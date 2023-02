(Chicago) Le capitaine des Blackhawks de Chicago Jonathan Toews a annoncé dimanche qu’il souffrait de symptômes de la COVID-19 longue et du syndrome de fatigue chronique.

Associated Press

Toews n’a pas joué depuis le 28 janvier. Les Blackhawks ont mis le nom de leur capitaine sur la liste des blessés mercredi, pour ce qu’ils ont qualifié de maladie non liée à la COVID-19.

« Cela a été vraiment difficile de jouer avec ces symptômes, a dit Toews dans un communiqué publié par l’équipe. Ces dernières semaines, j’ai atteint un point où je n’avais pas d’autre option que de prendre du recul et me concentrer sur ma santé. Je veux remercier mes coéquipiers, le personnel d’entraîneurs et toute l’organisation des Blackhawks pour leur patience et leur soutien. »

Toews a raté la saison 2020-2021 avec ce qu’il a décrit comme étant un syndrome de fatigue chronique.

L’athlète de 34 ans a joué durant toute sa carrière avec les Blackhawks, remportant trois coupes Stanley. Toews pourrait devenir joueur autonome cet été.

« Nous allons travailler avec lui et le soutenir, peu importe ce dont il a besoin pour mieux se sentir et revenir en force dans l’alignement, a dit le directeur général Kyle Davidson. Nous allons prendre les choses une journée à la fois, en espérant qu’il puisse prendre part à quelques matchs d’ici la fin de la saison. »

Questionné à l’idée d’échanger son capitaine d’ici la date limite des transactions du 3 mars, Davidson a déclaré ne pas penser à cela.

« Nous essayons de l’aider à ce qu’il retrouve la forme, a dit Davidson. Le reste, c’est secondaire. »

Toews a inscrit 12 buts et 25 aides en 71 matchs lorsqu’il est retourné au jeu la saison dernière. Cette saison, il a récolté 14 buts et 14 passes, en 46 matchs.