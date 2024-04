(Los Angeles) L’ancienne vedette de la NFL Tom Brady, considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, s’est dit prêt jeudi à sortir de sa retraite comme « joker » médical s’il était approché par une équipe ayant besoin d’un quart-arrière.

Agence France-Presse

Invité de la balado Deep Cut, l’ancien joueur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et des Buccaneers de Tampa Bay, vainqueur de sept Super Bowl et retraité depuis 2023, a déclaré qu’il étudierait l’idée si on le sollicitait.

« Je n’y suis pas opposé », a affirmé Brady, 46 ans, lorsqu’on lui a demandé s’il décrocherait son téléphone au cas où une équipe l’appellerait.

L’ex-quart-arrière ambitionne de devenir propriétaire d’une équipe – il est actuellement propriétaire minoritaire des Raiders de Las Vegas –, ce qui pourrait être incompatible avec un rôle de joueur.

« Je ne sais pas s’ils (la NFL, NDLR) vont me laisser devenir propriétaire d’une équipe. Je serai toujours en bonne forme. Je serai toujours capable de lancer le ballon. Je ne sais pas s’ils me laisseraient revenir un peu comme MJ (Michael Jordan). Mais je n’y serais pas opposé ».

Après avoir annoncé sa retraite début 1999, Jordan avait repris du service dans la NBA en 2001. Alors copropriétaire des Wizards de Washington, il en avait porté le maillot jusqu’en 2003.

Largement considéré comme le meilleur quart-arrière de l’histoire de la NFL, Brady a pris sa retraite en 2023. Il a remporté six Super Bowl avec les Patriots, avant d’en ajouter un septième avec les Bucs en 2021.

La vedette s’apprête à occuper un poste lucratif de consultant avec la chaîne Fox Sports à partir de la saison prochaine et l’ancien quart-arrière a déclaré qu’il se réjouissait de cette nouvelle expérience. « J’aime relever le défi d’essayer quelque chose de différent dans ma vie ».