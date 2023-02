(Seattle) Le Kraken de Seattle a fait l’acquisition du défenseur Jaycob Megna des Sharks de San Jose, dimanche, en échange d’un choix de quatrième tour au prochain repêchage.

Associated Press

Megna joue présentement sa meilleure saison, ayant récolté 12 points en 48 matchs avec les Sharks. Le défenseur a eu une moyenne de temps de glace par match de plus de 19 minutes jusqu’ici.

« Jaycob a démontré par son jeu cette saison qu’il pouvait être un défenseur fiable et responsable dans toutes les situations, a dit le directeur général du Kraken Ron Francis. Il apportera une profondeur à notre groupe défensif et nous sommes heureux de le voir se joindre à nous. »

À six pieds six pouces et 220 livres, Megna ajoutera de la taille et du volume à sa nouvelle formation. Ce dernier se classait également cinquième chez les Sharks pour les tirs bloqués et les mises en échec.

Megna a auparavant joué avec les Ducks d’Anaheim, entre 2016 et 2019. Ses 48 matchs joués cette année sont un sommet personnel pour le défenseur de 30 ans.