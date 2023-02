Pierre Dorion en a étonné plusieurs jeudi en évoquant la possibilité de voir ses Sénateurs d’Ottawa devenir un club acheteur d’ici la date limite des transactions.

« Tout le monde se demande si nous serons des vendeurs ou des acheteurs, voyons nos résultats lors des sept prochains matchs, a déclaré le DG des Sénateurs d’Ottawa lors d’un point de presse. Nous avons un plan dans l’éventualité où nous serons acheteurs, un autre si nous devenons vendeurs. Et nous pourrions aussi ne rien faire. »

Il demeure toujours étonnant de voir le gestionnaire d’un club à sept points d’une place en séries, écarté des éliminatoires lors des cinq saisons précédentes, dans un processus de reconstruction encore inachevé, sans ses deux meilleurs gardiens, évoquer la possibilité de devenir acheteur à la période des transactions.

À moins que ça ne soit pour obtenir des joueurs sous contrat pour les prochaines saisons et non des joueurs de location, et encore.

Les Coyotes de l’Arizona étaient dans une position semblable il y a quelques années. Leur DG de l’époque, John Chayka, a tenté le grand coup en offrant un choix de premier tour et de jeunes joueurs pour obtenir Taylor Hall en décembre 2019.

Celui-ci a disputé 35 matchs avec les Coyotes et l’équipe a participé aux séries, mais perdu en première ronde. Ce printemps, ils rateront les éliminatoires pour la troisième année consécutive depuis le départ de Hall.

PHOTO RICK SCUTERI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Taylor Hall

Les Blue Jackets de Columbus n’avaient pas un club dominant non plus en 2018-2019 lorsqu’ils ont offert un choix de deuxième tour pour Matt Duchene et deux choix de second tour pour Ryan Dzingel.

Le directeur général Jarmo Kekalainen était placé dans un contexte plutôt particulier cependant parce qu’il n’avait plus espoir de conserver Artemi Panarin et Sergei Bobrovsky à la fin de la saison et il a tenté le grand coup de poker.

Columbus a surpris Tampa en première ronde, mais perdu au second tour. Comme les Coyotes, les Blue Jackets rateront les séries pour une troisième année consécutive.

Cette année, on peut aisément voir des clubs tels les Hurricanes, les Devils, les Stars, les Jets, les Kings imiter les Rangers de New York et se lancer dans les achats de taille. Ils se situent parmi les meilleures équipes de leurs sections respectives et ne manquent pas de choix et d’espoirs en banque.

D’autres, comme les Sénateurs entre autres, devraient y réfléchir deux fois avant de se lancer dans une aventure périlleuse. En voici cinq :

Penguins de Pittsburgh

Même si le DG Ron Hextall le souhaitait, il pourrait difficilement acheter. Les Penguins ont repêché seulement deux fois au premier tour lors des huit dernières années et leur réserve d’espoirs est presque vide, même si certains jeunes comme Filip Hallander et Valtteri Puustinen font bien dans la Ligue américaine cet hiver. Hextall a pris le pari de maintenir intact son redoutable noyau à trois têtes même si Crosby, Letang et Malkin ont tous 35 ans ou plus. Pittsburgh devrait se qualifier pour les séries malgré une mince avance sur les Panthers et les Islanders car ils ont plusieurs matchs en main sur ces deux clubs. Mais perdre en première ronde ou avant pour une cinquième année consécutive serait considéré comme un échec.

PHOTO CHARLES LECLAIRE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Evgeni Malkin, Sidney Crosby et Kris Letang

Hextall a juré récemment qu’il allait résister à la tentation d’échanger un choix de premier tour pour du renfort à court terme.

Capitals de Washington

Washington lutte pour la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires avec les Panthers de la Floride et les Islanders de New York sans Alex Ovechkin, en deuil de son père. Ils sont à égalité au classement avec les Panthers, mais un match en main.

Les Capitals sont à la croisée de chemins, avec Ovechkin âgé de 37 ans, Nicklas Bäckström, 35 ans et miné par les blessures, et 13 éventuels joueurs autonomes sans compensation, dont Dmitry Orlov, Lars Eller, Connor Sheary et Marcus Johansson.

