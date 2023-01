Lisez les comptes rendus des matchs disputés vendredi dans la LNH.

Ilya Sorokin bloque 23 tirs et permet aux Islanders de vaincre les Red Wings Ilya Sorokin a été parfait devant 23 tirs et les Islanders de New York ont blanchi les Red Wings de Detroit 2-0, vendredi soir. Brock Nelson a récolté un but et une mention d’assistance pour les Islanders, qui ont mis fin à une séquence de six revers. Anders Lee a également marqué alors que Kyle Palmieri a participé aux deux buts des vainqueurs. Il s’agissait d’un quatrième jeu blanc cette saison pour Sorokin. Les Red Wings avaient remporté leurs deux dernières sorties. Magnus Hellberg a réalisé 26 arrêts. Lee a ouvert le pointage à 4 : 44 du deuxième engagement lorsqu’il a redirigé une rondelle derrière Hellberg. Il est devenu le 16e joueur de l’histoire des Islanders à atteindre le plateau des 400 points avec l’équipe. Nelson a inscrit le dernier but de la rencontre à 4 : 31 du troisième tiers. Son tir des poignets s’est faufilé à travers la circulation devant Hellberg. Scott Charles, Associated Press

Les Kings résistent et signent un troisième gain de suite, 4-3 contre les Panthers PHOTO JASON MOWRY, USA TODAY SPORTS Brandon Montour (62), des Panthers de la Floride Adrian Kempe a touché la cible en désavantage numérique et ajouté une aide, le gardien Pheonix Copley a repoussé 41 tirs et les Kings de Los Angeles ont résisté à une tentative de remontée des Panthers de la Floride pour finalement arracher un gain de 4-3, vendredi soir. Anze Kopitar, Viktor Arvidsson et Matt Roy ont marqué les autres buts des Kings, qui détenaient une avance de 3-0 à mi-chemin de la deuxième période et qui ont récolté une troisième victoire d’affilée. Arvidsson a lui aussi marqué au moment où les Kings évoluaient en désavantage numérique, au milieu de la deuxième période. Ryan Lomberg et Brandon Montour ont marqué au deuxième vingt et permis aux Panthers de réduire l’avance des visiteurs à 3-2. Roy a cependant redonné aux Kings une avance de deux buts en marquant dans un filet désert avec 62 secondes au cadran. Carter Verhaeghe a redonné espoir aux Panthers et à leurs partisans moins de 30 secondes plus tard, mais le but égalisateur n’est pas venu. Le gardien Alex Lyon, qui effectuait un quatrième départ de suite devant les filets des Panthers en l’absence de Sergei Bobrovsky, a réalisé 27 arrêts. Les Panthers ont subi une troisième défaite de suite. Kopitar et Kempe ont marqué dans un intervalle d’un peu plus de quatre minutes vers la fin de la première période. George Richards, Associated Press

Martin Necas permet aux Hurricanes de l’emporter 5-4 en prolongation PHOTO JAMES GUILLORY, USA TODAY SPORTS Martin Necas (88), des Hurricanes de la Caroline Martin Necas a trouvé le fond du filet en fin de troisième période et en prolongation pour guider les Hurricanes de la Caroline vers une victoire de 5-4 aux dépens des Sharks de San Jose, vendredi soir. Necas a créé l’égalité 4-4 lorsqu’il a inscrit son 20e but de la saison, alors qu’il ne restait que 11,5 secondes à jouer au dernier tiers. Il a ensuite trompé la vigilance de James Reimer dès la 55e seconde de la prolongation. Sebastian Aho a également marqué deux buts pour les Hurricanes, qui ont obtenu une quatrième victoire d’affilée. Andrei Svechnikov a préparé les deux buts de Necas. Calvin de Haan a fait scintiller la lumière rouge pour les Hurricanes au premier vingt. Antti Raanta a repoussé 26 rondelles à son premier départ depuis le 7 janvier. Oskar Lindblom, Nick Bonino, Michael Eyssimont et Mario Ferraro ont assuré la réplique pour les Sharks, qui ont encaissé un quatrième revers de suite. Reimer a réalisé 31 arrêts. Bob Sutton, Associated Press

Trocheck et Halak aident les Rangers à battre les Golden Knights 4-1 PHOTO MARY ALTAFFER, ASSOCIATED PRESS Le gardien des Ranger de New York Jaroslav Halak (41), arrêtant une rondelle de Keegan Kolesar (55) des Golden Knights de Vegas Vincent Trocheck a amassé un but et une aide, Jaroslav Halak a stoppé 33 tirs et les Rangers de New York ont battu les Golden Knights de Vegas 4-1, vendredi soir. Chris Kreider, Filip Chytil et Jimmy Vesey ont aussi enfilé l’aiguille pour les Rangers, qui présentent un dossier de 8-2-3 à leurs 13 dernières parties. Le défenseur Braden Schneider a mis la table pour deux buts des Rangers alors que Halak a gagné un cinquième départ consécutif. Phil Kessel a été l’auteur de l’unique but des Golden Knights, qui ont perdu sept de leurs neuf derniers matchs (2-6-1). Adin Hill a conclu la rencontre avec 36 arrêts pour la troupe du Nevada. Chytil a porté un dur coup aux Golden Knights lorsqu’il a donné les devants 3-1 aux Rangers en jouant de chance. La rondelle a touché le patin du défenseur Alex Pietrangelo avant de déjouer Hill. Associated Press