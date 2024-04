PHOTO ERIC GAY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Jacksonville) Le secondeur Josh Allen et les Jaguars de Jacksonville ont conclu une entente de cinq saisons et 150 millions US, dont 88 millions sont garantis, a révélé une personne au fait des pourparlers mercredi.

Mark Long Associated Press

Cette personne a requis l’anonymat pour discuter avec l’Associated Press puisque le pacte n’a pas été officiellement ratifié ou annoncé.

Ce contrat permettrait à Allen de devenir le troisième joueur défensif le mieux rémunéré dans la NFL, en termes de salaire moyen, derrière Nuick Bosa, des 49ers de San Francisco, et Chris Jones, des Chiefs de Kansas City.

Les Jaguars ont appliqué l’étiquette de joueur de concession sur Allen au début du mois de mars, alors qu’ils tentaient de conclure une entente à long terme avec lui afin qu’il puisse évoluer à Jacksonville alors qu’il atteint son plein potentiel.

Allen, le septième choix du repêchage de la NFL en 2019, a établi un record de concession avec 17 sacs et demi lors de la dernière année de son contrat recrue, et il n’est plus qu’à 10 de la marque absolue chez les Jaguars (55) établie par Tony Brackens (1996-2003).