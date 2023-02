Alex DeBrincat ne serait pas sur le marché des échanges, a révélé ce week-end le distingué collègue Elliotte Friedman.

Les Sénateurs d’Ottawa préféreraient attendre l’arrivée de nouveaux propriétaires et leur laisser le loisir de décider s’ils veulent retenir à long terme DeBrincat, joueur autonome avec compensation à compter de juillet, laisse entendre Friedman.

DeBrincat, 25 ans, connaît une bonne saison offensive, avec 42 points en 51 matchs, mais la moitié de ses points ont été obtenus en supériorité numérique. Sa fiche de -17, la pire avec Drake Batherson, indique jusqu’à un certain point sa vulnérabilité à cinq contre cinq.

Pour certains spécialistes, comme Frank Seravalli de TSN, les Sénateurs n’auraient aucun intérêt à échanger DeBrincat, car ils n’obtiendraient pas la somme du prix payé aux Blackhawks il y a sept mois.

DeBrincat, 41 buts la saison précédente, avait rapporté à Chicago le 7e choix au total en 2022, un choix de deuxième tour (39e au total) cette même année et un choix de troisième tour en 2024.

Avec le choix de premier tour, les Hawks ont choisi le défenseur Kevin Korchinski, 49 points en 36 matchs à Seattle dans la Ligue junior de l’Ouest et l’un des rares joueurs de 18 ans et moins à représenter le Canada au Championnat mondial junior. Le choix de deuxième tour, Paul Ludwinski, connaît une saison plus difficile offensivement à Kingston, au sein de la pire attaque de la Ligue junior de l’Ontario.

Chicago a remporté cette transaction haut la main, affirme désormais Seravalli. Quel revirement d’opinion par rapport à l’été précédent.

Le DG Pierre Dorion était l’homme de l’heure à Ottawa en juillet. Non seulement avait-il obtenu DeBrincat, mais aussi embauché Claude Giroux, alors âgé de 34 ans, pour trois ans à 6,5 millions par saison.

Dorion a aussi échangé le jeune gardien Filip Gustavsson, 24 ans, pour un gardien plus expérimenté, et réputé, Cam Talbot, 35 ans, après s’être débarrassé de Matt Murray et son affreux contrat.

Il y a évidemment toujours un risque à accélérer une reconstruction, surtout au prix d’un haut choix de premier tour. Les chances de succès existent, mais le feu d’artifice peut aussi vous sauter au visage.

Ottawa regorge de bons jeunes attaquants, mais avaient-ils des bases assez solides devant le filet et en défense pour passer en deuxième vitesse ?

Le peu de progrès des jeunes défenseurs Jacob Bernard-Docker, Lassi Thompson et Erik Brannstrom (obtenu pour Mark Stone) n’a pas aidé.

Nous voilà en février et les Sénateurs se retrouvent à dix points d’une place en séries éliminatoires, au 14e rang dans l’association de l’est, au 24e rang du classement général, avec six clubs à devancer. Ils devancent le Canadien, un club ouvertement en reconstruction, par seulement trois points, avec néanmoins un match en main.

Ottawa a évidemment été touché durement par les blessures. La perte du jeune centre Josh Norris pour l’entièreté de la saison ou presque, a fait mal, tout comme celle du partenaire de Thomas Chabot en défense, Artem Zub. Les deux premiers gardiens sont blessés. On doit s’en remettre à Mads Sogaard et Kevin Mandolese.

Pas dans la course pour Chychrun

Les Sénateurs ne seraient plus dans la course pour le défenseur Jakob Chychrun en raison du prix trop élevé exigé par les Coyotes de l’Arizona, nous apprenait Bruce Garrioch, du quotidien Ottawa Sun, dimanche.

Les Coyotes voudraient obtenir au moins deux choix de premier tour pour leur défenseur de bientôt 25 ans, 28 points en 36 matchs cette saison.

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ASSOCIATED PRESS Jakob Chychrun (à droite)

Les Sénateurs ne seraient pas prêts à se priver de choix de premier tour lors de trois années consécutives, écrit Garrioch.

Sage décision. Imaginez ne pas repêcher au premier tour pendant trois ans après avoir raté les séries éliminatoires six années de suite…

Il faudrait savoir d’ailleurs où se situent les Sénateurs à l’heure actuelle. Voudront-ils continuer à accélérer leurs chances de succès d’ici l’an prochain sans pour autant payer un prix exorbitant comme celui demandé par l’Arizona ? Prendre un nouveau pas de recul ? Le plan semble plus nébuleux que jamais.

Ian Mendes, du site theathletic.com, se demande d’ailleurs si Pierre Dorion survivra à l’arrivée de nouveaux propriétaires, ces prochaines semaines.

Le chroniqueur a analysé le sort des directeurs généraux après la vente d’équipes de la LNH depuis 2005. Sur 12 cas, cinq ont procédé à un changement majeur en six mois ou moins, et dix en deux ans ou moins.

Le portrait – pas seulement le sort de Dorion, mais l’orientation de l’équipe – devrait s’éclaircir à la conclusion de la vente du club. Les fans des Sénateurs ont été patients, ils méritent mieux.

Dach ou DeBrincat ?

Kirby Dach et Alex DeBrincat ont été échangés le même jour par les Blackhawks de Chicago. Dach, 22 ans, a coûté au Canadien un choix de premier tour, 13e au total, et un choix de troisième tour, 66e au total. Il joue au centre du deuxième trio et a amassé 35 points en 53 matchs cette saison, dont 21 à égalité numérique, et 12 points à ses 14 derniers matchs. Il coûtera au CH 3,36 millions jusqu’en 2026 après avoir signé une prolongation de contrat avec l’équipe à son arrivée.

DeBrincat, 25 ans, a été obtenu contre un choix de premier tour, 7e au total, un choix de deuxième tour, 39e au total, et un choix de troisième tour en 2024. Cet ailier de deuxième trio avec Ridly Greig et Claude Giroux a amassé 42 points en 51 matchs, dont 21 à égalité numérique, et sept points à ses 15 derniers matchs. Il touche 6,4 millions cette saison et exigera une augmentation salariale à la conclusion de son contrat en juillet.

Les Sénateurs voulaient un joueur plus productif à court terme pour participer aux séries dès cette année. Le Canadien a pris le risque de voir Dach s’épanouir tranquillement dans un contexte de reconstruction. Avantage Montréal jusqu’ici.