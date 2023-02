À moins de deux semaines de la date limite des échanges, les Kings de Los Angeles semblent prêts à frapper un grand coup.

Après avoir cédé l’été dernier un choix de premier tour (Liam Öhgren) et un bon espoir en défense, Brock Faber, pour obtenir Kevin Fiala, ils seraient parmi les principaux courtisans de Jakob Chychrun.

Dans un certain sens, leur stratégie peut se défendre, à condition de ne pas surpayer. Leurs deux piliers, Anze Kopitar et Drew Doughty, vieillissent. On veut leur donner une dernière chance de remporter une Coupe Stanley, surtout dans le cas du Slovène. Kopitar aura 36 ans cet été. Doughty vient de fêter ses 33 ans.

Les Kings ne constituent pas une puissance au même titre que le Lightning de Tampa Bay, les Bruins de Boston ou l’Avalanche du Colorado, mais ils possèdent assez de ressources pour tenter un tel coup sans trop hypothéquer leur avenir.

Le prix actuel exigé par les Coyotes pour Chychrun, deux choix de première ronde et un espoir de premier plan, est exorbitant. Peuvent-ils l’obtenir pour un peu moins cher ?

Fiala a coûté deux pièces importantes, mais il a seulement 26 ans, constitue leur premier compteur avec 55 points en autant de rencontres et a été mis sous contrat pour sept ans par le DG Rob Blake.

Leur troisième compteur, Adrian Kempe, déjà 27 buts, est âgé de 26 ans ; Quinton Byfield, 20 ans, joue à la gauche du premier trio et a amassé sept points à ses onze derniers matchs.

Le premier choix de 2017, Gabriel Vilardi, 23 ans, connaît une bonne saison avec 31 points en 45 matchs. Blake Lizotte, Arthur Kaliyev, Rasmus Kupari et Jaret Anderson-Dolan, des membres de la formation régulière, ont tous 25 ans ou moins.

La défense est relativement jeune. Trois des membres du premier quatuor, Sean Durzi, Matt Roy et Michael Anderson, sont âgés de 23 à 27 ans.

Leur club-école en Californie est mené par une bande de jeunes, Lias Andersson, Jordan Spence, Martin Chromiak, Samuel Fagemo, Alex Turcotte, entre autres.

Contrairement à des organisations vieillissantes ou à court d’espoirs, les Kings sont donc en position d’offrir des outils supplémentaires à Kopitar et Doughty de retoucher à la Coupe, grâce entre autres à 13 choix dans les trois premières rondes entre 2018 et 2020, dont trois choix dans le top cinq.

Imaginons seulement s’ils avaient préféré Moritz Seider, Dylan Cozens, Trevor Zegras, Matt Boldy ou Cole Caufield à Turcotte au cinquième rang en 2019, mais tous les clubs ont le droit à leur Mulligan !

Jusqu’ici, les Kings semblent résister à l’idée d’échanger l’un de leurs deux meilleurs espoirs, le centre Quinton Byfield, deuxième choix au total en 2020, ou le jeune défenseur Brandt Clarke, huitième choix en 2021, dans une transaction possible pour Chychrun. Ils seraient plutôt téméraires de le faire.

Comme le Canadien de 2021 ?

À certains égards, la situation des Kings peut rappeler celle du Canadien il y a deux ans. Marc Bergevin, désormais le bras droit de Rob Blake à Los Angeles, a voulu offrir à Carey Price et Shea Weber une dernière chance de remporter une Coupe Stanley. Il lui a manqué trois victoires.

Comme les Kings, le Canadien comptait plusieurs jeunes déjà dans l’organisation, Nick Suzuki, Jesperi Kotkaniemi, Cole Caufield, Alexander Romanov et, fraîchement repêché, Kaiden Guhle.

Mais les corps de Price et Weber ont cédé après cette finale et ils n’étaient plus en mesure d’aider à opérer une transition plus en douceur.

On a pu observer aussi des lacunes au plan du développement à Montréal. Rien à redire sur Nick Suzuki, mais Kotkaniemi, Romanov et Caufield peinaient à gagner les faveurs de la direction.

Les trois d’ailleurs étaient dans les estrades lors du premier match des séries éliminatoires en 2021 et il a fallu un concours de circonstances favorables pour qu’on daigne les insérer dans la formation.

Au moment du congédiement de Marc Bergevin, puis ensuite celui de Dominique Ducharme, Kotkaniemi avait accepté un contrat ailleurs, Caufield semblait brisé moralement et même Suzuki vivait une baisse de régime.

Viser du succès à court terme tout en s’assurant une pérennité demande énormément de doigté. Voyons si les Kings, et aussi Marc Bergevin, bien servi par son expérience précédente à Montréal, seront à la hauteur du défi.

Congédier Sheldon Keefe ?

Les Maple Leafs de Toronto occupent le troisième rang de la section Atlantique, le cinquième rang au classement général de la LNH avec une fiche de 32-14-8. Ils montrent une fiche de 6-3-1 à leurs dix dernières rencontres malgré l’absence d’Auston Matthews lors des cinq derniers matchs.

Toronto vient au 8e rang de la LNH au chapitre de la moyenne de buts marqués par match et au 5e rang pour les buts accordés en moyenne.

L’efficacité des Leafs en supériorité numérique se situe au 4e rang avec un taux de succès de 25,4 %, mais ils glissent au 15e rang en infériorité numérique avec un taux de 80,2 %, à seulement un pourcent du 9e rang cependant.

Malgré tout, le collègue Damian Cox, du quotidien Toronto Star, suggère cette semaine l’idée de congédier l’entraîneur Sheldon Keefe.

L’arrivée de Bruce Boudreau contribuerait, selon Cox, à redonner aux Leafs la passion nécessaire pour franchir la première ronde.

Boudreau a peut-être relancé les Canucks de Vancouver l’an dernier, mais pas assez pour permettre à ce club en pleine déroute d’accéder aux séries. Les Maple Leafs ne sont pas en déroute comme l’étaient les Canucks l’an dernier.

Peut-être faudrait-il aussi rappeler aux adorateurs de Boudreau que celui-ci a permis à ses équipes (Washington, Anaheim, Minnesota et Vancouver) de franchir le premier tour seulement quatre fois en treize saisons, et une seule fois le deuxième tour. Il a aussi raté les séries trois fois et congédié à trois reprises avant la fin d’une saison.

Sheldon Keefe doit bien se demander ce qu’il doit faire de plus pour mériter un peu d’amour…