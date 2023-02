Il y a bien des gens qui vont penser au Super Bowl en repensant à ce 12 février 2023, mais Alex Belzile, lui, va sans doute penser à autre chose.

Il va penser à ce but. Son but. Le premier de sa vie dans la Ligue nationale de hockey.

Il y a des clichés qui méritent parfois qu’on les utilise, et en voici un : Alex Belzile revient de loin. Dans ce cas-ci, le « loin » peut sans doute se calculer en kilomètres.

Car l’attaquant québécois est arrivé à temps plein dans la Ligue américaine à l’âge tardif de 26 ans, après porté des maillots aussi prestigieux que ceux des Gladiators de Gwinnett et des Steelheads de l’Idaho. Il était un vétéran du Rocket à Laval avant de passer par le Centre Bell de temps à autre, et puis là, en ce beau dimanche, à son septième match de la saison, il s’est offert le cadeau d’un premier but dans la LNH. À 31 ans.

Ça fait de lui le troisième plus vieux joueur à marquer son premier but dans l’histoire de ce club, après un certain Herb Gardiner, qui avait réussi le coup en 1926 et à 35 ans, ainsi qu’un autre joueur, Johnny Matz, qui avait 33 ans quand il a enfilé son premier but en 1924.

Alors non, Alex Belzile risque de ne pas oublier ça.

« J’ai pas vu la rondelle aller dans le but, mais j’ai vu les gars arriver vers moi, alors j’ai allumé que c’est moi qui avait marqué !, a déclaré le vétéran attaquant au terme du match. C’est un feeling incroyable… »

On comprend qu’il ne s’agit que de hockey, ici, et que dans le grand ordre des choses, il y a des affaires plus importantes, n’empêche que les histoires de persévérance comme celle-ci méritent toujours d’être soulignées.

Même en fin d’après-midi, Belzile avait du mal à revenir sur terre dans le vestiaire du Centre Bell.

« Il y a beaucoup de travail derrière ça, a-t-il ajouté. Beaucoup de moments où je me suis convaincu que ça s’en venait… J’essayais de me contrôler après ça, il restait encore 50 minutes au match ! Depuis que j’ai été rappelé cette saison, j’ai des chances de marquer à tous les matchs. J’ai frappé trois poteaux. C’est un peu stupide mais je me disais qu’à un moment donné, elle allait finir par rentrer !

Mais je demeurais optimiste, je suis un gars de nature très optimiste. Je me disais que ça va rentrer, que ça s’en vient… je ne serais pas ici si j’étais pas un éternel optimiste. Marquer un but avec le Canadien, pour moi, c’est un rêve de petit gars, je sais pas combien de fois je rêvais à ça sur la patinoire extérieure à Saint-Éloi… alors c’est un très beau moment pour moi. »

Dans le contexte actuel, les belles histoires comme celle d’Alex Belzile seront de quoi les bonheurs de cette fin de saison 2022-23 seront faits.

En fin de journée, Martin St-Louis a reparlé de l’importance de bâtir cette culture qui peut mener à des moments de grâce pour une équipe, et à ce chapitre, une victoire comme celle-ci, par la marque de 6-2, face à des Oilers d’Edmonton sans doute supérieurs, permet à tout le moins aux partisans de voir un peu de lumière à l’horizon.

Mais en ce dimanche festif, toutes les lumières étaient pointées en direction d’Alex Belzile.

« Ce n’est pas quelque chose qui arrive souvent, a expliqué Martin St-Louis. Il y a bien des gens qui n’atteignent jamais leur plein potentiel parce qu’ils lâchent un peu trop vite, dans n’importe quoi. Alex a compté ce soir, mais aussi, il a un impact sur notre équipe. Je suis fier de lui… »