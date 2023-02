PHOTO WILFREDO LEE, ASSOCIATED PRESS

Le défenseur Jakob Chychrun est sur le point d’être échangé par les Coyotes de l’Arizona. Il a même été rayé de la formation lundi pour éviter une blessure.

Les Coyotes exigeraient un pactole en retour : deux choix de première ronde et un espoir, selon les informations de Bruce Garrioch, du quotidien Ottawa Sun. Les rumeurs les plus sérieuses envoient Chychrun chez les Kings de Los Angeles.

Chychrun est fort attrayant pour une équipe compétitive. Il a 24 ans seulement (il atteindra le quart de siècle le 31 mars) ; il a amassé 90 points en 139 matchs lors des trois dernières saisons ; il est sous contrat pour deux autres années à un salaire de 4,6 millions.

Mais ce choix de première ronde, 16e au total, en 2016, est aussi souvent blessé. Cette année encore, il a raté 18 matchs et 35 la saison précédente.

Depuis le début de sa carrière, ce colosse de 6 pieds 2 pouces et 220 livres a raté 27 % des rencontres des Coyotes. Et il ne rajeunira pas.

Chychrun est aussi associé aux insuccès de cette organisation, un peu comme Jack Eichel pouvait l’être à Buffalo, ou Taylor Hall à Edmonton. En six saisons, il a participé aux séries éliminatoires une seule fois en Arizona.

Il n’est évidemment pas responsable des gaffes de l’ancien directeur général John Chayka, mais il a une certaine imputabilité, ne serait-ce que minime, dans l’incapacité de bâtir une culture gagnante. Les Coyotes ne cherchent pas à l’échanger pour rien, après tout.

Les courtisans de Chychrun devraient aussi revoir l’histoire récente pour éviter de tomber dans un tel piège. Les deux derniers clubs à avoir donné la lune pour acquérir un défenseur de premier plan encore dans la force de l’âge l’ont vite regretté.

En juin 2021, Chicago a offert son meilleur espoir en défense, Adam Boqvist, un choix de premier tour en 2021, de premier tour en 2022, de second tour en 2021 pour Seth Jones, un choix de fin de premier tour en 2021 et un choix de sixième tour en 2022.

Les Hawks venaient de terminer au 21e rang du classement général, à cinq points des Rangers et de la 15e place, et se croyaient prêts à passer à l’étape suivante.

Ils se sont écroulés lamentablement, au point où le choix de premier tour en 2022 est devenu un sixième choix au total. Columbus a repêché le défenseur droitier David Jiricek, 19 ans, 24 points en 28 matchs dans la Ligue américaine cette saison.

Boqvist, 22 ans, a encore de l’apprentissage à faire pour devenir un défenseur de premier plan, et il a été blessé pendant une bonne portion de la saison, mais il a amassé 32 points en 73 matchs depuis son arrivée à Columbus.

Repêché au 12e rang avec le choix de premier tour en 2021, Cole Sillinger a surpris en s’accrochant à la LNH à seulement 18 ans l’an dernier, et en obtenant même 31 points, dont 16 buts, mais il semble victime de la guigne de la deuxième année cet hiver. Il a seulement 19 ans cependant et il joue présentement sur un deuxième trio avec Kent Johnson et Patrik Laine.

Pour retenir Seth Jones, Chicago lui a consenti un contrat de huit ans à un salaire annuel de 9,5 millions. Sans rien enlever à l’immense talent de Jones, 28 ans, il ne cadre plus à Chicago dans un contexte de reconstruction.

Les Sharks de San Jose ont vécu la même chose en acquérant Erik Karlsson en septembre 2018. Son arrivée a marqué le déclin des Sharks.

Ils ont atteint le carré d’as la première année, mais se sont écroulés par la suite et raté les séries lors de trois printemps consécutifs depuis, et les rateront à nouveau cette année, après une domination d’une quinzaine d’années en saison régulière.

Au final, Ottawa aura obtenu leur centre numéro un, Josh Norris, Tim Stützle (repêché au troisième rang avec le choix de premier tour en 2020), le gardien Leevi Meriläinen, 20 ans, repêché avec le choix de troisième tour obtenu pour Dylan Demelo (acquis dans l’échange initial), Zack Ostapchuk, 19 ans, repêché avec le choix de deuxième tour en 2021 des Sharks, et le gardien Mads Sögaard (repêché au 37e rang après avoir échangé le 44e choix au total des Sharks et le 83e choix pour s’avancer de sept rangs).

Karlsson a finalement retrouvé l’élan des beaux jours cet hiver, à 32 ans, avec 73 points en 54 matchs, mais dans une cause perdante puisque les Sharks sont en reconstruction depuis quelques saisons. Le nouveau DG obtiendra sans doute un certain retour sur l’investissement en échangeant Karlsson d’ici la date limite des transactions, les Oilers d’Edmonton seraient intéressés.

Karlsson est un autre défenseur souvent blessé. Tant mieux pour les Sharks si une équipe est prête à céder un choix de premier tour et un jeune joueur de premier plan pour ses services…

Un gardien québécois couvert de gloire à Boston

Devon Levi, de Dollard-des-Ormeaux, vient de mener Northeastern au triomphe lors du célèbre Beanpot mettant aux prises les quatre meilleures équipes collégiales de la région de Boston : Harvard, Boston University, Boston College et Northeastern.

Levi a été nommé le joueur par excellence de ce tournoi et l’espoir en défense du Canadien, Jayden Struble, a obtenu une passe dans une victoire de 3-2 en finale contre Harvard. Un autre espoir du CH, Sean Farrell, a ajouté une aide à sa fiche en saison. Il a désormais 42 points en seulement 25 matchs et devrait rejoindre le Canadien d’ici la fin de la saison.

Le gardien des Huskies, âgé de 21 ans, connaît une carrière sensationnelle dans la NCAA. Il présente un taux d’arrêt de.930 cet hiver, .952 la saison précédente. Choix de septième tour, 212e en 2020 (sur 217 joueurs repêchés), Levi a été au cœur de l’échange de Sam Reinhart en Floride. Les Sabres ont aussi obtenu un choix de premier tour, 26e au total, en 2022, et repêché Jiri Kulich.

Levi tentera de prouver aux organisations de la LNH que les gardiens de 6 pieds peuvent aussi faire le travail. À 5 pieds 11 pouces, Juuse Saros, des Predators de Nashville, contribue déjà rehausser la cote des gardiens de 6 pieds et moins.