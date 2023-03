Lisez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Dana Gauruder, Associated Press

Ville Husso a fait 39 arrêts, étant déjoué deux fois par Taylor Raddysh et une fois par Joey Anderson.

Jake Walman, Dylan Larkin et Lucas Raymond ont été les autres buteurs des Red Wings, qui avaient perdu six matchs d’affilée.

Dominik Kubalik a réussi le but clé avec 4 : 07 au cadran en troisième période, mercredi, guidant les Red Wings de Detroit vers un gain de 4-3 face aux Blackhawks de Chicago.

Une victoire du Wild signée Marc-André Fleury

PHOTO JOHN WOODS, LA PRESSE CANADIENNE Marc-André Fleury

Marc-André Fleury a fait 46 arrêts et le Wild du Minnesota a gagné 4-2 face aux Jets de Winnipeg, mercredi.

Le Wild méritait au moins un point dans un 11e match de suite (9-0-2).

Frédérick Gaudreau, Marcus Foligno et Ryan Hartman ont déjoué Connor Hellebuyck.

Mason Shaw a complété dans un filet désert.

Oskar Sundqvist et Jake Middleton ont chacun fourni deux aides.

Logan Stanley et Nino Niederreiter ont riposté pour les Jets, tandis que Hellebuyck a stoppé 19 tirs.

Le Wild n’a réussi son premier tir au but qu’après 8 : 49 de jeu.

Les Jets avaient déjà tiré six fois au but à ce moment-là, et Fleury avait effectué des arrêts impressionnants.

Foligno a marqué lors du troisième tir du Wild, envoyant la rondelle au-dessus de l’épaule droite de Hellebuyck à 14 : 14 de jeu.

Quatre buts ont été marqués en deuxième période, dont trois en 86 secondes.

Gaudreau a commencé à 7 : 06 lorsqu’il s’est dirigé vers Hellebuyck et inscrit son 12e but de la saison pour porter le score à 2-0.

Stanley a marqué son premier but de la saison et le troisième de sa carrière, 30 secondes plus tard.

Hartman a porté le score à 3-1 à 8 : 31 avec un tir qui est passé entre les jambières de Hellebuyck.

Le 20e but de la saison de Niederreiter a marqué le 400e point de sa carrière dans la LNH.

Judy Owen, La Presse Canadienne