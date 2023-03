(Brossard) Le Canadien de Montréal a perdu ses cinq derniers matchs – trois fois par un but, puis les deux dernières fois en tirs de barrage. Qu’est-ce que l’entraîneur-chef Martin St-Louis croit qu’il manque à son équipe pour retrouver le sentier de la victoire ?

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

« Il ne manque rien », a répondu St-Louis, vendredi.

Le jeu collectif du Tricolore enchante St-Louis et il se dit convaincu que si sa troupe continue à jouer de la même manière, elle va gagner plus souvent qu’elle va perdre.

Il y a 31 équipes qui ne gagneront pas la coupe Stanley et 16 qui ne participeront pas aux séries éliminatoires. Comment allez-vous mesurer le succès dans ces circonstances ? Il faut être honnête avec ça. Martin St-Louis, entraîneur-chef du Canadien

« Il faut avoir un plan et l’exécuter avec enthousiasme et honnêteté. Nous avons beaucoup de conversations avec les joueurs pour ne pas nous éloigner du plan. Et c’est comme dans n’importe quoi, il faut avoir une bonne éthique de travail, un bon niveau d’engagement, mais aussi de l’enthousiasme. Et chapeau aux joueurs ! Ils sont l’une des raisons principales pourquoi nous avons du plaisir à venir au travail. »

Après la défaite face aux Rangers de New York, jeudi, St-Louis a indiqué qu’un des facteurs expliquant la qualité du jeu du Tricolore et son niveau de satisfaction si élevé malgré les résultats était le fait que « le jeu collectif est plus fort que n’importe quel individu ».

« Tout le monde est sur la même longueur d’onde, a expliqué l’attaquant Jonathan Drouin, vendredi. Tout le monde comprend comment nous voulons jouer. Nous sommes plus à l’aise qu’il y a deux ou trois mois. Nous avons moins de questions. Nous pouvons seulement agir.

« Nous avons une chance de gagner chaque match et même si nous ne serons pas des séries, c’est ce que nous voulons réussir pour notre avenir. »

Il faut cependant que les joueurs fassent les efforts nécessaires pour y arriver, et c’est le cas présentement avec le groupe en santé chez le Canadien.

Nous sommes très engagés comme groupe. L’éthique de travail est très élevée, tout comme le niveau d’engagement. Nous sommes connectés et nous savons où nous nous en allons. Nous avons un équilibre sur la glace. Martin St-Louis, entraîneur-chef du Canadien

Drouin a affirmé que les concepts employés par St-Louis n’étaient pas nécessairement complexes, « surtout pour les joueurs offensifs », a-t-il ajouté.

Cela contribue possiblement au fait que des joueurs rappelés du club-école comme Rafaël Harvey-Pinard et Alex Belzile ont du succès avec le Canadien. St-Louis a également cité Chris Tierney en exemple de joueur saisissant une occasion d’avoir plus de responsabilités, jeudi soir, alors qu’il a été promu au sein du troisième trio en l’absence de Christian Dvorak.

« Les entraîneurs expliquent bien leurs attentes », a affirmé Tierney, qui a obtenu un but et trois aides en sept parties depuis son acquisition des Panthers de la Floride via le ballottage.

« Martin entre dans les détails durant les réunions. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses en l’écoutant. Il faut ensuite jouer et travailler aussi fort que possible », a-t-il ajouté.

Le Canadien tentera d’offrir une autre bonne performance samedi, quand les Devils du New Jersey seront les visiteurs au Centre Bell. Jake Allen défendra le filet du Tricolore.