Le DG Brian MacLellan peut soit tenter une ultime chance de faire une percée en séries en se positionnant comme acheteur, soit commencer un processus de réinitialisation. Mais les Capitals, avec leur noyau actuel, n’ont pas franchi la première ronde depuis leur Coupe Stanley en 2018 et rien ne permet d’espérer de meilleurs résultats en séries à la lumière de leur saison.

Panthers de la Floride

Les Panthers et leur directeur général Bill Zito ont déjà payé cher leurs achats compulsifs de 2022. Ils ont perdu leur choix de premier tour en 2022 pour Claude Giroux, en 2023 pour Ben Chiarot et celui de 2025 a été cédé aux Flames de Calgary dans la transaction de Matthew Tkachuk.

PHOTO BRUCE FEDYCK, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Matthew Tkachuk

On rêvait il n’y a pas si longtemps à Montréal de repêcher dans le top huit avec le choix obtenu pour Chiarot. Mais les Panthers connaissent une bonne séquence et se rapprochent d’une place en séries. Le choix des Panthers se situe désormais au 11e rang.

Zito pourrait bien vouloir acheter, mais que lui reste-t-il à offrir aux vendeurs ? Des miettes.

Wild du Minnesota

Bill Guerin a toujours résisté à la tentation de reconstruire le Wild depuis son arrivée comme gestionnaire en 2019. Il a bien navigué entre son désir de garder l’équipe compétitive à court terme et l’infusion de jeunesse. Et ça paraît dans les résultats. Le Minnesota possède une bonne équipe et participe aux séries depuis 2020, mais n’a toujours pas franchi la première ronde, et connaît une saison décevante compte tenu de son année de 113 points l’an dernier.

Le Wild lutte avec les Flames de Calgary pour la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires. Les deux clubs sont à égalité, mais Minnesota a un match en main. Et s’ils accédaient aux séries, ont-ils vraiment les effectifs pour effectuer une percée significative ?

Le Wild a tout de même repêché quatre fois au premier tour lors des deux dernières cuvées, possède un noyau encore relativement jeune et il n’y a pas d’équipe outrageusement dominante dans l’association de l’Ouest. Obtenir un joueur sous contrat pour quelques saisons supplémentaires pourrait constituer une option si le prix est raisonnable.

Flames de Calgary

Brad Treliving a déjà fait le gros de ses emplettes l’été dernier en embauchant Nazem Kadri et en obtenant Jonathan Huberdeau et MacKenzie Weegar, qu’il a mis sous contrat à long terme. Il a cédé un choix de premier tour au Canadien pour se défaire du contrat de Sean Monahan et ainsi mettre Kadri sous contrat, mais en a récupéré un dans la transaction de Matthew Tkachuk pour Huberdeau et Weegar.

PHOTO PAUL SANCYA, ASSOCIATED PRESS Jonathan Huberdeau (10) et Nazem Kadri (91)

Treliving en est à la dernière année de son contrat comme DG et il ne paraîtrait pas très bien s’il ratait les séries après avoir dépensé 183 millions pour son nouveau trio de joueurs l’été dernier. Attendons-nous à ce qu’il presse le citron davantage…

Les Predators tenteront-ils de vendre ?

Nashville et son directeur général David Poile pourraient se positionner en vendeurs s’ils n’obtiennent pas de résultats satisfaisants d’ici la date limite des transactions, affirme le distingué collègue Pierre Lebrun.

Les Predators se trouvent à cinq points du Wild et de la dernière place donnant accès aux séries, avec deux matchs en main. Ils doivent aussi devancer les Flames de Calgary.

PHOTO CHRISTOPHER HANEWINCKEL, ARCHIVES USA TODAY SPORTS

Roman Josi, Filip Forsberg, Matt Duchene, Ryan Johansen et Mikael Granlund connaissent tous une saison moins productive que la précédente et l’acquisition de Ryan McDonagh n’a pas permis à l’équipe de progresser.

Le défi de Poile serait néanmoins immense s’il décidait de vendre. Nashville a un seul éventuel joueur autonome sans compensation digne de mention, Nino Niederreiter. La plupart des autres sont sous contrat pour au moins deux autres saisons, et surpayés dans la plupart des cas.