazek entre les jambières.