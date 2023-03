Il faut vraiment avoir un cœur de pierre pour ne pas pouffer de rire en visionnant la vidéo. On y entend David Savard, dans un corridor d’aréna, crier « Snaaaacks », avant de produire un effet sonore digne d’un film d’animation pour enfants.

La transcription exacte, selon un panel de linguistes et d’anthropologues émérites, serait « Gnoum gnoum gnoum gnoum », mais nous n’avons pas pu la valider auprès de son auteur.

Lors de l’échauffement d’avant-match de jeudi, les joueurs portaient des chandails qui avaient pour particularité d’afficher leur surnom dans le dos. C’est là qu’on a compris que « Snacks » était le surnom de Samuel Montembeault.

« Chaque fois que j’embarque sur la patinoire, avant l’échauffement, pour la première, la deuxième ou la troisième période, Savard est un des premiers dans le corridor, pour donner des poings à tout le monde », décrit Montembeault.

C’est donc là, chaque fois, qu’il pousse le cri entendu dans la vidéo. « J’essaie de ne pas rire, parce que je dois me concentrer. Mais c’est toujours la même chose : “Here we go, Snacks ! Gnoum gnoum gnoum gnoum !” »

« Snacks », donc, comme dans « collations ». Il appert que comme bien des gardiens, Montembeault a la dalle quand il ne joue pas. Un informateur nous avait mis sur la piste du pain aux bananes, information que le principal intéressé a confirmée.

« Je mange plein de choses. Du pain aux bananes, des compotes de pommes, des petites gaufres, des Stingers. Si je joue, je ne mange pas, je ne pense pas à la faim. Mais quand je ne joue pas, des fois, c’est long entre les périodes ! »

Un hôtel de Chicago

Un qui en a intrigué plusieurs, c’était Jonathan « Zula » Drouin.

« Mon hôtel préféré est le Peninsula, à Chicago, révèle Drouin. Ça fait cinq ans que je prononce Peninzula, et les gars ne me disaient rien ! Là, ils m’ont corrigé. »

Jake Allen, lui, portait le surnom de « Snake ». Les plus cultivés d’entre nous auront tout de suite fait le lien avec Jake « The Snake » Roberts, légende de la WWF des années 1980 et 1990, capable de parler au micro comme nul autre lutteur.

Certains surnoms étaient moins fouillés que d’autres, par exemple « Pezz », « Guhles » et « Andy ». Si vous ne les avez pas associés à Michael Pezzetta, Kaiden Guhle et Josh Anderson, nous ne savons pas vraiment comment pour vous aider.

Et puis, il y avait les occasions manquées, comme Jesse Ylönen, qui a simplement opté pour « Jesse ». Or, il appert que ses coéquipiers l’appellent parfois « Slim Shady » en clin d’œil au rappeur Eminem, qui arbore une chevelure semblable à celle du Finlandais.