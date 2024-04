DeVonta Smith a capté 240 ballons pour des gains de 3178 verges et 19 touchés en trois saisons avec les Eagles.

(Philadelphie) Les Eagles de Philadelphie ont fait signer une prolongation de trois ans au receveur DeVonta Smith, lundi.

Associated Press

Parallèlement à cette signature, les Eagles ont accepté l’option de la cinquième année de contrat de Smith, pour la saison 2025. La prolongation arrivera à échéance au terme de la saison 2028.

Smith a capté 240 ballons pour des gains de 3178 verges et 19 touchés en trois saisons avec les Eagles. Il a remporté le trophée Heisman en 2020, aidant le Crimson Tide de l’Université Alabama à gagner deux titres nationaux.

Selon les rapports, la nouvelle entente de Smith lui permettre d’empocher 75 millions US, dont 51 millions garantis. Sa meilleure saison est survenue en 2022, lorsqu’il a aidé les Eagles à atteindre le Super Bowl grâce à 95 attrapés pour des gains de 1196 verges.

La prolongation de contrat de Smith poursuit une saison morte chargée pour les Eagles.

Ils ont fait signer un contrat au porteur de ballon Saquon Barkley et aux secondeurs Bryce Huff et Zack Baun. Le demi de sûreté C. J. Gardner-Johnson est aussi de retour, un an après que l’équipe l’eut laissé partir au marché des joueurs autonomes.

Les Eagles ont également consenti un contrat d’un an d’une valeur de 7,5 millions à l’ancien secondeur des Buccaneers de Tampa Bay Devin White.

De plus, le botteur Jake Elliott, le garde étoile Landon Dickerson et l’ailier défensif Brandon Graham ont tous signé un contrat pour rester dans le giron des Eagles.

Jason Kelce et Fletcher Cox ont pris leur retraite, laissant seulement quatre joueurs des Eagles à avoir gagné le Super Bowl avec la troupe de Philadelphie en 2017.