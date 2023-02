Linus Ullmark a déménagé sa petite famille — femme, enfants et chiens — à Boston après avoir signé un contrat avec l’équipe à l’été 2021. Mais l’acclimatation n’a pas été instantanée.

Stephen Whyno Associated Press

Immédiatement après avoir signé un pacte de quatre ans et 20 millions US, Ullmark a partagé le filet avec la recrue Jeremy Swayman, puis brièvement avec Tuukka Rask. Il a cédé huit buts en deux matchs éliminatoires avant de perdre sa place au profit de Swayman et il ne savait pas trop quel allait être son rôle une fois l’entre-saison venu.

Finalement, il est l’un des meilleurs gardiens de la LNH.

Ullmark mène le circuit Bettman pour les victoires, le taux d’efficacité et la moyenne de buts alloués. Il est l’une des raisons qui expliquent pourquoi les Bruins occupent le sommet du classement et pourraient obtenir le meilleur dossier en saison de l’histoire de la LNH.

En compagnie de Stuart Skinner et Logan Thompson, qui sont en voie de mener les Oilers d’Edmonton et les Golden Knights de Vegas aux éliminatoires, Ullmark vient au sommet de la liste des surprises chez les gardiens cette saison.

« Il n’y a rien qu’il ne réussit pas, a noté le meilleur marqueur des Bruins, David Pastrnak. Il joue du hockey incroyable. C’est amusant de le voir aller. Il joue avec confiance, il est gros devant son filet et il connaît une saison spéciale. »

Le Suédois de 29 ans explique ses succès par l’apprivoisement de son nouvel environnement. Il a déjà égalé son sommet personnel avec 26 victoires, son taux d’efficacité de ,937 est 10 points supérieurs à son plus proche poursuivant et sa moyenne de 1,90 serait la meilleure pour gardien ayant joué au moins 40 matchs depuis Martin Brodeur en 1997-1998.

« Je crois qu’il ne s’agit que de petits ajustements ici et là, a dit Ullmark. Nous avons une grande équipe, ça va de pair avec mes performances et celles de “Sway”. Ce n’est pas l’affaire que d’un joueur, ce sont des succès récoltés en équipe. »

Les Bruins mènent l’Association Est grâce aux 38 buts de Pastrnak, au jeu brillant dans les deux sens de la patinoire de Patrice Bergeron et aux décisions du nouveau venu Jim Montgomery derrière le banc.

Mais pour l’ex-entraîneur-chef Bruce Cassidy, la raison principale des succès des Bruins est Ullmark.

« Il a très bien terminé la dernière saison et il a transposé ça cette année, a indiqué Cassidy. Avec la compétition qui s’est créée à cette position avec Swayman, c’est excellent pour les Bruins. »

Cassidy, qui dirige maintenant les Golden Knights, profite des succès de Thompson après l’équipe eut appris que Lehner ne serait pas disponible cette saison, alors qu’il se remet d’une opération à la hanche.

Thompson a remporté 20 de ses 35 premiers départs cette saison avant d’être lui aussi touché par une blessure la semaine dernière. Son nom alimentait alors les conversations en vue de l’obtention du trophée Calder, remis à la recrue par excellence.

« Il y a plusieurs fois où j’ai failli tout abandonner, a dit Thompson, qui n’a jamais été repêché. Mais je n’ai jamais perdu ma combativité. J’ai toujours travaillé dur. »

L’entraîneur des Oilers, Jay Woodcroft, a vu les mêmes qualités chez Skinner quand les deux hommes étaient dans la Ligue américaine la saison dernière. Le club-école des Oilers se cherchait désespérément un partant un soir, Skinner est arrivé à la dernière minute en raison de problèmes de transport et a mené l’équipe à la victoire.

« Il nous a montré à quel point il était dédié à remporter des matchs pour cette organisation, a raconté Woodcroft. Il ne cesse de s’améliorer. […] Tandis qu’il navigue à travers cette première saison, les succès qu’il connaît ne sont pas étonnants. »

Ce n’était toutefois pas prévu : les Oilers ont accordé un contrat plus lucratif que celui d’Ullmark à Jack Campbell, qui devait être le no 1. Mais c’est Campbell qui est maintenant le no 2 et Skinner sera assurément le partant en éliminatoires.