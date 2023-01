Lisez les comptes rendus des matchs disputés lundi dans la LNH.

Adam Fox a récolté un but et deux mentions d’aide.

C’était son premier but depuis le 7 décembre (il avait depuis obtenu six passes).

William Nylander mène les Maple Leafs à la victoire contre les Islanders

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE L'ailier droit des Maple Leafs de Toronto William Nylander (88) célèbre son but contre les Islanders de New York avec son coéquipier John Tavares (91).

William Nylander a inscrit deux buts et ajouté deux passes et il a aidé les Maple Leafs de Toronto à vaincre les Islanders de New York 5-2 lundi soir.

John Tavares, qui a obtenu un but et une mention d’aide, Calle Jarnkrok et Auston Matthews ont aussi touché la cible pour les Maple Leafs (29-11-8). Dans la victoire, Ilya Samsonov a réalisé 31 arrêts et Justin Holl a obtenu deux aides.

Anders Lee a marqué les deux buts des Islanders (23-21-5), détenteurs d’une fiche de 1-6-3 à leurs 10 derniers matchs. Le gardien Ilya Sorokin a bloqué 33 tirs dans la défaite.

En retard 2-1 en deuxième période, les Maple Leafs ont créé l’égalité à 7 : 53, en avantage numérique.

Samsonov a profité d’un long changement du côté des Islanders pour effectuer une relance rapide. Nylander a rapidement passé la rondelle à Tavares, qui s’est rendu seul au but adverse et a enfilé son 21e filet de la saison à l’aide d’un tir du revers.

Les Maple Leafs ont pris l’avance moins de deux minutes plus tard, lorsque Nylander a servi une savante passe à Jarnkrok, qui a récolté son 11e but de la campagne.

Matthews a scellé l’issue du match en deuxième moitié de troisième période, inscrivant son 25e de la saison en échappée, sur une passe de Holl.

Les Islanders avaient pourtant bien commencé le match en ouvrant le score avec 22,2 secondes à faire au premier vingt.

Lee a profité d’une rondelle libre dans l’enclave pour inscrire son 16e de la saison, après que le tir de Brock Nelson eut rebondi sur l’épaule de Samsonov et frappé le poteau.

Les Maple Leafs ont créé l’égalité à 5 : 07 de la deuxième période lorsque Nylander a inscrit son 25e de la campagne à la suite d’un bel effort individuel de Tavares.

Joshua Clipperton, La Presse Canadienne