Alexandre Jourdain, associé et directeur de création à l’agence LG2, nous fait part des quatre publicités qu’il a préférées dimanche soir.

PopCorners – Breaking Good

Agence : D3

« Cette année, plusieurs publicités font référence à des séries cultes. PopCorners a réussi à se démarquer avec cette stratégie, en ramenant l’iconique duo de Walter White et Jesse Pinkman. Le réalisateur de la série Breaking Bad, Vince Gilligan, qui est à la barre de cette publicité, nous fait revivre des scènes emblématiques qu’on se plaît à revoir. D’ailleurs, cette nostalgie nous fait sentir dans le coup et nous garde accrochés au message, sans qu’on se rende trop compte qu’on est en train de nous passer tous les attributs du produit. En cette soirée où les chips sont à l’honneur, plusieurs vont vouloir tester les PopCorners prochainement. »

Doritos – Jack’s New Angle

Agence : Goodby Silverstein & Partners

« Une autre publicité de croustilles qui s’est démarquée est celle de Doritos. Le message intitulé Jack’s New Angle joue justement sur la forme triangulaire du produit pour baser toute son histoire. En effet, l’annonceur se positionne comme la source d’inspiration du musicien Jack Harlow, qui se réinvente de manière complètement inusitée. Une histoire bien ficelée dans son absurdité qui nous tient en haleine jusqu’à l’excellent punch final. On salue aussi le jeu de l’artiste, mais surtout son autodérision qui ajoute à la mémorabilité du spot. Pour moi, cette publicité a tous les ingrédients gagnants pour le Super Bowl : des stars, de la musique et une histoire plus grande que nature. »

Uber One – One Hit for Uber One

Agence : Special U.S.

« C’est bien connu, les vedettes ont toujours leur place dans les pubs de Super Bowl. Et bien qu’on se demande parfois si c’est justifié, Uber One a selon moi bien réussi son coup en utilisant P. Diddy, le roi des remix. En ajoutant le nom Uber One a des hits bien connus, l’annonceur s’assure de créer des vers d’oreille, augmentant son potentiel d’appréciation. Une autre technique originale pour passer les messages clés et une formule gagnante pour que tout le monde se rappelle le nouveau nom du programme. Mention spéciale au duo norvégien Ylvis qui nous révèle enfin ce que le fameux what does the fox say. »

Miller Lite & Coors Light – The High Stakes Beer Ad

Agence : Droga5

« Les pubs de bière sont des fidèles abonnées du Super Bowl, mais alors que chaque annonceur tente d’avoir le spotlight sur lui, Molson Coors utilise une autre stratégie. Ici, deux marques se livrent bataille dans le même message pour attirer l’attention des spectateurs : la Coors Light et la Miller Lite. Ce n’est pas la première fois qu’on voit des marques se partager une publicité, mais ici, c’est vraiment le cœur du concept. En plus, Molson Coors fait un tour du chapeau en nous amenant une troisième bière de son portefeuille de marques pour signer la pub, la Blue Moon. Une excellente finale inattendue et un beau trois pour un pour les marques de Molson Coors. »