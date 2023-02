Lisez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Samsonov avait présenté un dossier de 5-1-1 à ses sept derniers départs avec un pourcentage d’arrêts de ,925 et une moyenne de buts alloués de 2,24.

Mitch Marner a enfilé l’aiguille en avantage numérique et Calle Jarnkrok a fait mouche à une occasion pour les Maple Leafs.

A. J. Greer a ajouté un but pour la troupe de Boston, qui a vu Linus Ullmark effectuer 33 arrêts.

Derek Forbort et Brandon Carlo ont touché la cible au deuxième engagement pour aider les Bruins à mettre fin à une séquence de trois revers.

Pavel Zacha a marqué deux buts en troisième période et les Bruins de Boston ont battu les Maple Leafs de Toronto 5-2, mercredi soir.

Les Hurricanes dominent les Sabres 5-1

PHOTO ADRIAN KRAUS, ASSOCIATED PRESS Brent Burns

Stefan Noesen a récolté un but et une aide et il a guidé les Hurricanes de la Caroline vers une victoire de 5-1 contre les Sabres de Buffalo, mercredi soir.

Sebastian Aho, Brent Burns, Derek Stepan et Jordan Martinook ont également trouvé le fond du filet pour les Hurricanes, vainqueurs de leurs sept dernières parties. Antti Raanta a stoppé 29 rondelles devant les filets des vainqueurs.

Alex Tuch a inscrit l’unique filet des Sabres, pendant que le gardien Ukko-Pekka Luukkonen réalisait 29 arrêts.

Les Hurricanes ont complètement dominé les Sabres en début de rencontre, et ils ont rapidement pris une avance de 3-0.

Aho a ouvert la marque à 2 : 35 du premier vingt lors d’un avantage numérique, faisant dévier une passe de Teuvo Teravainen. Du coup, Aho a inscrit un but dans un sixième match de suite.

À mi-chemin de la période, Noesen a lui aussi fait dévier une passe, celle-là de Martin Necas pour doubler l’avance des visiteurs. Burns a porté la marque 3-0 avec 7 : 13 à jouer au premier vingt, à la suite d’une superbe passe de Jesperi Kotkaniemi.

Tuch a permis aux Sabres de réduire l’avance des Hurricanes avec 5 : 15 à écouler à la première période, grâce à un tir des poignets décoché du cercle droit des mises en jeu. Il s’agissait de son 24e but de la saison.

La situation ne s’est pas améliorée pour les Sabres vers la fin de la deuxième période quand Tage Thompson, le meilleur marqueur de l’équipe, a quitté la rencontre et n’y est pas revenu en raison d’une blessure au haut du corps.

Thompson avait tenté de jouer malgré des blessures, dernièrement, et il n’a pas participé à la séance d’entraînement des Sabres lundi. Thompson totalise 34 buts et 68 points en 50 matchs.

Cette blessure met en péril son statut en vue du week-end des étoiles.

Les Sabres ont dominé les Hurricanes 8-1 au chapitre des tirs aux buts au début de la troisième période, mais ont été incapables de réduire l’avance des Hurricanes.

Stepan a porté la marque 4-1 et Martinook a ajouté un but dans un filet désert avec 1 : 41 à jouer.

Mark Ludwiczak, Associated Press