Sean Monahan accompagne donc le Canadien en voyage, en Caroline et à Toronto, ces prochains jours. Il s’agit sans doute du seul, mais mince, espoir de voir le CH conclure une transaction intéressante d’ici la date limite des échanges dans la LNH le 3 mars.

Il reste néanmoins 15 jours d’ici cette date limite et Monahan n’est toujours pas prêt à revenir au jeu, même s’il a repris l’entraînement.

Les fans pouvaient encore se permettre de rêver en décembre à un choix de premier tour en retour de ses services. Avant de tomber au combat, il avait 17 points en 25 matchs à sa fiche, dont 11 à ses 12 dernières rencontres, au centre d’un solide deuxième trio. Il avait joué au moins une vingtaine de minutes dans les deux parties précédant sa blessure.

Même s’il revenait au jeu mardi au New Jersey – dans un scénario optimiste – il lui resterait cinq matchs seulement pour prouver son retour au sommet. Si les Blackhawks ne rêvent plus à un choix de première ronde pour Jonathan Toews – placé d’ailleurs sur la liste des blessés jeudi –, Montréal ne peut espérer autant non plus.

Sa blessure constituera peut-être une occasion pour le DG Kent Hughes de lui offrir un contrat à court terme de façon à lui permettre de rehausser sa valeur la saison prochaine et aussi pour le Canadien de favoriser une transition plus en douceur.

L’autre joueur au cœur des rumeurs, le défenseur Joel Edmundson, est encore blessé. Et il ne connaissait pas une grande saison. Contrairement à son ancien coéquipier Ben Chiarot, qui a rapporté au CH un choix de première ronde l’an dernier, Edmundson n’a aucune dimension offensive et ses maux de dos persistants refroidiront les autres équipes, surtout avec une autre année de contrat à 3,5 millions. À moins qu’il ne puisse effectuer un retour rapide, il faudra oublier cette éventualité.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Joel Edmundson et Christian Dvorak

Les rumeurs évoquent aussi la possibilité de voir Josh Anderson, 28 ans, changer de camp. Anderson a ses défauts, sa compréhension du jeu n’est pas la plus développée et il ne constitue pas un gros producteur de points, mais sa vitesse, sa robustesse et un certain instinct de marqueur en font une denrée plus rare au sein de l’équipe.

Même s’il risque d’être dans la trentaine au moment où l’équipe atteindra son apogée, on jugera sans doute préférable de le garder que de recevoir un choix de fin de première ronde pour ses services. Il faudra une offre irrésistible pour l’échanger.

Christian Dvorak ? Avec les contraintes du plafond salarial, qui voudra d’un centre d’une trentaine de points par saison sous contrat pour deux autres saisons à 4,45 millions ?

Joel Armia, malgré certaines qualités, est dans le même bateau. Il recevra 3,4 millions par année pour les deux prochaines saisons. C’est trop pour un ailier défensif comme lui.

Il y a enfin ce trio d’attaquants tantôt mal-aimés, tantôt tolérés : Mike Hoffman, Jonathan Drouin et Evgenii Dadonov.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Evgenii Dadonov et Jonathan Drouin

Les trois produisent davantage ces temps-ci. Hoffman a neuf points à ses dix derniers matchs ; Drouin neuf aides en six matchs et Dadonov sept points à ses dix dernières rencontres. Mais ce réveil arrivera-t-il trop tard ?

Qui voudra d’Hoffman, 33 ans, dont la dernière bonne saison offensive remonte à 2020, avec encore une année de contrat à 4,5 millions, et dont les carences en défense et sa propension aux jeux à faible taux de réussite sont connues ? Il faudra céder un choix au repêchage pour s’en départir.

Les contrats de Drouin et Dadonov viennent à échéance en juillet. C’est un avantage sur Hoffman. Mais Drouin a été sévèrement touché par les blessures sous toutes ces formes ces dernières années, physiques et psychologiques.

Une formation qui voudrait obtenir Drouin doit quand même trouver une manière d’insérer son salaire annuel de 5,5 millions sur sa masse salariale. Et ça pose un défi même si Montréal absorbait 50 % de son salaire, puisque la somme frôlerait quand même les trois millions. Pour un joueur dont la fiabilité n’a pas constitué l’apanage, à tort ou à raison, le risque financier n’en vaut sans doute pas la chandelle. Dadonov pourrait peut-être rapporter au mieux un choix lointain au repêchage.

Malheureusement donc, la période des échanges ne risque pas de ressembler à celle de 2022 pour le CH. Kent Hughes avait alors réussi à obtenir un choix de premier tour en 2023, un espoir de deuxième plan en Ty Smilanic et un choix de quatrième tour en 2022 (Cédrick Guindon) pour Ben Chiarot ; un choix de premier tour en 2022 (Filip Mesar), le jeune ailier Emil Heineman et un choix de cinquième tour en 2025 pour Tyler Toffoli ; Justin Barron et un choix de deuxième tour en 2024 avaient été acquis pour Artturi Lehkonen et enfin Brett Kulak avait rapporté un choix de deuxième tour en 2022.

Contre toute attente, l’échange de Kulak s’avérera peut-être le plus important du lot. Il a permis au Canadien de repêcher un certain Lane Hutson à la fin du second tour. Hutson, 19 ans depuis mardi, a 36 points en 27 matchs à sa première saison à Boston University.

Consolons-nous, la banque d’espoirs est déjà pleine, Montréal compte déjà deux choix de premier tour cet été, trois choix de quatrième tour, deux choix de cinquième, et un choix de premier tour supplémentaire en 2024 (ou 2025) obtenu avec Sean Monahan, dont les Flames cherchaient à se départir du contrat…

Pas d’effet Rick Tocchet à Vancouver

Les Canucks viennent de subir un troisième échec consécutif, mercredi contre les Rangers de New York. Ils ont accordé 17 buts lors de ces trois rencontres et en ont marqué seulement 7. Vancouver a remporté trois de ses neuf matchs depuis le congédiement de Bruce Boudreau et l’arrivée de Rick Tocchet. Deux de ces victoires sont survenues contre Chicago et Columbus, les pires clubs de la LNH. Lors des sept autres parties, ils ont accordé 37 buts et en ont compté 21.

PHOTO DARRYL DYCK, LA PRESSE CANADIENNE Rick Tocchet

Tocchet a déploré le mauvais conditionnement physique des joueurs des Canucks le week-end dernier. Malgré une séquence de quatre matchs en six jours, il a imposé à ses hommes un entraînement rigoureux dimanche. Vancouver a répondu… avec une cinglante défaite de 6-1 à domicile contre les Red Wings de Detroit.

Tocchet est sous contrat pour deux autres saisons après celle-ci, à 2,75 millions par année. Mariage houleux en perspective…